Celtic 1-2 Celta Vigo: Celta Vigo giành chiến thắng Celtic đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Celta Vigo trên sân Celtic Park, trong lúc đội thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

Celtic 1 - 2 Celta Vigo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Celtic tiếp đón Celta Vigo.

13' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celtic 40% - 60% Celta Vigo, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

23' Thẻ vàng Phút 23': Camilo Duran (Celtic) nhận thẻ vàng (Dissent).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Celtic 43% - 57% Celta Vigo, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

37' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celtic 46% - 54% Celta Vigo, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Celtic (1-0) Phút 47': Mika Baur (Celtic) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

50' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celtic 46% - 54% Celta Vigo, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

58' Thay người Phút 58' (Celtic): James Forrest vào sân thay Callum Osmand.

62' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celtic 44% - 56% Celta Vigo, dứt điểm 5 - 14 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Celta Vigo): Ilaix Moriba vào sân thay Hugo Burcio.

63' Thay người Phút 63' (Celta Vigo): Williot Swedberg vào sân thay Iago Aspas.

67' Thẻ vàng Phút 67': M. O'Neill (Celtic) nhận thẻ vàng (Dissent).

68' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-1) Phút 68': Javier Rodríguez Galiano (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Hugo Alvarez Antunez). Tỷ số: 1 - 1.

71' BÀN THẮNG! Celta Vigo (1-2) Phút 71': Javier Rodríguez Galiano (Celta Vigo) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

73' Thay người Phút 73' (Celtic): Kasper Hogh vào sân thay Haissem Hassan.

74' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celtic 42% - 58% Celta Vigo, dứt điểm 6 - 18 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 2.

77' Thay người Phút 77' (Celta Vigo): Pablo Durán Fernández vào sân thay Ferran Jutglà.

79' Thay người Phút 79' (Celtic): Oliver Sorensen vào sân thay Mika Baur.

80' Thay người Phút 80' (Celtic): Sebastian Tounekti vào sân thay Camilo Duran.

85' Thẻ vàng Phút 85': Liam Scales (Celtic) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (Celta Vigo): Javi Galán vào sân thay Hugo Alvarez Antunez.

85' Thay người Phút 85' (Celta Vigo): Andrés Antañón Vieites vào sân thay Javier Rueda García.

86' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celtic 42% - 58% Celta Vigo, dứt điểm 7 - 21 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 3.

89' Thẻ vàng Phút 89': Oliver Sorensen (Celtic) nhận thẻ vàng (Foul).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Colby Donovan (Celtic) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Celtic 1-2 Celta Vigo Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:51 23/10/2026

Đội hình chính thức Celtic Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. O'Neill Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez 26 S. Johnstone 51 Colby Donovan 47 D. Murray 5 L. Scales 63 K. Tierney 42 C. McGregor 22 M. Baur 23 H. Hassan 8 B. Nygren 19 C. Osmand 11 C. Durán 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 21 S. Cáceres 3 Marcos Alonso 17 Javi Rueda 30 H. Burcio 14 Aleix Febas 5 Sergio Carreira 10 Iago Aspas 9 Ferran Jutglà 23 Hugo Álvarez Dự bị Celtic 61 J. Haney 49 J. Forrest 9 K. Høgh 62 Liam Kennedy 3 J. Lotomba 33 S. McArdle 14 L. McCowan 21 Oxlade-Chamberlain 56 A. Ralston Celta Vigo 35 G. Miller 6 I. Moriba 19 W. Swedberg 18 Yoel Lago 22 Javi Galán 4 A. Faye 11 Pablo Durán 24 C. Driouech 1 A. Bayındır Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Celtic Thống kê Celta Vigo 44% Kiểm soát bóng 56% 8 Dứt điểm 22 4 Trúng đích 4 2 Phạt góc 6 10 Phạm lỗi 5 3 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Javi Rodríguez Celta Vigo 2 bàn M. Baur Celtic 1 bàn Hugo Álvarez Celta Vigo 1 kiến tạo · điểm 6.96

Celtic đang đối mặt bài toán thiếu hụt lực lượng trước cuộc tiếp đón Celta Vigo tại Celtic Park lúc 02:00 ngày 23/10/2026. Áp lực này đến vào lúc phong độ của chủ nhà chưa ổn định: thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 trận gần nhất.

Bài toán của Celtic: phong độ chưa ổn định

Chuỗi 5 trận gần nhất của Celtic gồm thắng 2, thua 3, và đội chưa có trận hòa nào. Kết quả đan xen thắng và thua cho thấy chủ nhà chưa tìm được nhịp độ đều đặn.

Trận gần nhất của Celtic là một trận thua, và đội đã thua 2 trận liên tiếp trước đó nữa. Với một tập thể cần sự ăn ý, chuỗi kết quả này làm bài toán nhân sự thêm nặng nề. Ban huấn luyện phải cân đối để tránh tiếp tục mất điểm ngay trên sân nhà.

Celta Vigo: ổn định hơn về kết quả

Ở chiều ngược lại, Celta Vigo có chuỗi 5 trận gần nhất thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội khách có thêm một trận hòa so với chủ nhà, và số trận thua ít hơn 1 trận.

Trận gần nhất của Celta Vigo là một trận thắng, trong khi Celtic vừa trải qua trận thua. Chênh lệch tâm lý này có thể tác động đến cách hai đội bước vào trận đấu.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Cả hai đội cùng có 0 điểm. Celta Vigo đứng hạng 28, còn Celtic đứng hạng 33, nên chủ nhà đang ở vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách 5 bậc không phản ánh chênh lệch về điểm số. Vì thế, mỗi bàn thắng và mỗi điểm giành được đều có thể thay đổi thứ hạng của hai đội.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Celtic, thách thức nằm ở việc duy trì sự cân bằng trong điều kiện thiếu hụt lực lượng. Chủ nhà cần giữ kỷ luật phòng ngự để không lặp lại chuỗi kết quả tiêu cực. Lợi thế sân nhà tại Celtic Park là yếu tố họ có thể tận dụng để tạo sức ép ngay từ đầu trận.

Celta Vigo có phong độ tốt hơn đôi chút và tâm lý phấn chấn sau trận thắng gần nhất. Đội khách có thể chọn cách chơi chắc chắn, chờ chủ nhà bộc lộ sơ hở rồi mới tăng tốc.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội cùng chưa có điểm nào, nên trận đấu mang nhiều ý nghĩa về mặt tâm lý. Celtic có lợi thế sân nhà nhưng gặp khó khăn về lực lượng và phong độ. Celta Vigo nhỉnh hơn về thứ hạng và sự ổn định, nên được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, với phong độ thất thường của cả hai bên, kết quả vẫn còn bỏ ngỏ.

Celtic 5 trận gần nhất T B T B B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Celta Vigo 5 trận gần nhất T B H T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … 27 NEC Nijmegen 2 0 1 1 -5 1 H B 28 Celta Vigo 2 0 0 2 -2 0 B B 29 Anderlecht 2 0 0 2 -2 0 B B … 32 Marseille 2 0 0 2 -4 0 B B 33 Celtic 2 0 0 2 -5 0 B B 34 Ararat-Armenia 2 0 0 2 -5 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celtic ✚ L. Emenalo (Off the roster) ✚ Jota (Off the roster) ✚ S. Mheuka (Off the roster) ✚ A. Trusty (Inactive) ✚ Yang Hyun-Jun (Hamstring Injury) ✚ J. van den Berg (Off the roster) ✚ C. Carter-Vickers (Health problems) ✚ A. Johnston (Leg Injury) Celta Vigo ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ A. Nunez (Groin Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ A. Nunez (Groin Injury)