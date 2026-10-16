Về Báo Hà Tĩnh

Celta Vigo 1-2 Juventus: Juventus giành chiến thắng

Văn Thể16/10/2026 00:13

Celta Vigo tiếp Juventus với tham vọng bám sát nhóm đầu bảng dù đang hạng 25 và chưa có điểm. Trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 16/10/2026 tại Balaídos.

Celta Vigo1 - 2JuventusKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Celta Vigo tiếp đón Juventus.

  • 12'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 28% - 72% Juventus, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 18'BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0)

    Phút 18': Hugo Alvarez Antunez (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Williot Swedberg). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 42% - 58% Juventus, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 36'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 42% - 58% Juventus, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Williot Swedberg (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 48% - 52% Juventus, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Lloyd Kelly (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 58'BÀN THẮNG! Juventus (1-1)

    Phút 58': Nick Woltemade (Juventus) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 61'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 46% - 54% Juventus, dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 3 - 1.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Celta Vigo): Couhaib Driouech vào sân thay Williot Swedberg.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Juventus): Nicolás Iván Gonzalez vào sân thay Francisco Conceicao.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Juventus): Randal Kolo Muani vào sân thay Kerim Alajbegovic.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Juventus): Jhon Lucumi vào sân thay Lloyd Kelly.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Juventus): Gleison Bremer vào sân thay Federico Gatti.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Jhon Lucumi (Juventus) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 46% - 54% Juventus, dứt điểm 6 - 18 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 6; phạm lỗi 8 - 16, cứu thua 4 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Celta Vigo): Hugo Burcio vào sân thay Aleix Febas.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Celta Vigo): Iago Aspas vào sân thay Ferran Jutglà.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Juventus): Douglas Luiz Soares vào sân thay Teun Koopmeiners.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Ilaix Moriba (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Celta Vigo): Álvaro Núñez vào sân thay Javier Rueda García.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Celta Vigo): Hugo González vào sân thay Hugo Alvarez Antunez.

  • 85'Juventus ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 47% - 53% Juventus, dứt điểm 7 - 20 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 7; phạm lỗi 11 - 18, cứu thua 4 - 1.

  • 90+2'BÀN THẮNG! Juventus (1-2)

    Phút 90+2': Randal Kolo Muani (Juventus) lập công (kiến tạo: Andrea Cambiaso). Tỷ số: 1 - 2.

  • KTKết thúc: Celta Vigo 1-2 Juventus

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:53 16/10/2026

Đội hình chính thức
Celta Vigo
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez
Juventus
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Spalletti
13
I. Radu
20
Javi Rodríguez
18
Yoel Lago
3
Marcos Alonso
17
Javi Rueda
14
Aleix Febas
6
I. Moriba
5
Sergio Carreira
23
Hugo Álvarez
9
Ferran Jutglà
19
W. Swedberg
25
G. Vicario
15
P. Kalulu
4
F. Gatti
6
L. Kelly
20
A. Cambiaso
29
P. Sarr
8
Koopmeiners
7
Francisco Conceição
22
W. McKennie
17
Kerim-Sam Alajbegović
27
N. Woltemade
Dự bị
Celta Vigo
28 Andrés Antañón15 Álvaro Núñez35 G. Miller31 Ángel Arcos10 Iago Aspas1 A. Bayındır30 H. Burcio21 S. Cáceres24 C. Driouech
Juventus
33 Neto26 J. Lucumí9 R. Kolo Muani31 N. González12 Douglas Luiz2 Z. Çelik32 J. Cabal3 Bremer23 C. Pinsoglio
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
Celta VigoThống kêJuventus
47%
Kiểm soát bóng
53%
9
Dứt điểm
22
2
Trúng đích
6
2
Phạt góc
7
12
Phạm lỗi
19
4
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
N. Woltemade
N. Woltemade
Juventus
1 bàn
R. Kolo Muani
R. Kolo Muani
Juventus
1 bàn
Hugo Álvarez
Hugo Álvarez
Celta Vigo
1 bàn
A. Cambiaso
A. Cambiaso
Juventus
1 kiến tạo · điểm 7.7
W. Swedberg
W. Swedberg
Celta Vigo
1 kiến tạo · điểm 7.44

Celta Vigo đang tìm cách bám sát nhóm đầu bảng khi tiếp Juventus, đội đang đứng hạng 1 với 3 điểm. Chủ nhà hiện xếp hạng 25 với 0 điểm, nên khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 16/10/2026 tại sân vận động Municipal de Balaídos.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Juventus đang giữ vị trí dẫn đầu với 3 điểm, trong khi Celta Vigo ở hạng 25 và chưa có điểm nào. Dù thứ hạng cách xa, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ. Một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp Celta Vigo thu hẹp ngay khoảng cách với nhóm đầu bảng.

Với Juventus, trận đấu ở Balaídos là cơ hội để củng cố vị trí số một. Ngược lại, chỉ cần thất bại, đội khách sẽ để các đối thủ bám sát hơn trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Phong độ Celta Vigo: bền bỉ, khó bị đánh bại

Celta Vigo thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng chủ nhà không thua ở 4 trong 5 trận, và trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Chuỗi trận này cho thấy Celta Vigo là đối thủ khó bị hạ gục. Tuy nhiên, việc hòa nhiều hơn thắng cũng là điểm họ cần cải thiện nếu muốn kéo gần khoảng cách với nhóm đầu. Lợi thế sân nhà có thể là yếu tố giúp họ chuyển một số kết quả hòa thành chiến thắng.

Phong độ Juventus: nhiều biến động

Juventus thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau một trận thua trước đó. Đội dẫn đầu bảng chưa thể hiện sự ổn định tuyệt đối trong những lần ra sân gần đây.

Hai trận thua trong 5 lần ra quân gần nhất là dấu hiệu Juventus vẫn có thể bị tổn thương khi phải làm khách. Điều này tạo cơ hội cho Celta Vigo nếu chủ nhà duy trì được sự chắc chắn như thời gian qua.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc gặp giữa một đội xếp đầu bảng nhưng phong độ chưa ổn định và một đội chủ nhà ít thua nhưng chưa có điểm trên bảng xếp hạng. Celta Vigo nhiều khả năng sẽ cố gắng giữ sự chắc chắn quen thuộc, đồng thời tận dụng không khí sân nhà để tìm bàn thắng.

Nhìn chung, trận đấu hứa hẹn cân bằng hơn so với khoảng cách thứ hạng. Juventus có vị thế dẫn đầu, còn Celta Vigo có phong độ không thua ở phần lớn các trận gần đây. Đội nào xử lý tốt hơn các tình huống then chốt sẽ có lợi thế để định đoạt cuộc đua ở nhóm đầu.

Celta Vigo
5 trận gần nhất
HTBHH
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
Juventus
5 trận gần nhất
HBTTB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 5.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
26AZ Alkmaar1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Celta Vigo
P. Duran (Calf Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
B. Iglesias (Muscle Injury)
M. Roman (Knee Injury)
C. Starfelt (Injury)
P. Duran (Calf Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
B. Iglesias (Muscle Injury)
Juventus
J. Boga (Muscle Injury)
A. Durmisi (Red Card)
J. Ekhator (Muscle Injury)
K. Grabara (Knee Injury)
M. Locatelli (Knee Injury)
A. Milik (Inactive)
D. Rugani (Off the roster)
K. Thuram (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Celta Vigo 1-2 Juventus: Juventus giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO