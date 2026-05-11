Celta Vigo 1-2 Union St. Gilloise: Union St. Gilloise giành chiến thắng Union St. Gilloise đang thắng 4 trận liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận tại sân Balaídos. Trận đấu với Celta Vigo diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Celta Vigo 1 - 2 Union St. Gilloise Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Celta Vigo tiếp đón Union St. Gilloise.

11' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0) Phút 11': Pablo Durán Fernández (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Sergio Carreira Vilarino). Tỷ số: 1 - 0.

12' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 32% - 68% Union St. Gilloise, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Celta Vigo 48% - 52% Union St. Gilloise, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 3.

35' BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (1-1) Phút 35': Besfort Zeneli (Union St. Gilloise) lập công (kiến tạo: Adem Zorgane). Tỷ số: 1 - 1.

36' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 39% - 61% Union St. Gilloise, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 8 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Union St. Gilloise (1-2) Phút 49': Besfort Zeneli (Union St. Gilloise) lập công (kiến tạo: Kevin Rodriguez). Tỷ số: 1 - 2.

49' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 46% - 54% Union St. Gilloise, dứt điểm 3 - 10 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 10 - 6.

60' Thay người Phút 60' (Celta Vigo): Iago Aspas vào sân thay Aleix Febas.

60' Thay người Phút 60' (Celta Vigo): Ilaix Moriba vào sân thay Hugo Alvarez Antunez.

61' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 51% - 49% Union St. Gilloise, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 0 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Union St. Gilloise): Dylan Aquino vào sân thay Adem Zorgane.

66' Thay người Phút 66' (Union St. Gilloise): Denzel De Roeve vào sân thay Kevin Rodriguez.

71' Thẻ vàng Phút 71': Guilherme Smith (Union St. Gilloise) nhận thẻ vàng (Foul).

71' Thay người Phút 71' (Celta Vigo): Couhaib Driouech vào sân thay Williot Swedberg.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Celta Vigo 51% - 49% Union St. Gilloise, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 0 - 2.

78' VAR Phút 78': Phạt đền được công nhận — Relebohile Mofokeng (Union St. Gilloise).

80' Hỏng phạt đền Phút 80': Besfort Zeneli (Union St. Gilloise) sút hỏng phạt đền.

81' Thay người Phút 81' (Celta Vigo): Ferran Jutglà vào sân thay Javier Rueda García.

81' Thay người Phút 81' (Celta Vigo): Andrés Antañón Vieites vào sân thay Hugo Burcio.

81' Thay người Phút 81' (Union St. Gilloise): Ilan Hurtevent vào sân thay Guilherme Smith.

81' Thay người Phút 81' (Union St. Gilloise): Ross Sykes vào sân thay Nikki Havenaar.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Celta Vigo 54% - 46% Union St. Gilloise, dứt điểm 9 - 15 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 1 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Union St. Gilloise): Darius Olaru vào sân thay Relebohile Mofokeng.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Pablo Durán Fernández (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Celta Vigo 1-2 Union St. Gilloise Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 04:55 06/11/2026

Đội hình chính thức Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez Union St. Gilloise Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV D. Hubert 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 18 Yoel Lago 3 Marcos Alonso 17 Javi Rueda 14 Aleix Febas 30 H. Burcio 5 Sergio Carreira 23 Hugo Álvarez 11 Pablo Durán 19 W. Swedberg 12 H. Koffi 4 N. Chibani 29 M. Sylla 55 N. Havenaar 27 L. Patris 6 Van de Perre 8 A. Zorgane 11 Guilherme Henriques da Silva Carvalho 23 B. Zeneli 13 K. Rodríguez 38 R. Mofokeng Dự bị Celta Vigo 6 I. Moriba 35 G. Miller 9 Ferran Jutglà 22 Javi Galán 28 Andrés Antañón 4 A. Faye 31 Ángel Arcos 10 Iago Aspas 1 A. Bayındır Union St. Gilloise 26 R. Sykes 17 R. Schoofs 28 D. Olaru 25 I. Hurtevent 39 youssef hamoutahar 30 R. Florucz 21 D. De Roeve 1 V. Chambaere 20 D. Aquino Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Celta Vigo Thống kê Union St. Gilloise 58% Kiểm soát bóng 42% 14 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 3 11 Phạt góc 1 16 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật B. Zeneli Union St. Gilloise 2 bàn Pablo Durán Celta Vigo 1 bàn A. Zorgane Union St. Gilloise 1 kiến tạo · điểm 7.58 Sergio Carreira Celta Vigo 1 kiến tạo · điểm 7.39 K. Rodríguez Union St. Gilloise 1 kiến tạo · điểm 6.76

Union St. Gilloise đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận đó khi làm khách của Celta Vigo. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Municipal de Balaídos. Hai đội đang ở hai vị trí khác xa nhau trên bảng xếp hạng.

Union St. Gilloise giữ đà hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Union St. Gilloise thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Bốn trận thắng nằm ở những lần ra sân mới nhất, còn trận hòa là kết quả cũ nhất trong chuỗi này. Điều đó cho thấy đội khách đang đi lên và đã tìm được sự ổn định về kết quả.

Với 7 điểm, Union St. Gilloise hiện xếp hạng 6. Đây là vị trí thể hiện đúng chuỗi kết quả tích cực mà họ vừa tạo ra, và là nền tảng tinh thần quan trọng trước chuyến làm khách.

Celta Vigo chưa tìm được sự ổn định

Phong độ của Celta Vigo có nhiều biến động. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ vừa thua ở trận đấu mới nhất, trước đó là một trận hòa.

Hai chiến thắng của Celta Vigo nằm ở quãng giữa chuỗi 5 trận, rồi đội thua trận xa nhất. Kết quả lên xuống như vậy khiến họ khó tạo được đà. Hiện Celta Vigo đứng hạng 25 với 3 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Union St. Gilloise hơn Celta Vigo 4 điểm và cách 19 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh hai hướng đi khác nhau: một bên đang thắng đều, một bên vẫn chật vật tìm kết quả.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Celta Vigo, lợi thế duy nhất là được chơi trên sân nhà Balaídos. Họ cần một khởi đầu chắc chắn để cắt chuỗi thắng của đối thủ và sớm lấy lại niềm tin sau trận thua gần nhất.

Với Union St. Gilloise, nhiệm vụ là giữ nhịp độ và sự tự tin đã giúp họ thắng 4 trận liên tiếp. Chỉ cần duy trì kỷ luật như những trận vừa qua, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Union St. Gilloise đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bóng đá luôn có bất ngờ, và Celta Vigo có động lực rất lớn để cải thiện hình ảnh trước khán giả nhà. Một trận đấu giằng co là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra tại Balaídos.

Celta Vigo 5 trận gần nhất B H T T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Union St. Gilloise 5 trận gần nhất T T T T H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 5 Ferencvarosi TC 3 3 0 0 +6 9 T T T 6 Union St. Gilloise 3 2 1 0 +7 7 T H T 7 Juventus 3 2 1 0 +6 7 H T T 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B 26 OFI 3 1 0 2 -1 3 B B T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celta Vigo ✚ H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ A. Nunez (Groin Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Muscle Injury) ✚ H. Gonzalez (Injury) ✚ H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury) Union St. Gilloise ✚ A. Ait El Hadj (Off the roster) ✚ M. Biondic (Knee Injury) ✚ I. Hurtevent (Knock) ✚ O. Kricfalusi (Knock) ✚ K. Mac Allister (Knee Injury) ✚ I. Pavlic (Off the roster) ✚ R. Schoofs (Knock) ✚ A. Ait El Hadj (Off the roster)