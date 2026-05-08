CellphoneS nhận giải Đối tác Bán lẻ xuất sắc nhất khu vực APAC từ Huawei năm 2026 Sự kiện Huawei APAC Core Partner Award 2026 vinh danh CellphoneS là đối tác bán lẻ chiến lược, ghi nhận nỗ lực thúc đẩy hệ sinh thái sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện Huawei APAC Core Partner Award 2026 diễn ra mới đây, hệ thống bán lẻ CellphoneS đã chính thức được vinh danh ở hạng mục giải thưởng Retailer Partner (Đối tác Bán lẻ xuất sắc). Đây là cột mốc quan trọng khẳng định sự phát triển vượt bậc và mối quan hệ hợp tác chiến lược bền chặt giữa CellphoneS và Huawei tại thị trường Việt Nam.

Giá trị của giải thưởng APAC Core Partner Award 2026

APAC Core Partner Award 2026 là giải thưởng cao quý được Huawei trao tặng cho các đối tác chiến lược tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Giải thưởng này nhằm tôn vinh các đơn vị có thành tích kinh doanh xuất sắc và đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, thúc đẩy hệ sinh thái sản phẩm của Huawei đến người tiêu dùng cuối cùng.

Hạng mục Retailer Partner là một trong những giải thưởng quan trọng nhất tại sự kiện thường niên này. Để đạt được danh hiệu này, CellphoneS đã vượt qua các tiêu chí kiểm định khắt khe về tốc độ tăng trưởng doanh thu, chất lượng dịch vụ khách hàng và năng lực triển khai các chiến dịch tiếp thị sáng tạo trên quy mô lớn.

Phân tích chiến lược hợp tác giữa CellphoneS và Huawei

Trong những năm qua, CellphoneS và Huawei đã thiết lập một mối quan hệ hợp tác sâu rộng, không chỉ tập trung vào mảng điện thoại thông minh mà còn mở rộng mạnh mẽ sang các thiết bị khác trong hệ sinh thái. Người tiêu dùng hiện nay có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao cấp nhất của hãng thông qua hệ thống cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.

Các dòng sản phẩm chủ lực đóng góp vào thành công này bao gồm: điện thoại màn hình gập tích hợp công nghệ tiên tiến, máy tính bảng MatePad hiệu năng cao, các mẫu đồng hồ thông minh (smartwatch) và dòng tai nghe không dây FreeBuds.

Triển vọng phát triển trong tương lai

Việc được vinh danh tại một sự kiện tầm cỡ khu vực không chỉ là minh chứng cho uy tín của CellphoneS mà còn là động lực để hệ thống này tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng. Với sự hỗ trợ trực tiếp từ Huawei về nguồn hàng và các chương trình ưu đãi đặc quyền, người dùng Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm sớm nhất các thiết bị công nghệ mới như chiếc Huawei Mate X7 với các thông số kỹ thuật hàng đầu hiện nay.

Sự thành công của mô hình hợp tác này hứa hẹn sẽ mang đến một thị trường công nghệ sôi động hơn, nơi người tiêu dùng được hưởng lợi từ các sản phẩm chất lượng đi kèm dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn quốc tế.