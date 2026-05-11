CĐV Thái Lan ngả mũ trước tinh thần U17 nữ Việt Nam dù lỡ hẹn World Cup Dừng bước tại tứ kết U17 nữ châu Á 2026 sau trận thua 0-2 trước Australia, U17 nữ Việt Nam lỡ vé World Cup nhưng nhận được sự nể trọng lớn từ người hâm mộ khu vực.

Hành trình lịch sử của đội tuyển U17 nữ Việt Nam tại giải vô địch U17 nữ châu Á 2026 đã khép lại sau thất bại 0-2 trước đối thủ mạnh Australia tại vòng tứ kết. Kết quả này đồng nghĩa với việc tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup U17 nữ đã tuột khỏi tầm tay của thầy trò đội tuyển Việt Nam trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

U17 nữ Việt Nam dừng bước trước Australia.

Sự nể trọng từ người hâm mộ Thái Lan

Dù là đối trọng lớn trong khu vực, cộng đồng người hâm mộ Thái Lan đã dành những lời tán dương nồng nhiệt cho màn trình diễn của các cô gái áo đỏ trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách về thể hình giữa hai đội là quá lớn, nhưng tinh thần chiến đấu của Việt Nam mới là điểm nhấn đáng chú ý nhất.

Một cổ động viên Thái Lan bình luận: "Việt Nam đã chơi rất cố gắng trong hiệp hai. Họ không bỏ cuộc dù bị dẫn trước 2 bàn". Trong khi đó, một tài khoản khác nhận định rằng Australia sở hữu ưu thế vượt trội về thể chất, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn khiến đối thủ gặp không ít khó khăn trong nhiều thời điểm của trận đấu. "Bóng đá nữ trẻ Đông Nam Á đang tiến bộ. Việt Nam hôm nay thua nhưng tinh thần chiến đấu rất đáng khen", một người hâm mộ khác chia sẻ sự đồng cảm với mục tiêu dự World Cup của Việt Nam.

Phân tích trận đấu: Hai phút định đoạt số phận

Bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng để đoạt vé đi tiếp, U17 nữ Việt Nam chủ động triển khai lối chơi phòng ngự phản công. Trong hơn 20 phút đầu trận, hàng thủ áo đỏ đã đứng vững trước sức ép liên tục từ đội bóng xứ chuột túi, trong đó thủ môn Cẩm My đã có những pha cứu thua xuất sắc.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu diễn ra chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi. Phút 28, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Frideriki Karaberis chớp thời cơ đá bồi mở tỷ số cho Australia. Khi các cầu thủ Australia. Chưa kịp lấy lại thế trận, phút 31, Leyla Hussein tung quả treo bóng khó chịu khiến hàng thủ Việt Nam bất ngờ, nhân đôi cách biệt cho đội bạn.

Nỗ lực không mệt mỏi trong hiệp hai

Sang hiệp hai, ban huấn luyện U17 nữ Việt Nam đã có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các cô gái trẻ đã đẩy cao đội hình và tạo ra được một số cơ hội rõ nét. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 58, khi Minh Ánh có cơ hội đối mặt nhưng lại trượt trụ khi dứt điểm, bỏ lỡ bàn thắng rút ngắn cách biệt.

Ở những phút cuối, Australia chủ động giảm nhịp độ trận đấu và rút các trụ cột tấn công ra nghỉ để bảo toàn tỷ số. Dù rất nỗ lực, U17 nữ Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2.

Nhìn chung, dù lỡ hẹn với giấc mơ World Cup, màn trình diễn của U17 nữ Việt Nam tại giải châu Á lần này cho thấy tiềm năng phát triển lớn của bóng đá nữ trẻ nước nhà. Tinh thần không bỏ cuộc trước các đối thủ hàng đầu châu lục chính là nền tảng để các lứa cầu thủ kế cận tiếp tục hy vọng vào những cột mốc lịch sử mới trong tương lai.