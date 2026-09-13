Celta Vigo 1-1 Malaga: Hai đội chia điểm Cả Celta Vigo và Malaga đều bước vào màn so tài lúc 19h00 ngày 13/09/2026 với quyết tâm giành trọn vẹn điểm số sau chuỗi trận khởi đầu chưa đạt được kết quả như ý.

Celta Vigo 1 - 1 Malaga Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Celta Vigo tiếp đón Malaga.

12' Malaga ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 33% - 67% Malaga, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

24' Thẻ vàng Phút 24': Einar Galilea (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Malaga ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 33% - 67% Malaga, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

26' Thẻ vàng Phút 26': Yoel Lago (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Malaga ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 41% - 59% Malaga, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 3.

41' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0) Phút 41': Ferran Jutglà (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Hugo González). Tỷ số: 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Malaga): Ramón Enríquez vào sân thay Einar Galilea.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 45% - 55% Malaga, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 3.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Celta Vigo 45% - 55% Malaga, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 3.

61' Thay người Phút 61' (Malaga): Juan Cruz vào sân thay Joaquín Muñoz.

62' Thay người Phút 62' (Celta Vigo): Williot Swedberg vào sân thay Hugo González.

67' Thay người Phút 67' (Malaga): Carlos Puga vào sân thay Dani Lorenzo.

67' Thay người Phút 67' (Malaga): Adrian Nino vào sân thay Izan Merino.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Celta Vigo 43% - 57% Malaga, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 0 - 4.

74' Thay người Phút 74' (Celta Vigo): Hugo Burcio vào sân thay Ilaix Moriba.

74' Thay người Phút 74' (Celta Vigo): Couhaib Driouech vào sân thay Hugo Alvarez Antunez.

83' BÀN THẮNG! Malaga (1-1) Phút 83': Adrian Nino (Malaga) lập công (kiến tạo: Pablo Martínez Andrés). Tỷ số: 1 - 1.

84' Thay người Phút 84' (Celta Vigo): Javi Galán vào sân thay Javier Rueda García.

84' Thay người Phút 84' (Celta Vigo): Iago Aspas vào sân thay Ferran Jutglà.

84' Malaga ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 42% - 58% Malaga, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 4.

87' Thay người Phút 87' (Malaga): Juan Berrocal vào sân thay José Salinas.

KT Kết thúc: Celta Vigo 1-1 Malaga Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 20:58 13/09/2026

Đội hình chính thức Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez Malaga Sơ đồ 4-4-2 · HLV Funes 13 I. Radu 21 S. Cáceres 18 Yoel Lago 3 Marcos Alonso 17 Javi Rueda 8 Miguel Román 6 I. Moriba 5 Sergio Carreira 16 Hugo González 9 Ferran Jutglà 23 Hugo Álvarez 1 Alfonso Herrero 31 Rafita 15 Ángel Recio 4 Einar Galilea 12 José Salinas 10 David Larrubia 23 Izan Merino 18 Pablo Martínez 11 Joaquín Muñoz 22 Dani Lorenzo 9 Chupe Dự bị Celta Vigo 25 Iván Villar 19 W. Swedberg 2 C. Starfelt 20 Javi Rodríguez 15 Álvaro Núñez 22 Javi Galán 11 Pablo Durán 24 C. Driouech 30 H. Burcio Malaga 25 Juan Berrocal 2 J. Cajuste 19 Juan Cruz 6 Ramón Enríquez 32 J. Fernandez 17 Eneko Jauregi 13 Carlos López 21 Adrián Niño Heredia 3 Puga Cập nhật đội hình lúc 18:35 13/09/2026

Celta Vigo Thống kê Malaga 45% Kiểm soát bóng 55% 17 Dứt điểm 12 5 Trúng đích 2 1 Phạt góc 5 10 Phạm lỗi 10 6 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Adrián Niño Heredia Malaga 1 bàn Ferran Jutglà Celta Vigo 1 bàn Pablo Martínez Malaga 1 kiến tạo · điểm 7.7 Hugo González Celta Vigo 1 kiến tạo · điểm 7.45 Alfonso Herrero Malaga Điểm 7.42

Cuộc chạm trán giữa Celta Vigo và Malaga diễn ra vào lúc 19h00 ngày 13/09/2026 trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn. Việc chưa tìm thấy cảm giác chiến thắng ở những vòng đấu gần đây khiến mục tiêu giành trọn điểm số trở thành mệnh lệnh bắt buộc đối với ban huấn luyện của đôi bên nhằm giải tỏa sức ép tâm lý.

Khởi đầu chậm chạp và áp lực tìm kiếm thắng lợi

Celta Vigo bước vào trận đấu này với chuỗi thành tích kém thuyết phục trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Sự thiếu hiệu quả ở các thời điểm then chốt khiến họ liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng, khiến tinh thần thi đấu phần nào bị ảnh hưởng.

Ở bên kia chiến tuyến, tình hình của Malaga cũng không hề khả quan hơn. Đội khách chỉ giành được 2 trận hòa và để thua 2 trận trong 4 trận đấu gần nhất. Cả hai đội đều đang bộc lộ những trục trặc nhất định trong việc duy trì tính ổn định, khiến mỗi lần ra sân hiện tại đều trở thành một bài toán nan giải về mặt phong độ.

Lịch sử đối đầu cân bằng và thế trận giằng co

Nhìn vào thành tích chạm trán gần đây, hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng đáng kể. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Celta Vigo giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và để Malaga vượt qua 2 lần. Không bên nào thực sự nắm ưu thế vượt trội khi đối đầu trực tiếp, điều này báo hiệu một cuộc tái đấu chặt chẽ và giằng co đến từng khoảnh khắc.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng càng tăng thêm độ quyết liệt cho màn so tài. Celta Vigo hiện đứng ở vị trí thứ 16 với 3 điểm trong tay, trong khi Malaga bám đuổi ngay phía sau ở hạng 18 với vỏn vẹn 2 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ đúng 1 điểm biến trận cầu này thành cơ hội rõ ràng để cả hai bên nỗ lực bứt lên khỏi nhóm cuối bảng.

Nhận định cục diện chuyên môn

Với lợi thế sân nhà, Celta Vigo nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát quyền điều tiết nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, sự thận trọng từ hàng phòng ngự là điều họ không thể bỏ qua sau chuỗi trận liên tiếp không thắng vừa qua.

Trong khi đó, Malaga có thể lựa chọn lối chơi kiên nhẫn, ưu tiên sự chắc chắn nơi hậu tuyến trước khi nghĩ đến việc phản công. Cả hai đội đều hiểu rằng một sai lầm nhỏ vào thời điểm này cũng có thể khiến cục diện thêm khó khăn. Trước tinh thần quyết tâm cùng khát khao giành điểm số tối đa của đôi bên, một thế trận giằng co nghẹt thở là kịch bản rất dễ xảy ra trong cuộc đọ sức này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Celta Vigo · 2 thắng 1 hòa Malaga · 2 thắng Celta Vigo 0 - 0 Malaga Hòa Malaga 2 - 1 Celta Vigo MAL Malaga 3 - 0 Celta Vigo MAL Celta Vigo 3 - 1 Malaga CV Celta Vigo 1 - 0 Malaga CV

Celta Vigo 5 trận gần nhất H H B B H 5 Trận 0-3-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.4) 5 Thủng lưới Malaga 5 trận gần nhất H B H B H 4 Trận 0-2-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 5 4 0 1 +10 12 T B T T T 3 Alaves 5 3 1 1 +6 10 B T T H T … 15 Rayo Vallecano 5 1 1 3 -6 4 B T B H B 16 Celta Vigo 5 0 3 2 -3 3 H H B B H 17 Villarreal 4 0 2 2 -2 2 B B H H 18 Malaga 4 0 2 2 -6 2 H B H B 19 Elche 5 0 2 3 -7 2 H B B B H …

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ A. Antanon (Ankle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Injury) ✚ A. Febas (Ribs Injury) ✚ B. Iglesias (Injury) ✚ A. Antanon (Ankle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Injury) ✚ A. Febas (Ribs Injury) ✚ B. Iglesias (Injury) Malaga ✚ A. Aznou (Illness) ✚ F. Calero (Ribs Injury) ✚ M. Diarra (Calf Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury) ✚ D. Murillo (Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury) ✚ A. Pastor (Illness) ✚ A. Aznou (Illness)