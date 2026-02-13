CĐV xứ Thanh quyên góp gần 200 triệu đồng tiếp sức đội bóng vượt qua cơn bĩ cực Giữa bối cảnh tài khoản bị phong tỏa và nợ lương kéo dài, sự chung tay của cộng đồng người hâm mộ đang trở thành điểm tựa sinh tồn cho các cầu thủ Thanh Hóa.

Trong lịch sử V.League, hiếm khi nào người ta thấy một làn sóng hỗ trợ tài chính trực tiếp từ người hâm mộ mạnh mẽ như hiện tại đối với CLB Thanh Hóa. Khi đội bóng rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" với những khó khăn bủa vây từ pháp lý đến tài chính, chính tình yêu từ khán đài đã trở thành nguồn nhựa sống giúp đội bóng duy trì hoạt động.

Thanh Hóa nhận được sự giúp đỡ từ CĐV đội bóng.

Sức mạnh từ sự đoàn kết của người hâm mộ

Đại diện Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa, ông Nguyễn Hải Quân xác nhận số tiền ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ đã nhanh chóng chạm mốc gần 200 triệu đồng chỉ sau vài ngày phát động kêu gọi. Trong bối cảnh các cầu thủ đang bị nợ lương từ 3-4 tháng, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá.

Đáng chú ý, sức lan tỏa của chiến dịch này đã vượt ra khỏi phạm vi tỉnh nhà. Maysa, một cổ động viên nổi tiếng người Lào, đã gửi tặng riêng 10 triệu đồng cho CLB. Sự quan tâm đặc biệt từ một người hâm mộ nước ngoài cho thấy tầm ảnh hưởng và sự trân trọng đối với bản sắc của đội bóng xứ Thanh trong mắt bạn bè khu vực.

Cuộc khủng hoảng đa tầng và áp lực từ FIFA

Tình cảnh hiện tại của Thanh Hóa được ví như một "cơn bão hoàn hảo" của những rủi ro. Kể từ khi ông Cao Tiến Đoan vướng vòng lao lý, toàn bộ tài khoản của câu lạc bộ đã bị đóng băng, khiến mọi dòng tiền vận hành gần như tê liệt hoàn toàn. Điều này dẫn đến tình trạng chậm chi trả thu nhập, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các cầu thủ và ban huấn luyện.

Áp lực còn đè nặng hơn khi FIFA chính thức ban bố án phạt cấm chuyển nhượng trong 3 kỳ liên tiếp. Nguyên nhân xuất phát từ việc câu lạc bộ chưa hoàn tất các khoản thanh toán công nợ cho ngoại binh cũ. Sự kết hợp giữa bế tắc tài chính nội bộ và rào cản pháp lý quốc tế đang đẩy đội bóng vào thế khó chưa từng có trong lịch sử chuyên nghiệp.

Tinh thần "Chiến binh Lam Sơn" giữa tâm bão

Dù phải đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn, tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn khiến giới chuyên môn phải bất ngờ. Chiến thắng kịch tính 2-1 trước CA TP.HCM vừa qua là minh chứng rõ nhất cho sự kiên cường của các cầu thủ khi họ gạt bỏ nỗi lo tài chính để cống hiến trên sân cỏ.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ người hâm mộ, đội bóng cũng nhận được những nguồn lực quan trọng khác. Cựu chủ tịch Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) đã hỗ trợ 300 triệu đồng như một hình thức "doping" tinh thần kịp thời. Ngoài ra, tiền đạo Tiến Linh cũng thể hiện sự đồng cảm với các đồng nghiệp khi chuyển khoản hỗ trợ 50 triệu đồng cho đội bóng.

Toàn bộ số tiền quyên góp và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm sẽ được ưu tiên giúp các cầu thủ trang trải chi phí trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là bước chuẩn bị tâm lý quan trọng trước khi Thanh Hóa bước vào cuộc tiếp đón CAHN tại vòng 14 V.League vào ngày 24/2 tới. Một kết quả tốt trên sân nhà sẽ là lời cảm ơn ý nghĩa nhất mà thầy trò HLV Mai Xuân Hợp dành cho những người đã không bỏ rơi họ lúc gian khó.