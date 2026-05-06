Caviar trình làng iPhone 17 Pro Max tích hợp đồng hồ Thụy Sĩ với mức giá kỷ lục 5.6 tỷ đồng Bộ sưu tập Masters of Time đánh dấu sự kết hợp đột phá giữa công nghệ smartphone và đồng hồ cơ khí thông qua cơ chế khóa Watch Vault độc quyền, sử dụng vật liệu từ vàng 18K và thiên thạch.

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chế tác cơ khí Thụy Sĩ

Caviar, thương hiệu nổi tiếng với các phiên bản thiết bị công nghệ tùy chỉnh bằng vật liệu quý hiếm, vừa chính thức giới thiệu bộ sưu tập "Masters of Time". Dự án này biến chiếc iPhone 17 Pro Max thành một phụ kiện xa xỉ có khả năng mang theo những cỗ máy thời gian danh tiếng ngay trên mặt lưng.

Cơ chế Watch Vault: Giải pháp kết nối cơ khí độc đáo

Thay vì sử dụng các phương pháp dán hoặc gắn cố định thông thường, Caviar đã phát triển một hệ thống gắn kết tháo lắp nhanh tích hợp thẳng vào khung máy mang tên Watch Vault. Đây là hệ thống khóa cơ học sử dụng vòng ren ngắn để cố định đồng hồ vào mặt sau điện thoại.

Phiên bản iPhone 17 Pro Max Celestial

Hệ thống này cho phép người dùng tháo rời đồng hồ để sử dụng với dây đeo tiêu chuẩn chỉ bằng cách xoay cần gạt, hoàn toàn không cần đến dụng cụ hỗ trợ. Để đảm bảo an toàn cho các cỗ máy đắt đỏ, bên trong khoang chứa được lót lớp vật liệu bảo vệ mềm nhằm chống trầy xước. Khi không gắn đồng hồ, người dùng có thể sử dụng các tấm bạc trang trí được khắc hình kính thiên văn để lấp đầy khe trống trên mặt lưng.

iPhone 17 Pro Max Celestial có mặt lưng làm từ vàng trắng

Chi tiết các phiên bản trong bộ sưu tập Masters of Time

Bộ sưu tập ra mắt với hai phiên bản giới hạn chủ đạo, mỗi phiên bản đều được chế tác thủ công từ những vật liệu cao cấp nhất.

Phiên bản Celestial: Giao thoa giữa vàng trắng và thiên thạch

Mẫu Celestial được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng từ chiếc Patek Philippe Celestial. Khung máy được sửa đổi từ vàng trắng 18 karat, kết hợp với men xanh lam, kim cương và một mảnh thiên thạch Muonionalusta quý hiếm. Sự kết hợp này tạo nên một diện mạo mang tính thiên văn học sâu sắc.

Phiên bản iPhone 17 Pro Max Portugieser

Phiên bản Portugieser: Tôn vinh nghệ thuật Tourbillon

Mẫu Portugieser tích hợp chiếc đồng hồ IWC Portugieser Tourbillon Mystère Squelette. Phần khung máy làm từ vàng trắng được chạm khắc thủ công tỉ mỉ, đính kèm kim cương trắng và sapphire cam. Thiết kế này giúp phô diễn tối đa vẻ đẹp của bộ máy tourbillon lộ cơ của đồng hồ.

Khả năng tùy biến và các biến thể mở rộng

Ngoài hai phiên bản chính, Caviar còn giới thiệu các bản thiết kế ý tưởng dành cho đồng hồ Jacob & Co. Casino Tourbillon và Rolex Sky-Dweller. Đặc biệt, thương hiệu này cung cấp dịch vụ chế tác khung vỏ riêng cho bất kỳ chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nào có đường kính vỏ từ 42 đến 44mm mà người dùng đang sở hữu.

Cấu hình phần cứng iPhone 17 Pro Max

Bên dưới lớp vỏ xa xỉ là nền tảng phần cứng mạnh mẽ nhất của Apple trong năm 2025:

Thông số Chi tiết Chip xử lý A19 Pro (Tiến trình mới, tản nhiệt hơi nước) Camera chính Pro Fusion 48MP, Zoom quang học 8x Màn hình Ceramic Shield bền bỉ hơn 4 lần Pin Thời lượng xem video lên đến 37 giờ

Mức giá và phân khúc khách hàng

Phân khúc giá của bộ sưu tập Masters of Time phản ánh đúng tính chất xa xỉ của vật liệu và thương hiệu đồng hồ đi kèm. Phiên bản Celestial bằng vàng trắng có giá lên tới 215,360 USD (tương đương khoảng 5.6 tỷ đồng). Đối với khách hàng tìm kiếm sự nhẹ nhàng và bền bỉ, phiên bản bằng titan thiết kế cho đồng hồ Omega có mức giá khởi điểm từ 49,640 USD (khoảng 1.28 tỷ đồng).