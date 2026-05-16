CĐV Australia lo ngại sức mạnh của U17 Việt Nam trước trận tứ kết U17 châu Á 2026 Sau tấm vé World Cup lịch sử và ngôi đầu bảng C thuyết phục, U17 Việt Nam khiến người hâm mộ Australia lo ngại trước thềm màn tái đấu tại tứ kết U17 châu Á 2026.

Hành trình bùng nổ của U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026 đang trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Với vị thế đội đứng đầu bảng C và tấm vé chính thức tham dự U17 World Cup trong tay, thầy trò HLV Cristiano Roland đang gieo rắc nỗi lo sợ thực sự cho đối thủ duyên nợ U17 Australia trước thềm trận tứ kết sinh tử.

Bản lĩnh từ kỳ tích World Cup

U17 Việt Nam được đánh giá là một trong những hiện tượng thú vị và để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất tại giải đấu năm nay. Thống kê từ vòng bảng cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh đáng gờm của các cầu thủ trẻ, đỉnh điểm là chiến thắng kịch tính trước "gã khổng lồ" Tây Á U17 UAE. Kết quả này không chỉ giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu lịch sử mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc về mặt tổ chức lối chơi.

U17 Việt Nam hướng tới màn tái đấu kịch tính với U17 Australia.

Nỗi lo từ quá khứ của đội bóng xứ chuột túi

Chính phong độ hủy diệt của đại diện Đông Nam Á đã khiến ban huấn luyện và người hâm mộ bóng đá xứ chuột túi đứng ngồi không yên. Ký ức đau đớn từ giải vô địch U17 Đông Nam Á vẫn còn hiện hữu, khi chính lứa cầu thủ này của Việt Nam đã hạ gục đại diện châu Đại Dương ở trận bán kết, biến U17 Australia thành cựu vương khu vực.

Trái ngược với đà hưng phấn của Việt Nam, U17 Australia chật vật giành quyền đi tiếp khi chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng D. Trên các diễn đàn mạng xã hội, giới mộ điệu Australia bày tỏ sự thận trọng tối đa. Một người hâm mộ nhận định thực tế: "Phải thật sự thận trọng vì lứa cầu thủ này của Việt Nam rất mạnh, chúng ta đã trực tiếp nếm mùi thất bại rồi". Bên cạnh đó, một bộ phận khác kỳ vọng đội nhà có thể nắm bắt thời cơ để đòi lại món nợ cũ sau khi đã sở hữu tấm vé World Cup.

Sự tự tin của HLV Cristiano Roland

Về phía đại diện Đông Nam Á, U17 Việt Nam đã hoàn tất những giáo án chiến thuật cuối cùng với thể trạng và tâm lý thoải mái nhất. Trả lời phỏng vấn trước trận, HLV Cristiano Roland tự hào khẳng định các học trò đang sở hữu tinh thần chiến đấu rất tích cực sau chiến tích giành vé đi World Cup.

Chiến lược gia người Brazil cam kết đội bóng sẽ tiếp tục ra sân với tính tổ chức, sự tập trung cao độ và tinh thần đoàn kết cao nhất. Mục tiêu của U17 Việt Nam không chỉ dừng lại ở tấm vé World Cup mà là viết tiếp câu chuyện thần kỳ tại vòng loại trực tiếp của đấu trường châu lục.