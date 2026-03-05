Caviar ra mắt Galaxy S26 Ultra Totem Collection: Phiên bản dát vàng 24K giới hạn chỉ 19 chiếc Bộ sưu tập Totem của Caviar biến Galaxy S26 Ultra thành tác phẩm nghệ thuật với chất liệu vàng 24K và titanium, có mức giá cao nhất lên tới hơn 300 triệu đồng.

Caviar, thương hiệu tùy biến xa xỉ có trụ sở tại Dubai, vừa chính thức giới thiệu bộ sưu tập Totem Collection dành cho flagship Galaxy S26 Ultra. Dòng sản phẩm này là sự kết hợp giữa công nghệ hàng đầu và nghệ thuật chế tác thủ công từ các vật liệu quý hiếm như vàng 24K, titanium đen và carbon rèn.

Biểu tượng của quyền lực và sức sống trong bộ sưu tập Totem

Bộ sưu tập Totem Collection lấy cảm hứng từ những loài vật mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc bao gồm ngựa, sư tử, sói và chim ưng. Mỗi thiết bị trong dòng sản phẩm này đều được thiết kế để phản ánh cá tính và tầm nhìn của người sở hữu thông qua các chi tiết phù điêu tinh xảo và vật liệu cao cấp.

Caviar ra mắt Galaxy S26 Ultra dát vàng 24K

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là phiên bản Galaxy S26 Ultra Fire Horse. Được tạo ra nhằm tôn vinh hình tượng con ngựa trong văn hóa Âm lịch, mẫu máy này tượng trưng cho năng lượng và niềm đam mê. Mặt lưng máy nổi bật với bức phù điêu ngựa dựng đứng đúc từ vàng 24K, bao quanh bởi các họa tiết ngọn lửa đỏ được phủ men thủ công trên nền khung titanium đen cổ điển.

Phiên bản Galaxy S26 Ultra Fire Horse

Sự kết hợp giữa nghệ thuật phù điêu và vật liệu carbon rèn

Bên cạnh mẫu Fire Horse, phiên bản Lion (Sư tử) mang đến diện mạo uy nghi của "chúa sơn lâm", đại diện cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Hình ảnh sư tử vàng được đặt nổi bật trên nền carbon rèn, kết hợp với các chi tiết men đỏ tạo hình chiếc khiên tỏa tròn quanh đầu sư tử.

Đối với những người tiên phong, phiên bản Falcon (Chim ưng) là sự lựa chọn phù hợp. Máy khắc họa hình ảnh chim ưng đang sải cánh trên nền carbon đan xen các chi tiết vàng lấp lánh, tượng trưng cho tầm nhìn xa trông rộng và khả năng kiểm soát tình huống. Mỗi phiên bản đều mang đến một giá trị nghệ thuật khác biệt, không đụng hàng.

Độ hiếm độc bản và giá trị sưu tầm thượng lưu

Để đảm bảo tính độc quyền tuyệt đối, Caviar cho biết mỗi model trong bộ sưu tập Galaxy S26 Ultra Totem Collection chỉ được sản xuất giới hạn 19 chiếc trên toàn thế giới. Khách hàng khi sở hữu sẽ nhận được thiết bị đóng gói trong hộp quà cao cấp đặc trưng của hãng và đi kèm một video chào mừng được cá nhân hóa riêng biệt.

Phiên bản Giá niêm yết (USD) Giá quy đổi (VND) Fire Horse 11,490 USD Khoảng 301 triệu đồng Lion 11,060 USD Khoảng 290 triệu đồng Falcon 10,910 USD Khoảng 286 triệu đồng

Nền tảng công nghệ mạnh mẽ bên trong lớp vỏ xa xỉ

Dù được thay đổi diện mạo xa hoa, Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì những thông số kỹ thuật hàng đầu. Thiết bị sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ trên tiến trình 3nm, đi kèm RAM 12GB giúp xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng nhất hiện nay.

Hệ thống camera là một điểm nhấn khác với cảm biến chính 200MP, hỗ trợ zoom quang học 100x và khả năng quay video 10-bit HDR chuyên nghiệp. Màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6.9 inch với độ sáng lên đến 2600 nits đảm bảo khả năng hiển thị sống động ngay cả dưới ánh nắng gắt. Pin 5000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 60W giúp người dùng duy trì kết nối suốt ngày dài.