Caviar ra mắt iPhone Air phiên bản độc bản khảm vàng 24k và xà cừ giá hơn 291 triệu đồng Nhà chế tác xa xỉ Caviar vừa giới thiệu mẫu iPhone Air tùy chỉnh lấy cảm hứng từ nghệ thuật Art Nouveau, kết hợp giữa vàng 24k và da bê cao cấp với mức giá gấp 10 lần phiên bản gốc.

Caviar, nhà sản xuất thiết bị tùy chỉnh có trụ sở tại Dubai, vừa chính thức công bố phiên bản iPhone Air đặc biệt với thiết kế mang đậm tính nghệ thuật. Sản phẩm mới này lấy cảm hứng từ ngôn ngữ trang trí của trường phái Art Nouveau và phong cách nghệ thuật đặc trưng của họa sĩ Alphonse Mucha, biến một thiết bị công nghệ thành một tác phẩm nghệ thuật sưu tầm dành cho giới thượng lưu.

Thiết kế mang đậm dấu ấn nghệ thuật Art Nouveau

Phiên bản iPhone Air tùy chỉnh của Caviar gây ấn tượng mạnh với mặt lưng được hoàn thiện từ da bê cao cấp tông màu trung tính. Điểm nhấn nổi bật nhất nằm ở các chi tiết trang trí bằng vàng 24k và xà cừ được khảm trực tiếp lên bề mặt. Toàn bộ các họa tiết được tô điểm bằng những đường khắc tinh xảo, thực hiện hoàn toàn thủ công bởi các nghệ nhân lành nghề.

iPhone Air bản tùy chỉnh

Theo Caviar, mỗi thành phần trên chiếc điện thoại này đều được lắp ráp thủ công để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và tính độc bản. Sự kết hợp giữa chất liệu da tự nhiên, kim loại quý và kỹ thuật khảm xà cừ không chỉ tạo nên vẻ ngoài sang trọng mà còn mang lại trải nghiệm cầm nắm khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản thương mại thông thường.

Cấu trúc kỹ thuật và tính độc quyền của sản phẩm

Về cấu hình, phiên bản tùy chỉnh này dựa trên nền tảng của chiếc iPhone Air với dung lượng lưu trữ lên đến 1TB. Caviar nhấn mạnh tính độc quyền tối đa khi tuyên bố chỉ sản xuất duy nhất một chiếc iPhone Air này trên toàn thế giới. Mức giá được niêm yết là 11.213 USD (tương đương khoảng 291 triệu đồng), cao gấp nhiều lần so với giá trị của một chiếc iPhone tiêu chuẩn.

Cấu trúc của chiếc iPhone Air do Caviar thiết kế

Bên cạnh lớp vỏ xa xỉ, thiết bị vẫn giữ nguyên những ưu điểm công nghệ cốt lõi của dòng iPhone Air. Đây là dòng sản phẩm mỏng nhất từ trước đến nay của Apple với độ dày chỉ 5,6 mm, nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ nhờ tích hợp các linh kiện phần cứng tiên tiến nhất.

Thông số kỹ thuật ấn tượng của dòng iPhone Air

Dòng iPhone Air không chỉ thu hút bởi độ mỏng kỷ lục mà còn bởi sự kết hợp giữa khung Titan siêu nhẹ và mặt kính Ceramic Shield có khả năng chống nứt gấp 4 lần và chống trầy xước gấp 3 lần. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng sản phẩm này:

Đặc điểm Thông số kỹ thuật Độ mỏng 5,6 mm Chất liệu khung Titan siêu nhẹ Chip xử lý A19 Pro siêu tốc độ Camera sau 48MP Fusion (Zoom quang học 2x) Camera trước 18MP Center Stage Thời lượng pin Xem video liên tục đến 27 giờ

Sự xuất hiện của phiên bản tùy chỉnh từ Caviar một lần nữa khẳng định xu hướng cá nhân hóa thiết bị công nghệ trong phân khúc xa xỉ. Đối với những nhà sưu tầm, giá trị của sản phẩm này không chỉ nằm ở cấu hình hay trải nghiệm sử dụng hàng ngày mà còn nằm ở câu chuyện nghệ thuật và tính duy nhất của thiết bị trên thị trường toàn cầu.