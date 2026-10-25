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Celta Vigo 0-0 Real Betis: Hai đội chia điểm

Văn Thể25/10/2026 17:16

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Celta Vigo và Real Betis thường có nhiều bàn thắng. Hai đội gặp nhau lúc 22h15 ngày 25/10 tại sân Municipal de Balaídos.

Celta Vigo0 - 0Real BetisKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Celta Vigo tiếp đón Real Betis.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Celta Vigo 46% - 54% Real Betis, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 25'Celta Vigo ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 52% - 48% Real Betis, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 3.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Ilaix Moriba (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Celta Vigo ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 49% - 51% Real Betis, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 4.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Diego Llorente (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Celta Vigo 48% - 52% Real Betis, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 4.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Celta Vigo): Ferran Jutglà vào sân thay Hugo Alvarez Antunez.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Celta Vigo): Williot Swedberg vào sân thay Hugo González.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Real Betis): Troy Parrott vào sân thay Nelson Deossa.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Real Betis): Pablo Fornals vào sân thay Antony Matheus dos Santos.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Celta Vigo 48% - 52% Real Betis, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 2 - 4.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Celta Vigo): Sergio Carreira Vilarino vào sân thay Javier Rueda García.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Celta Vigo): Iago Aspas vào sân thay Pablo Durán Fernández.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Real Betis): Marc Bartra vào sân thay Diego Llorente.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Real Betis): Giovani Lo Celso vào sân thay Isco.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Celta Vigo 46% - 54% Real Betis, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 2 - 4.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Real Betis): Álvaro Fidalgo vào sân thay Dani Ceballos.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Sergio Carreira Vilarino (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Celta Vigo): Hugo Burcio vào sân thay Aleix Febas.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Celta Vigo 44% - 56% Real Betis, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 2 - 4.

  • KTKết thúc: Celta Vigo 0-0 Real Betis

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:09 26/10/2026

Đội hình chính thức
Celta Vigo
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez
Real Betis
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini
13
I. Radu
20
Javi Rodríguez
18
Yoel Lago
3
Marcos Alonso
17
Javi Rueda
14
Aleix Febas
6
I. Moriba
22
Javi Galán
16
Hugo González
11
Pablo Durán
23
Hugo Álvarez
1
Álvaro Vallés
12
Ángel Ortiz
3
Diego Llorente
4
Natan
16
V. Gómez
21
Marc Roca
25
Dani Ceballos
7
Antony
22
Isco
10
A. Ezzalzouli
18
N. Deossa
Dự bị
Celta Vigo
25 Iván Villar9 Ferran Jutglà4 A. Faye24 C. Driouech5 Sergio Carreira21 S. Cáceres30 H. Burcio1 A. Bayındır10 Iago Aspas
Real Betis
5 Marc Bartra2 Héctor Bellerín13 Diego Conde15 Álvaro Fidalgo8 Pablo Fornals11 Fran García31 Manu González20 G. Lo Celso27 J. A. Morante
Cập nhật đội hình lúc 21:47 25/10/2026
Celta VigoThống kêReal Betis
44%
Kiểm soát bóng
56%
12
Dứt điểm
15
4
Trúng đích
2
3
Phạt góc
4
9
Phạm lỗi
12
2
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Álvaro Vallés
Álvaro Vallés
Real Betis
Điểm 7.68
G. Lo Celso
G. Lo Celso
Real Betis
Điểm 7.4
I. Radu
I. Radu
Celta Vigo
Điểm 7.31
Dani Ceballos
Dani Ceballos
Real Betis
Điểm 7.3
Javi Galán
Javi Galán
Celta Vigo
Điểm 7.2
Hugo González
Hugo González
Celta Vigo
Điểm 7.2

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Celta Vigo và Real Betis thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 22h15 ngày 25/10/2026 trên sân Municipal de Balaídos mang đủ yếu tố để câu chuyện ấy tiếp diễn. Một bên là chủ nhà đang tìm cách rút ngắn khoảng cách, bên kia là đội khách đang ở nhóm đầu bảng.

Thế đối đầu cân bằng, nhiều bàn thắng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Celta Vigo thắng 1 trận, Real Betis thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ lệ chia điểm. Kết quả cân bằng ấy cho thấy khó có bên nào kiểm soát hoàn toàn được cuộc đối đầu này.

Bên cạnh đó, xu hướng nhiều bàn thắng khiến mỗi lần hai đội chạm trán đều có nhịp độ cao, nơi cả hai khung thành thường xuyên bị đe dọa. Đây là lý do trận đấu được kỳ vọng là một màn đôi công.

Phong độ: Celta Vigo bền bỉ, Real Betis hiệu quả

Celta Vigo thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất và trước đó cũng thắng thêm một trận, cho thấy tinh thần đang khá tích cực khi bước vào cuộc tiếp đón này.

Trong khi đó, Real Betis thắng 3 và thua 1 trong 4 trận gần nhất. Đội khách cũng đang có mạch kết quả tốt, với chiến thắng ở trận vừa qua. Tỷ lệ thắng cao giúp họ đến Balaídos với sự tự tin rõ rệt.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Real Betis đang đứng hạng 4 với 19 điểm, còn Celta Vigo xếp hạng 9 với 11 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 8 điểm, phản ánh sự chênh lệch về thành tích ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Celta Vigo không kém đáng kể so với đối thủ, còn lịch sử đối đầu gần đây cũng không nghiêng hẳn về bên nào. Vì vậy, vị trí trên bảng xếp hạng chưa thể quyết định cục diện trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đặc điểm các lần gặp nhau thường có nhiều bàn thắng, cách vào trận sẽ rất quan trọng. Đội nào giữ được sự tập trung trong những khoảng chuyển trạng thái và chuyển hóa tốt cơ hội sẽ có lợi thế lớn.

Celta Vigo có lợi thế sân nhà và đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất. Real Betis lại sở hữu phong độ ổn định cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Hai yếu tố này tạo nên thế đối trọng khá rõ nét.

Nhận định

Có thể thấy đây là cặp đấu có nhiều điểm tương đồng về phong độ dù khác biệt về thứ hạng. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về những trận cân bằng và nhiều bàn thắng, nên khả năng cao trận đấu tại Municipal de Balaídos sẽ diễn ra cởi mở, với cơ hội xuất hiện ở cả hai phía.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Celta Vigo · 1 thắng3 hòaReal Betis · 1 thắng
16/03/2026
Real Betis
1 - 1
Celta Vigo
Hòa
28/08/2025
Celta Vigo
1 - 1
Real Betis
Hòa
08/02/2025
Celta Vigo
3 - 2
Real Betis
CV
10/11/2024
Real Betis
2 - 2
Celta Vigo
Hòa
13/04/2024
Real Betis
2 - 1
Celta Vigo
RB
Celta Vigo
5 trận gần nhất
TTBHT
9
Trận
2-5-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.1)
7
Thủng lưới
Real Betis
5 trận gần nhất
TBTT
9
Trận
6-1-2
T-H-B
16
Ghi (TB 1.8)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona9900+3027TTTTT
2Atletico Madrid10811+1225TTTTT
3Real Madrid9702+1421TTBTT
4Real Betis9612+219BTHTT
5Real Sociedad9513016TTTBT
8Villarreal10334+112THBTT
9Celta Vigo9252+311THTHH
10Deportivo La Coruna10253011BHBHB
Tình hình lực lượng
Celta Vigo
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
B. Iglesias (Calf Injury)
A. Nunez (Groin Injury)
M. Roman (Knee Injury)
C. Starfelt (Muscle Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
B. Iglesias (Calf Injury)
A. Nunez (Groin Injury)
Real Betis
F. Bernal (Red Card)
J. Firpo (Groin Injury)
C. Hernandez (Calf Injury)
I. Losada (Inactive)
F. Bernal (Red Card)
J. Firpo (Groin Injury)
C. Hernandez (Calf Injury)
I. Losada (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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