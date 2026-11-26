Celta Vigo 1-2 Bournemouth: Bournemouth giành chiến thắng Bournemouth còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Celta Vigo với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 00h45 ngày 27/11/2026.

Celta Vigo 1 - 2 Bournemouth Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Celta Vigo tiếp đón Bournemouth.

13' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 67% - 33% Bournemouth, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

19' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0) Phút 19': Iago Aspas (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Javier Rueda García). Tỷ số: 1 - 0.

23' VAR Phút 23': Card upgrade confirmed — Bafode Diakite (Bournemouth).

23' Thẻ đỏ Phút 23': Bafode Diakite (Bournemouth) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Celta Vigo 45% - 55% Bournemouth, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

30' Thẻ vàng Phút 30': Álvaro Rodríguez (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Foul).

33' Thẻ vàng Phút 33': Alex Scott (Bournemouth) nhận thẻ vàng (Argument).

38' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 52% - 48% Bournemouth, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 0 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Bournemouth): Tyler Adams vào sân thay Justin Kluivert.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Bournemouth (1-1) Phút 47': Álvaro Rodríguez (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Amine Adli). Tỷ số: 1 - 1.

50' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 56% - 44% Bournemouth, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 0 - 4; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 3.

58' Thẻ vàng Phút 58': Javier Rodríguez Galiano (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thẻ vàng Phút 60': Javier Rueda García (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 54% - 46% Bournemouth, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 4; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 3 - 3.

65' Thay người Phút 65' (Bournemouth): Ryan Christie vào sân thay Alex Scott.

67' Thay người Phút 67' (Celta Vigo): Álvaro Núñez vào sân thay Couhaib Driouech.

67' Thay người Phút 67' (Celta Vigo): Hugo Alvarez Antunez vào sân thay Javier Rueda García.

68' Thay người Phút 68' (Bournemouth): Adrien Truffert vào sân thay Julio Soler.

68' Thay người Phút 68' (Bournemouth): Rayan Vitor Simplício Rocha vào sân thay Amine Adli.

68' Thay người Phút 68' (Bournemouth): Marcus Tavernier vào sân thay David Brooks.

74' Thay người Phút 74' (Celta Vigo): Ferran Jutglà vào sân thay Pablo Durán Fernández.

74' Thay người Phút 74' (Celta Vigo): Williot Swedberg vào sân thay Javier Rodríguez Galiano.

74' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 59% - 41% Bournemouth, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 5; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 4 - 3.

78' BÀN THẮNG! Bournemouth (1-2) Phút 78': Rayan Vitor Simplício Rocha (Bournemouth) lập công (kiến tạo: Marcus Tavernier). Tỷ số: 1 - 2.

78' Thẻ vàng Phút 78': Iago Aspas (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Dissent).

81' Thay người Phút 81' (Celta Vigo): Ángel Arcos vào sân thay Hugo Burcio.

86' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 62% - 38% Bournemouth, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 4 - 5; việt vị 6 - 1, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 4 - 4.

KT Kết thúc: Celta Vigo 1-2 Bournemouth Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:37 27/11/2026

Đội hình chính thức Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez Bournemouth Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Rose 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 18 Yoel Lago 3 Marcos Alonso 17 Javi Rueda 14 Aleix Febas 30 H. Burcio 5 Sergio Carreira 10 Iago Aspas 11 Pablo Durán 24 C. Driouech 20 Di Gregorio 5 J. Hill 18 B. Diakité 14 António Silva 6 J. Soler 7 D. Brooks 4 L. Cook 8 A. Scott 21 A. Adli 19 J. Kluivert 30 Á. Rodríguez Dự bị Celta Vigo 15 Álvaro Núñez 6 I. Moriba 19 W. Swedberg 23 Hugo Álvarez 28 Andrés Antañón 31 Ángel Arcos 1 A. Bayındır 21 S. Cáceres 39 El Abdellaoui Bournemouth 16 M. Tavernier 15 A. Smith 37 Rayan 1 Đ. Petrović 9 Evanilson 10 R. Christie 55 M. Allan 12 T. Adams 3 A. Truffert Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Celta Vigo Thống kê Bournemouth 64% Kiểm soát bóng 36% 20 Dứt điểm 10 5 Trúng đích 6 6 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 12 6 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Iago Aspas Celta Vigo 1 bàn Rayan Bournemouth 1 bàn Á. Rodríguez Bournemouth 1 bàn A. Adli Bournemouth 1 kiến tạo · điểm 7.31 M. Tavernier Bournemouth 1 kiến tạo · điểm 6.7 Javi Rueda Celta Vigo 1 kiến tạo · điểm 5.98

Bournemouth còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến sân Municipal de Balaídos làm khách của Celta Vigo. Đội khách đang đứng thứ 2 với 12 điểm và mang theo chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu bắt đầu lúc 00h45 ngày 27/11/2026.

Bournemouth giữ mạch thắng hoàn hảo

Bournemouth là đội có phong độ ổn định nhất trong cặp đấu này. Họ thắng cả 5 trận gần nhất, chưa để mất điểm nào trong chuỗi ấy. Nhờ vậy, đội bóng vươn lên hạng 2 với 12 điểm.

Vị trí hiện tại cho thấy Bournemouth đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Một chiến thắng nữa sẽ giúp họ duy trì áp lực lên ngôi đầu và giữ nguyên đà hưng phấn. Với đội bóng đang thắng đều như vậy, việc giữ sự tập trung ở chuyến làm khách là yếu tố then chốt.

Celta Vigo cần tìm lại nhịp thắng

Ở chiều ngược lại, Celta Vigo đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó trận mới nhất là một thất bại.

Hiện Celta Vigo đứng thứ 27 với 3 điểm, kém Bournemouth 9 điểm. Khoảng cách này phản ánh hai trạng thái trái ngược của hai đội. Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà Municipal de Balaídos, Celta Vigo vẫn có động lực lớn để cải thiện kết quả trước đối thủ mạnh.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt tâm lý, Bournemouth có lợi thế rõ rệt nhờ chuỗi thắng và vị trí trên bảng xếp hạng. Đội khách đến đây với sự tự tin, trong khi chủ nhà cần một kết quả tích cực để phá vỡ chuỗi phong độ đi xuống.

Đáng chú ý, Celta Vigo sẽ phải kiên nhẫn và chơi chặt chẽ ngay từ đầu để không sớm bị Bournemouth chiếm ưu thế. Ngược lại, Bournemouth cần duy trì sự kỷ luật và nhịp độ đã giúp họ thắng liên tiếp.

Nhận định

Xét phong độ và thứ hạng, Bournemouth là đội được đánh giá cao hơn. Họ có mạch thắng trọn vẹn và đang cạnh tranh ở nhóm đầu bảng. Celta Vigo muốn gây bất ngờ thì cần một màn trình diễn hiệu quả trên sân nhà.

Nếu giữ được sự ổn định, Bournemouth hoàn toàn có thể tiếp tục bám sát ngôi đầu sau trận đấu này.

Celta Vigo 5 trận gần nhất B T H B B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Bournemouth 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.8) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B 26 Red Bull Salzburg 4 1 1 2 -5 4 B H B T 27 Celta Vigo 4 1 0 3 -2 3 B T B B 28 AC Milan 4 1 0 3 -3 3 B B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ H. Gonzalez (Inactive) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Muscle Injury) Bournemouth ✚ M. Aarons (Off the roster) ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ F. Forster (Off the roster) ✚ B. Gannon-Doak (Off the roster) ✚ D. Jebbison (Off the roster) ✚ V. Milosavljevic (Off the roster) ✚ J. Sanchez (Ankle Injury) ✚ A. Toth (Muscle Injury)