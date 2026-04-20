CĐV Indonesia phẫn nộ khi đội nhà tử thủ trước U17 Việt Nam và bị loại sớm Trận hòa 0-0 trước U17 Việt Nam khiến chủ nhà U17 Indonesia dừng bước ngay từ vòng bảng giải U17 Đông Nam Á, để lại nỗi thất vọng lớn về mặt lối chơi và tinh thần chiến đấu.

Trong bóng đá, đôi khi một trận hòa mang ý nghĩa như một chiến thắng, nhưng với U17 Indonesia, tỷ số hòa 0-0 trước U17 Việt Nam tối 19/4 lại là một thất bại toàn diện về cả kết quả lẫn niềm tin. Dù nắm trong tay lợi thế sân nhà và buộc phải giành trọn 3 điểm để lách qua khe cửa hẹp, đoàn quân xứ Vạn đảo lại trình diễn một lối chơi đầy sợ hãi, dẫn đến việc chính thức bị loại khỏi giải U17 Đông Nam Á ngay từ vòng bảng.

Lối chơi tiêu cực gây ngỡ ngàng

Trận đấu tại lượt trận cuối bảng A được kỳ vọng sẽ là màn đôi công hấp dẫn khi U17 Indonesia ở thế chân tường. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại đi ngược lại mọi dự đoán. Suốt 90 phút thi đấu, đội chủ nhà gần như không có ý định dâng cao đội hình. Thay vào đó, họ chủ động chọn lối chơi "đổ bê tông" với số đông cầu thủ tập trung bên phần sân nhà để chống đỡ các đợt lên bóng của U17 Việt Nam.

U17 Indonesia bị loại sau trận hòa trước U17 Việt Nam. Ảnh: Asean Football

Thống kê sau trận phản ánh một bộ mặt bạc nhược của đội bóng xứ Vạn đảo: họ không tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành đối phương. Trước sức ép liên tục và khả năng kiểm soát thế trận tốt từ các học trò của HLV Cristiano Roland, U17 Indonesia co cụm phòng ngự một cách thụ động, thiếu hẳn những phương án phản công sắc nét để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mạng xã hội tại Indonesia đã bùng nổ với hàng loạt chỉ trích nhắm vào đội bóng trẻ. Sự thất vọng không chỉ nằm ở việc bị loại, mà còn ở cách các cầu thủ buông xuôi khát vọng chiến thắng. Tài khoản Kang Joko Joko bức xúc chia sẻ trên diễn đàn: "Tôi không thể chấp nhận lối chơi bạc nhược này. Tại sao họ chỉ biết phòng ngự mà không có lấy một cú sút trúng đích?"

Nhiều cổ động viên khác như Jae Nudin bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tương lai của bóng đá nước nhà khi lứa cầu thủ kế cận tỏ ra thiếu nhuệ khí trong những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, tài khoản Rizal R. Palandeng nhận định gay gắt: "Thật xấu hổ khi chứng kiến U17 Indonesia sợ hãi trước U17 Việt Nam. Họ không dám dồn lên ghi bàn. Thế hệ này khó lòng giúp bóng đá Indonesia tiến xa được".

Sự tương phản và hành trình tiếp theo

Sự chỉ trích còn trở nên nặng nề hơn khi người hâm mộ bắt đầu so sánh lứa cầu thủ hiện tại với đội hình từng gây ấn tượng tại World Cup U17 diễn ra vào năm ngoái. CĐV Fandi Ma'rup đặt dấu hỏi lớn về chất lượng đào tạo và tinh thần thi đấu của đội hình này, khi họ thiếu hẳn sự tự tin cần thiết để đương đầu với những đối thủ cùng khu vực.

Trái ngược với nỗi buồn của đội chủ nhà, U17 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc. Với trận hòa này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland chính thức đi tiếp với ngôi nhất bảng A, thể hiện một bản lĩnh thi đấu vững vàng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Thử thách tiếp theo của các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ là trận bán kết đối đầu với U17 Australia.

Cuộc chạm trán hứa hẹn nhiều kịch tính giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 22/4. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng để kiểm chứng sức mạnh thực sự của lứa cầu thủ đầy triển vọng này trên hành trình chinh phục ngôi vương khu vực.