Caviar ra mắt bộ sưu tập Zodiac cho iPhone Duo với 12 cung hoàng đạo, giá từ 14.800 USD Người mua tùy chỉnh khung máy, mặt lưng và chi tiết trang trí qua công cụ trực tuyến; bản Capricorn khoảng 380 triệu đồng, Aquarius khoảng 478 triệu đồng.

Hãng độ thiết bị xa xỉ Caviar vừa công bố bộ sưu tập Zodiac dành cho iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập của Apple. Điểm khác biệt là người mua có thể tự cá nhân hóa vật liệu theo 12 cung hoàng đạo bằng công cụ trực tuyến, với giá khởi điểm 14.800 USD (khoảng 380 triệu đồng) cho cấu hình mặc định.

Caviar ra mắt bộ sưu tập iPhone Duo siêu sang trọng

Khác với các dòng sản phẩm cố định trước đây của hãng, Zodiac đi kèm hệ thống thiết kế trên website, cho phép khách hàng quyết định từng chi tiết ở phần vỏ ngoài thay vì chọn một mẫu dựng sẵn.

Từ cung hoàng đạo đến bản thiết kế riêng: quy trình tùy chỉnh hoạt động ra sao?

Quy trình trên website của Caviar bắt đầu bằng việc chọn một trong 12 cung hoàng đạo để tải bản thiết kế cơ bản. Từ nền tảng này, người dùng điều chỉnh vật liệu cho nhiều bộ phận, gồm khung máy, mặt lưng, vòng tròn hoàng đạo và huy hiệu trung tâm.

Bộ sưu tập mới của Caviar về iPhone Duo có thiết kế sang trọng

Sau khi hoàn tất thiết kế, hệ thống tạo một mã chữ và số riêng. Khác với mua sắm thương mại điện tử thông thường, khách hàng cần gửi mã này cho quản lý bán hàng của Caviar để xác nhận giá cuối cùng và tiến hành sản xuất.

Vật liệu nào được phép lựa chọn?

Các tùy chọn trải rộng từ kim loại, carbon đến da cao cấp và đá quý. Cụ thể, người mua có thể chọn theo bảng dưới đây.

Bộ phận Tùy chọn vật liệu Khung máy Bạc, mạ vàng hoặc titan phủ lớp PVD màu đen Mặt lưng Carbon rèn hoặc da cao cấp (da bê, da trăn, da cá sấu) với nhiều màu sắc Chòm sao và tấm nền Pha lê Swarovski, men trang sức hoặc đá thiên thạch Họa tiết kim loại Clous de Paris, chữ V chevron

Ngoài ra, các chi tiết như vòng tròn hoàng đạo và huy hiệu trung tâm cũng có thể thay đổi vật liệu trong quá trình thiết kế.

Giá biến động theo vật liệu: từ 380 đến 478 triệu đồng

Do chênh lệch vật liệu lớn, giá mỗi chiếc máy thay đổi theo lựa chọn của khách hàng. Với cấu hình mặc định, phiên bản Capricorn cơ bản có khung titan đen và mặt lưng carbon rèn, giá khởi điểm 14.800 USD (khoảng 380 triệu đồng).

Trong khi đó, phiên bản Aquarius thay titan và carbon bằng bạc cùng da cá sấu màu xanh thẫm, có mức giá ước tính 18.615 USD (khoảng 478 triệu đồng). Tất cả cấu hình chuẩn trên hệ thống đều đi kèm bộ nhớ trong 256GB.

Phiên bản Khung máy Mặt lưng Giá Capricorn (cơ bản) Titan đen Carbon rèn 14.800 USD (khoảng 380 triệu đồng) Aquarius Bạc Da cá sấu màu xanh thẫm 18.615 USD (khoảng 478 triệu đồng), giá ước tính

Đặt cạnh bản tiêu chuẩn của Apple

Để có thêm mốc tham chiếu, iPhone Duo bản tiêu chuẩn 256GB có giá từ 64.990.000 đồng theo thông tin niêm yết tại CellphoneS, đặt trước từ 16/10/2026 và mở bán 23/10/2026. Máy dùng khung titan, dày 5,2mm khi mở và 11,3mm khi gập, nặng 254g, kháng nước IP68.

Thiết bị có màn hình trong 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch Super Retina XDR OLED, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 3.000 nit. Bên trong là chip A20 Pro 2nm với CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và tản nhiệt buồng hơi, cùng camera kép 48MP và camera trước 12MP.

Như vậy, các bản Zodiac của Caviar chỉ thay đổi phần vỏ ngoài và vật liệu. Mức chênh lệch giá chủ yếu đến từ chất liệu và công đoạn chế tác thủ công.

Không chỉ Zodiac: các dự án khác của Caviar với iPhone Duo

Bên cạnh bộ sưu tập này, Caviar gần đây cũng ra mắt dòng iPhone Duo trị giá 90.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) sử dụng vàng 18K, bạch kim và kim cương. Hãng còn có các phiên bản Black Edition không tích hợp camera dành cho iPhone 18 Pro và iPhone Duo.

Theo Gizmochina, hãng tiếp tục khai thác phân khúc điện thoại xa xỉ tùy biến, nơi vật liệu và mức độ cá nhân hóa quyết định giá bán.