Celje 2-2 Egnatia Rrogozhinë (pen 4-1): Celje giành chiến thắng Celje và Egnatia Rrogozhinë bước vào cuộc chạm trán tại UEFA Champions League với thế cân bằng sau lần đối đầu gần nhất kết thúc bằng một trận hòa.

Celje 2 - 2 (pen 4-1) Egnatia Rrogozhinë Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Celje tiếp đón Egnatia Rrogozhinë.

1' Luân lưu: 1 - 0 Svit Seslar () sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.

2' Luân lưu: sút hỏng Eneo Bitri () sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.

3' Luân lưu: 2 - 0 Artemijus Tutyškinas () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 0.

4' Luân lưu: 2 - 1 Arbenit Xhemajli () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.

5' Luân lưu: 3 - 1 Yaya Dukuly () sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 1.

6' Luân lưu: sút hỏng Edison Ndreca () sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 1.

12' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 70 - 30 Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

21' BÀN THẮNG! Egnatia Rrogozhinë (0-1) Phút 21': Darko Hrka (Celje) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

24' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 68 - 32 Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

34' BÀN THẮNG! Celje (1-1) Phút 34': Mario Kvesic () lập công. Tỷ số: 1 - 1.

36' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 67 - 33 Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 61 - 39 Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 2.

60' Thay người Phút 60' (): Ildi Gruda vào sân thay Daniel Adjessa.

60' Thay người Phút 60' (): Edison Ndreca vào sân thay Andrey Yago.

61' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 61 - 39 Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 1 - 3.

68' Thẻ vàng Phút 68': Papa Daniel () nhận thẻ vàng.

69' Thay người Phút 69' (): Yaya Dukuly vào sân thay Mark Zabukovnik.

69' Thay người Phút 69' (): Rudi Pozeg Vancas vào sân thay Milot Avdyli.

73' Thẻ vàng Phút 73': Yaya Dukuly () nhận thẻ vàng.

73' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 59 - 41 Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 1 - 3.

81' Thẻ vàng Phút 81': Fernando Medeiros () nhận thẻ vàng.

81' Thay người Phút 81' (): Alpha Diounkou vào sân thay Pijus Širvys.

81' Thay người Phút 81' (): Andrej Kotnik vào sân thay Armandas Kučys.

82' Thay người Phút 82' (): Numan Ajetovikj vào sân thay Karim Loukili.

85' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 59 - 41 Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 16, cứu thua 1 - 3.

89' Thay người Phút 89' (): Ivan Calusic vào sân thay Papa Daniel.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Ildi Gruda () nhận thẻ vàng.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Guillem Jaime () nhận thẻ vàng.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

97' BÀN THẮNG! Celje (2-1) Phút 97': Mario Kvesic () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

98' Thay người Phút 98' (): Jurguens Montenegro vào sân thay Altin Kryeziu.

98' Thay người Phút 98' (): Geralb Smajli vào sân thay Eljon Sota.

98' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 62 - 38 Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 20, cứu thua 1 - 3.

100' Thẻ vàng Phút 100': Alpha Diounkou () nhận thẻ vàng.

105+3' Thay người Phút 105+3' (): Damjan Vuklisevic vào sân thay Mario Kvesic.

111' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 60 - 40 Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 20, cứu thua 1 - 2.

114' BÀN THẮNG! Egnatia Rrogozhinë (2-2) Phút 114': Geralb Smajli () lập công (kiến tạo: Edison Ndreca). Tỷ số: 2 - 2.

115' Thẻ vàng Phút 115': Artemijus Tutyškinas () nhận thẻ vàng.

116' Thay người Phút 116' (): Albano Aleksi vào sân thay Guillem Jaime.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Celje 2-2 Egnatia Rrogozhinë Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 04:00 29/07/2026

Đội hình chính thức Celje Sơ đồ 4-3-3 Egnatia Rrogozhinë Sơ đồ 3-5-2 1 Zan-Luk Leban 2 Pijus Širvys 4 Darko Hrka 6 Artemijus Tutyškinas 33 Leonardo Koutris 8 Mario Kvesic 13 Papa Daniel 19 Mark Zabukovnik 10 Svit Seslar 47 Armandas Kučys 11 Milot Avdyli 98 Mario Dajsinani 28 Eljon Sota 33 Eneo Bitri 19 Arbenit Xhemajli 22 Guillem Jaime 20 Karim Loukili 17 Altin Kryeziu 7 Fernando Medeiros 29 Andrey Yago 2 Daniel Adjessa 10 Alessandro Albanese Dự bị Celje 3 Damjan Vuklisevic 7 Florjan Jevsenak 12 Luka Kolar 17 Andrej Kotnik 20 Alpha Diounkou 23 Ziga Frelih 25 Veton Tusha 27 Ivan Calusic 77 Matic Ivansek Egnatia Rrogozhinë 1 Levan Tandilashvili 6 Albano Aleksi 12 Bruno Puja 16 Edison Ndreca 24 Numan Ajetovikj 55 Geralb Smajli 77 Ildi Gruda 99 Jurguens Montenegro Cập nhật đội hình lúc 00:35 29/07/2026

Celje Thống kê Egnatia Rrogozhinë 57% Kiểm soát bóng 43% 7 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 2 4 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 20 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Celje sẽ đối đầu Egnatia Rrogozhinë tại UEFA Champions League vào lúc 01:15 ngày 29/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Z'dežele.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội chưa tạo ra khác biệt trong lần đối đầu gần nhất. Vì vậy, sự thận trọng và khả năng tận dụng thời cơ có thể đóng vai trò quan trọng trong diễn biến trận đấu.

Thế đối đầu cân bằng

Celje và Egnatia Rrogozhinë mới có một lần đối đầu gần nhất, trong đó Celje không giành chiến thắng, Egnatia Rrogozhinë cũng không thắng và hai đội chia điểm. Kết quả này cho thấy tương quan giữa hai đội từng khá cân bằng, đồng thời khiến cuộc tái đấu trở nên khó dự đoán nếu chỉ dựa trên lịch sử đối đầu.

Với khoảng cách về kết quả đối đầu không nghiêng về bên nào, cả Celje lẫn Egnatia Rrogozhinë sẽ cần duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn. Một khoảnh khắc mất kiểm soát có thể làm thay đổi cục diện, đặc biệt khi hai đội đã từng chơi ngang ngửa trong lần gặp trước.

Những điểm chưa thể xác định

Thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, danh sách cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá tác động của lực lượng, lựa chọn sơ đồ hoặc những thay đổi nhân sự trước giờ bóng lăn.

Tương tự, các dữ liệu hiện có không cho phép khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, pressing cao hay ưu tiên phòng ngự phản công. Những yếu tố này sẽ phụ thuộc vào cách Celje và Egnatia Rrogozhinë nhập cuộc trên sân Stadion Z'dežele.

Nhận định trận đấu

Cuộc đối đầu được mở ra với thế cân bằng rõ rệt từ dữ liệu lịch sử gần nhất: Celje và Egnatia Rrogozhinë đều chưa có chiến thắng trước đối thủ. Celje có lợi thế sân nhà, nhưng chưa có thêm thông tin đủ chắc chắn để xem đây là ưu thế quyết định.

Nhìn chung, trận đấu nhiều khả năng được định đoạt bởi khả năng tổ chức, sự kiên nhẫn và mức độ chính xác trong các tình huống then chốt. Khi chưa có cơ sở về phong độ, lực lượng và chiến thuật cụ thể, lựa chọn thận trọng là đánh giá đây là màn so tài cân bằng, trong đó cả hai đội đều có cơ hội tạo khác biệt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Celje · 0 thắng 1 hòa Egnatia Rrogozhinë · 0 thắng Egnatia Rrogozhinë 3 - 3 Celje Hòa

Celje 5 trận gần nhất H H T H B Egnatia Rrogozhinë 5 trận gần nhất H T H T B

Tình hình lực lượng Celje ✚ Jost Pisek (Cruciate Ligament Tear) Egnatia Rrogozhinë ✚ Jurguens Montenegro (Unknown Injury) ✚ Soumaila Bakayoko (Unknown Injury)