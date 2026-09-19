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Celta Vigo 5-0 Racing Santander: Celta Vigo giành chiến thắng

Văn Thể19/09/2026 18:38

Celta Vigo bước vào cuộc tiếp đón Racing Santander với mục tiêu ngắt mạch 5 trận không thắng, trong khi đối thủ cũng đối mặt sự thiếu ổn định về phong độ.

Celta Vigo5 - 0Racing SantanderKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Celta Vigo tiếp đón Racing Santander.

  • 13'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 40% - 60% Racing Santander; phạm lỗi 1 - 0.

  • 25'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 35% - 65% Racing Santander; phạm lỗi 2 - 2.

  • 28'VAR

    Phút 28': Phạt đền được công nhận — Ferran Jutglà (Celta Vigo).

  • 32'BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-0)

    Phút 32': Hugo González (Celta Vigo) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 37'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 39% - 61% Racing Santander, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 43'BÀN THẮNG! Celta Vigo (2-0)

    Phút 43': Ilaix Moriba (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Miguel Roman). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Celta Vigo): Pablo Durán Fernández vào sân thay Hugo González.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Celta Vigo): Sergio Carreira Vilarino vào sân thay Javier Rueda García.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Javier Rueda García (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 39% - 61% Racing Santander, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 3 - 1.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': Yassir Zabiri (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 62'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 38% - 62% Racing Santander, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 3 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Racing Santander): Sergio Canales vào sân thay André Almeida.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Racing Santander): Aarón Martin Caricol vào sân thay Alvaro Mantilla.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Racing Santander): Asier Villalibre vào sân thay Pablo García.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Celta Vigo): Borja Iglesias vào sân thay Ferran Jutglà.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Celta Vigo): Javi Galán vào sân thay Williot Swedberg.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Jeanuël Belocian (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 69'BÀN THẮNG! Celta Vigo (3-0)

    Phút 69': Miguel Roman (Celta Vigo) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Yoel Lago (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Pablo Ramon Parra (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Racing Santander): Giorgi Guliashvili vào sân thay Yassir Zabiri.

  • 78'BÀN THẮNG! Celta Vigo (4-0)

    Phút 78': Pablo Durán Fernández (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Hugo Alvarez Antunez). Tỷ số: 4 - 0.

  • 78'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 38% - 62% Racing Santander, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 4 - 1.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Celta Vigo): Hugo Burcio vào sân thay Miguel Roman.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Racing Santander): Íñigo Sáinz-Maza vào sân thay Iván Martín.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': Sergio Canales (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+2'BÀN THẮNG! Celta Vigo (5-0)

    Phút 90+2': Pablo Durán Fernández (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Hugo Alvarez Antunez). Tỷ số: 5 - 0.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Iñigo Vicente (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90'Racing Santander ép sân

    Cầm bóng: Celta Vigo 40% - 60% Racing Santander, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 5 - 3.

  • KTKết thúc: Celta Vigo 5-0 Racing Santander

    Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 01:28 20/09/2026

Đội hình chính thức
Celta Vigo
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez
Racing Santander
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López
13
I. Radu
15
Álvaro Núñez
18
Yoel Lago
21
S. Cáceres
17
Javi Rueda
6
I. Moriba
8
Miguel Román
23
Hugo Álvarez
16
Hugo González
9
Ferran Jutglà
19
W. Swedberg
13
Julen Agirrezabala
2
Álvaro Mantilla
5
Pablo Ramón
24
J. Belocian
17
Jorge Salinas
8
André Almeida
23
Iván Martín
15
Pablo García
10
Iñigo Vicente
19
Iker Luque
21
M. Zabiri
Dự bị
Celta Vigo
1 A. Bayındır2 C. Starfelt20 Javi Rodríguez7 Borja Iglesias22 Javi Galán14 Aleix Febas4 A. Faye11 Pablo Durán24 C. Driouech
Racing Santander
14 M. Gueye16 Facundo González31 Laro Gómez20 Sergio Canales9 Juan Carlos Arana7 Guliashvili4 Manu Hernando3 Aarón Martín22 Pedro Felipe
Cập nhật đội hình lúc 23:04 19/09/2026
Celta VigoThống kêRacing Santander
41%
Kiểm soát bóng
59%
13
Dứt điểm
11
9
Trúng đích
5
3
Phạt góc
3
13
Phạm lỗi
11
3
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Pablo Durán
Pablo Durán
Celta Vigo
2 bàn
Miguel Román
Miguel Román
Celta Vigo
1 bàn · 1 kiến tạo
I. Moriba
I. Moriba
Celta Vigo
1 bàn
Hugo González
Hugo González
Celta Vigo
1 bàn
Hugo Álvarez
Hugo Álvarez
Celta Vigo
2 kiến tạo · điểm 8.6
I. Radu
I. Radu
Celta Vigo
Điểm 8.11

Celta Vigo đang trải qua giai đoạn đầy thử thách và rất cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi bước vào cuộc chạm trán Racing Santander vào lúc 23:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Municipal de Balaídos. Điểm tựa sân nhà sẽ là yếu tố then chốt để đội bóng xứ Galicia nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Áp lực ngắt mạch không thắng của Celta Vigo

Tình thế hiện tại đang tạo ra sức ép không nhỏ lên Celta Vigo khi họ đang đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Vấn đề lớn nhất của đội chủ sân Municipal de Balaídos nằm ở hiệu quả thi đấu và khả năng chuyển hóa thế trận thành những điểm số trọn vẹn.

Thống kê cho thấy Celta Vigo chưa được nếm trải cảm giác chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đội bóng này trải qua 3 trận hòa liên tiếp trước khi nhận thất bại ở cả 2 trận đấu gần đây. Việc hàng thủ thiếu sự chắc chắn và hàng công chưa thể tạo ra đột biến khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Sự thiếu ổn định từ phía Racing Santander

Ở bên kia chiến tuyến, Racing Santander hành quân đến Municipal de Balaídos với vị trí thứ 10 cùng 7 điểm tích lũy được. Dù có thứ hạng tốt hơn đội chủ nhà, màn trình diễn của Racing Santander thời gian qua lại bộc lộ sự thất thường rõ rệt.

Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, Racing Santander giành 2 chiến thắng nhưng cũng phải nhận tới 3 thất bại theo kịch bản thắng thua xen kẽ. Việc không thể duy trì được mạch phong độ ổn định là rào cản lớn đối với đội khách, đặc biệt khi họ phải thi đấu xa nhà.

Tương quan trước giờ bóng lăn

Xét về kết quả chạm trán gần nhất, Celta Vigo từng giành chiến thắng trong lần duy nhất hai đội so tài trước đây. Yếu tố này phần nào mang lại sự tự tin cho đội chủ sân Municipal de Balaídos trước giờ thi đấu.

Cả hai câu lạc bộ đều đang đối diện với những vấn đề riêng về mặt phong độ. Đối với Celta Vigo, sự tập trung và quyết tâm giải tỏa áp lực thi đấu sẽ là chìa khóa để họ nhắm tới mục tiêu chặn đứng chuỗi trận thất vọng vừa qua.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Celta Vigo · 1 thắng0 hòaRacing Santander · 0 thắng
05/01/2025
Vòng 1/16
Racing Santander
2 - 3
Celta Vigo
CV
Celta Vigo
5 trận gần nhất
BHHHB
6
Trận
0-4-2
T-H-B
3
Ghi (TB 0.5)
6
Thủng lưới
Racing Santander
5 trận gần nhất
BTBTB
6
Trận
2-1-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona6600+2218TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis6501+215TTTBT
9Espanyol721407BBTHB
10Racing Santander6213-57BTBTB
11Rayo Vallecano6213-57TBTBH
17Elche7124-65TBHBB
18Celta Vigo6042-34HHHBB
19Valencia6114-84TBBBB
Tình hình lực lượng
Celta Vigo
A. Antanon (Ankle Injury)
I. Aspas (Muscle Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
A. Antanon (Ankle Injury)
I. Aspas (Muscle Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
Racing Santander
S. Eriksson (Shoulder Injury)
A. Martin (Knee Injury)
S. Eriksson (Shoulder Injury)
A. Martin (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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