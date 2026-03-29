CĐV Trung Quốc lo ngại kịch bản U23 Việt Nam đòi nợ tại giải giao hữu CFA 2026 Dù đứng cuối bảng, U23 Việt Nam vẫn khiến người hâm mộ Trung Quốc bất an trước cuộc tái đấu duyên nợ. Hàng thủ chủ nhà đang bộc lộ nhiều lỗ hổng đáng lo ngại.

Dù đang xếp cuối bảng tại giải giao hữu CFA Team China 2026, U23 Việt Nam vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ cộng đồng người hâm mộ đội chủ nhà. Nhiều ý kiến cho rằng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ trong cuộc tái đấu đầy duyên nợ sắp tới, khi áp lực tâm lý đang đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ Trung Quốc.

Nỗi ám ảnh từ thất bại trong quá khứ

Sau những diễn biến mới nhất tại giải đấu năm nay, làn sóng tranh luận về thực lực của các đội bóng trẻ trở nên sôi nổi trên các diễn đàn bóng đá Trung Quốc. Đáng chú ý, không ít cổ động viên nước chủ nhà tin rằng U23 Việt Nam sẽ chơi một trận đấu quyết tâm để phục thù thất bại 0-3 trước chính U23 Trung Quốc tại Vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) có cơ hội chạm trán U23 Việt Nam.

"U23 Việt Nam có động lực phục thù rất lớn sau trận thua đó, họ sẽ không để chúng ta dễ dàng giành chiến thắng một lần nữa", một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình trên mạng xã hội 163. Nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở khi phong độ của đội bóng xứ tỷ dân đang đi xuống rõ rệt.

"Tử huyệt" hàng phòng ngự của đội chủ nhà

Phong độ thiếu thuyết phục của U23 Trung Quốc trong thời gian qua là nguyên nhân chính dẫn đến sự bi quan của người hâm mộ. Ở lượt trận thứ hai, đội bóng này đã gây thất vọng lớn khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước U23 Triều Tiên ngay trên sân nhà. Thống kê chỉ ra rằng hàng phòng ngự của họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi để thủng lưới tới 7 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất.

Việc chỉ giành được 2 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên khiến niềm tin vào khả năng giữ chức vô địch của U23 Trung Quốc bị lung lay dữ dội. Trong khi đó, U23 Việt Nam dù mới chỉ có 1 điểm nhưng vẫn được giới chuyên môn tại Trung Quốc đánh giá là một ẩn số nguy hiểm nhờ lối chơi giàu tốc độ và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc.

Khai thác kẽ hở hành lang cánh

Đặc biệt, hành lang cánh phải của U23 Trung Quốc đang bộc lộ nhiều kẽ hở, vốn là khu vực thường xuyên bị các đối thủ khai thác triệt để trong những trận đấu vừa qua. Đây chính là "tử huyệt" mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thể tận dụng để trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công sắc lẹm.

Dù trên lý thuyết U23 Việt Nam đã không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vương, nhưng trận đấu cuối cùng vẫn mang ý nghĩa danh dự quan trọng. Việc đối đầu với kình địch trong khu vực châu Á là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định sự tiến bộ. Với tâm lý thoải mái khi không còn áp lực thành tích, đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ chơi với 200% quyết tâm để đòi lại món nợ cũ trước đối thủ đầy duyên nợ.