Caviar ra mắt iPhone 17 Pro Rose Collection nạm vàng và kim cương giá hơn 500 triệu đồng Bộ sưu tập iPhone 17 Pro Rose Collection của Caviar mang đến diện mạo xa xỉ với các chi tiết chế tác từ vàng 18K, kim cương và xà cừ, có giá bán cao nhất lên tới 534 triệu đồng.

Hãng chế tác trang sức xa xỉ Caviar vừa chính thức công bố bộ sưu tập Rose Collection dành cho các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Các thiết kế mới sở hữu tông màu hồng nhạt làm chủ đạo, kết hợp cùng các vật liệu quý hiếm như vàng nguyên khối, kim cương tự nhiên và xà cừ, hướng đến những khách hàng tìm kiếm sự độc bản và phong cách sang trọng.

Caviar ra mắt bộ sưu tập iPhone 17 Pro màu hồng sang trọng

Bốn phiên bản nghệ thuật trong bộ sưu tập Rose

Rose Collection bao gồm bốn mẫu thiết kế riêng biệt: Pink Lotus, Sex and the City, Ophelia và Queen of Thorns. Mỗi phiên bản đều mang một câu chuyện nghệ thuật riêng, được sản xuất với số lượng giới hạn cực kỳ ít trên toàn thế giới.

1. Pink Lotus: Phiên bản đắt nhất bộ sưu tập

Đây là mẫu máy cao cấp nhất với mức giá khởi điểm từ 20,270 USD (khoảng 534 triệu đồng). Caviar đã sử dụng vàng 999 mạ trên khung viền, kết hợp với 84 viên kim cương tự nhiên đính thủ công. Điểm nhấn của thiết kế là họa tiết hoa sen – biểu tượng của sự thuần khiết – được khảm xà cừ tinh xảo. Phiên bản này chỉ có 14 chiếc được sản xuất.

2. Sex and the City: Phong cách thời thượng

Lấy cảm hứng từ sự tự tin và lối sống đô thị, phiên bản này nổi bật với họa tiết giày cao gót và logo Apple 3D làm từ vàng 18K nguyên khối. Sản phẩm có giá khởi điểm 8,840 USD (khoảng 232 triệu đồng) và được giới hạn 99 chiếc.

3. Ophelia và Queen of Thorns: Cảm hứng thi ca và hội họa

Mẫu Ophelia (giá từ 10,270 USD - khoảng 270 triệu đồng) sử dụng da bê cao cấp, chi tiết mạ vàng và men hồng, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh tế trong tác phẩm của Shakespeare. Trong khi đó, Queen of Thorns (giá từ 8,200 USD - khoảng 216 triệu đồng) mang phong cách Art Nouveau với những bông hồng men hồng và logo Apple mạ vàng 999.

Bảng so sánh giá bán và số lượng giới hạn

Dưới đây là thông số về giá bán dự kiến và số lượng giới hạn của từng phiên bản trong bộ sưu tập:

Phiên bản Giá khởi điểm (USD) Giá quy đổi (VNĐ) Số lượng giới hạn Pink Lotus 20,270 ~534 triệu 14 chiếc Ophelia 10,270 ~270 triệu 19 chiếc Sex and the City 8,840 ~232 triệu 99 chiếc Queen of Thorns 8,200 ~216 triệu 99 chiếc

Tất cả các sản phẩm thuộc Rose Collection đều được đóng gói trong hộp sang trọng, đi kèm bộ chìa khóa mạ vàng 24K để kích hoạt hệ thống đèn tích hợp trong hộp đựng, khẳng định vị thế của một món phụ kiện xa xỉ thay vì chỉ là một thiết bị công nghệ thông thường.