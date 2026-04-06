CĐV Thái Lan tranh cãi về làn sóng nhập tịch 100% gốc ngoại của Đội tuyển Việt Nam Dù thừa nhận sức mạnh của Xuân Son và Hoàng Hên, dư luận Thái Lan vẫn chia rẽ về việc từ bỏ bản sắc để chạy theo thành tích tại vòng loại Asian Cup 2027.

Chiến thắng 3-1 của Đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định dấu ấn đậm nét của các cầu thủ nhập tịch. Tại Nam Định, bộ đôi gốc Brazil - Xuân Son và Hoàng Hên - đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, khơi dậy những cuộc tranh luận sôi nổi khắp khu vực Đông Nam Á.

CĐV Thái Lan không đồng tình cách nhập tịch của Việt Nam.

Trong trận cầu rực lửa trên sân Thiên Trường, Xuân Son đã chứng minh giá trị của một sát thủ vòng cấm với cú đúp đẳng cấp. Trong khi đó, Hoàng Hên đóng vai trò "trạm trung chuyển" nơi tuyến giữa với một đường kiến tạo thành bàn, củng cố vững chắc sức mạnh cho "Những chiến binh Sao Vàng". Màn trình diễn này ngay lập tức khiến truyền thông Thái Lan phải đặt câu hỏi về chiến lược phát triển nhân sự của chính đội tuyển quốc gia họ.

Lằn ranh giữa bản sắc và thành tích quốc tế

Trang tin Buriram Prankster (Thái Lan) mới đây đã gây xôn xao khi khẳng định "Voi chiến" sẽ không đi theo con đường nhập tịch cầu thủ 100% gốc ngoại. Theo đơn vị này, Đội tuyển Thái Lan hiện chỉ ưu tiên sử dụng các cầu thủ con lai thay vì sống dựa vào niềm cảm hứng từ những ngoại binh như cách Việt Nam đang thực hiện với bộ đôi Brazil.

Đáng chú ý, truyền thông Thái Lan cũng nhắc lại việc trong quá khứ, người hâm mộ Việt Nam từng có những ý kiến trái chiều về chính sách nhập tịch cầu thủ con lai của Indonesia. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Việt Nam dường như đang áp dụng một công thức tương tự để nhanh chóng nâng cấp chất lượng đội hình.

Dư luận chia rẽ: Giữ truyền thống hay chạy theo xu thế?

Dưới các bài phân tích, cộng đồng người hâm mộ Thái Lan đã chia thành hai luồng quan điểm đối lập rõ rệt. Một bộ phận cổ động viên như tài khoản Anusak Kanchanee kiên quyết ủng hộ việc giữ gìn bản sắc: "Tôi ủng hộ đội tuyển Thái Lan chỉ nên sử dụng những cầu thủ có cha mẹ hoặc ông bà là người Thái. Điều đó giúp đội bóng giữ được bản sắc."

Tuy nhiên, một bộ phận khác lại có cái nhìn thực dụng hơn trước áp lực vươn tầm ra ngoài khu vực. Cổ động viên Boom Rmp nhận xét rằng Xuân Son và Hoàng Hên dù sinh ra ở Brazil nhưng đã chọn cống hiến bằng cả trái tim cho Việt Nam, và điều này hoàn toàn hợp lệ theo quy định của FIFA. Đồng quan điểm, tài khoản Thitin Chonlapan nhấn mạnh: "Chỉ có những cầu thủ nhập tịch mới giúp các đội tuyển ở Đông Nam Á vươn tầm."

Vị thế trên bảng xếp hạng FIFA

Dù còn nhiều tranh luận, hiệu quả từ dàn sao nhập tịch đã giúp Đội tuyển Việt Nam thăng tiến đáng kể trên bản đồ bóng đá thế giới. Sau chiến thắng quan trọng tại vòng loại Asian Cup, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA.

Mặc dù vậy, Thái Lan vẫn đang duy trì vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á khi đứng ở hạng 93 thế giới. Cuộc đua về mặt chiến lược giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực chắc chắn sẽ còn tiếp diễn kịch tính khi cả hai đều hướng tới mục tiêu cao nhất là tấm vé dự World Cup trong tương lai.