Celtic 1-3 Ferencvarosi TC: Ferencvarosi TC giành chiến thắng Celtic tiếp đón Ferencvarosi TC trên sân Celtic Park lúc 02:00 ngày 18/09/2026. Cả hai đội đều bước vào trận đấu với quyết tâm lớn cùng phong độ rất tích cực.

Celtic 1 - 3 Ferencvarosi TC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Celtic tiếp đón Ferencvarosi TC.

13' Celtic ép sân Cầm bóng: Celtic 69% - 31% Ferencvarosi TC, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

20' BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (0-1) Phút 20': Bamidele Isa Yusuf (Ferencvarosi TC) lập công (kiến tạo: Kristoffer Zachariassen). Tỷ số: 0 - 1.

25' Celtic ép sân Cầm bóng: Celtic 70% - 30% Ferencvarosi TC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

37' Celtic ép sân Cầm bóng: Celtic 62% - 38% Ferencvarosi TC, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 1.

44' BÀN THẮNG! Celtic (1-1) Phút 44': Mika Baur (Celtic) lập công (kiến tạo: Kieran Tierney). Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Celtic): Kasper Hogh vào sân thay Oliver Sorensen.

45' Thay người Phút 45' (Ferencvarosi TC): Attila Osváth vào sân thay Olivér Nagy.

45+1' BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (1-2) Phút 45+1': Kristoffer Zachariassen (Ferencvarosi TC) lập công (kiến tạo: Bamidele Isa Yusuf). Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (1-3) Phút 47': Daniel Arzani (Ferencvarosi TC) lập công (kiến tạo: Bamidele Isa Yusuf). Tỷ số: 1 - 3.

50' Celtic ép sân Cầm bóng: Celtic 62% - 38% Ferencvarosi TC, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 2.

57' Thay người Phút 57' (Celtic): Sebastian Tounekti vào sân thay James Forrest.

57' Thay người Phút 57' (Celtic): Benjamin Nygren vào sân thay Haissem Hassan.

62' Celtic ép sân Cầm bóng: Celtic 60% - 40% Ferencvarosi TC, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Ferencvarosi TC): Jonathan Levi vào sân thay Bamidele Isa Yusuf.

66' Thay người Phút 66' (Ferencvarosi TC): Callum O'Dowda vào sân thay Daniel Arzani.

66' Thay người Phút 66' (Celtic): Luke McCowan vào sân thay Mika Baur.

71' Thay người Phút 71' (Ferencvarosi TC): Krisztian Lisztes vào sân thay Ádám Gyula Bagi.

74' Celtic ép sân Cầm bóng: Celtic 62% - 38% Ferencvarosi TC, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 7 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 2 - 2.

80' Thay người Phút 80' (Celtic): Anthony Ralston vào sân thay Colby Donovan.

81' Thay người Phút 81' (Ferencvarosi TC): Nathan Zohore vào sân thay Mariano Gómez.

86' Thẻ vàng Phút 86': Jonathan Levi (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng.

86' Celtic ép sân Cầm bóng: Celtic 61% - 39% Ferencvarosi TC, dứt điểm 14 - 13 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 9 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 3 - 3.

87' Thẻ vàng Phút 87': Attila Osváth (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Celtic 1-3 Ferencvarosi TC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 03:52 18/09/2026

Đội hình chính thức Celtic Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. O'Neill Ferencvarosi TC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Borbely 1 V. Sinisalo 51 Colby Donovan 20 Carter-Vickers 5 L. Scales 63 K. Tierney 42 C. McGregor 22 M. Baur 23 H. Hassan 18 O. Sørensen 49 J. Forrest 11 C. Durán 1 Á. Varga 54 O. Nagy 28 T. Raemaekers 4 M. Gómez 20 Cadu 6 Á. Nagy 17 M. Corbu 11 B. Yusuf 16 Zachariassen 15 D. Arzani 18 Á. Bagi Dự bị Celtic 31 R. Doohan 6 A. Trusty 17 S. Tounekti 56 A. Ralston 8 B. Nygren 47 D. Murray 14 L. McCowan 3 J. Lotomba 26 S. Johnstone Ferencvarosi TC 5 G. Zohoré 22 M. Bero 7 Birmančević 90 D. Dibusz 8 N. Keïta 19 F. Kovačević 71 C. Lakatos 10 J. Levi 76 K. Lisztes Cập nhật đội hình lúc 01:34 18/09/2026

Celtic Thống kê Ferencvarosi TC 63% Kiểm soát bóng 37% 16 Dứt điểm 14 4 Trúng đích 6 11 Phạt góc 3 18 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật B. Yusuf Ferencvarosi TC 1 bàn · 2 kiến tạo Zachariassen Ferencvarosi TC 1 bàn · 1 kiến tạo D. Arzani Ferencvarosi TC 1 bàn M. Baur Celtic 1 bàn K. Tierney Celtic 1 kiến tạo · điểm 6.86

Cuộc đối đầu giữa Celtic và Ferencvarosi TC diễn ra vào lúc 02:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Celtic Park hứa hẹn mang đến diễn biến hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì trạng thái thi đấu tích cực. Điểm tựa sân nhà cùng sự tự tin từ các màn trình diễn gần đây sẽ là yếu tố định hình cách tiếp cận của đôi bên ngay từ những phút đầu trận.

Phong độ ổn định và ưu thế đối đầu

Bên phía đội khách, đại diện Hungary đang thể hiện sự ổn định đáng nể trong thời gian qua. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, Ferencvarosi TC duy trì mạch bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn cho thấy lối chơi chặt chẽ cùng sự tập trung cao độ của tuyến dưới, tạo nền tảng vững chắc mỗi khi họ phải thi đấu xa nhà.

Trong khi đó, Celtic cũng bước vào trận đấu với tâm thế chủ động nhờ thành tích đối đầu trực tiếp nhỉnh hơn. Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, đội bóng Scotland đã giành 2 chiến thắng, không có kết quả hòa và để Ferencvarosi TC thắng 1 trận. Sự áp đảo trong quá khứ mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho đoàn quân áo sọc trắng xanh khi được chơi trước sự cổ vũ của khán giả nhà tại Celtic Park.

Cục diện bảng xếp hạng và điểm tựa sân bãi

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Celtic đang tạm đứng ở vị trí thứ 14 với 0 điểm, trong khi Ferencvarosi TC xếp thứ 16 với 0 điểm. Cách biệt sít sao này khiến cả hai đều đặt mục tiêu tối đa hóa điểm số nhằm tạo đà bứt phá cho giai đoạn tiếp theo.

Việc thi đấu tại chảo lửa Celtic Park luôn mang lại áp lực đáng kể cho bất kỳ đội khách nào. Tuy nhiên, trước một Ferencvarosi TC đang có phong độ tốt và không dễ bị đánh bại, Celtic cần duy trì sự tỉnh táo trong việc tổ chức phòng ngự phản công. Sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng thời cơ ở các tình huống cố định nhiều khả năng sẽ trở thành chìa khóa định đoạt cục diện của màn so tài này.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Celtic · 2 thắng 0 hòa Ferencvarosi TC · 1 thắng Ferencvarosi TC 2 - 3 Celtic CEL Celtic 2 - 0 Ferencvarosi TC CEL Celtic 1 - 2 Ferencvarosi TC FT

Celtic 5 trận gần nhất B T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Ferencvarosi TC 5 trận gần nhất T H T T T 8 Trận 6-2-0 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 2 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T T T H T 3 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 9 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H … 13 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 14 Celtic 0 0 0 0 0 0 15 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 16 Ferencvarosi TC 0 0 0 0 0 0 T T H T H 17 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 … 24 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 25 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celtic ✚ L. Emenalo (Injury) ✚ A. Johnston (Leg Injury) ✚ Jota (Knee Injury) ✚ S. Mheuka (Off the roster) ✚ C. Osmand (Inactive) ✚ A. Oxlade-Chamberlain (Red Card) ✚ Yang Hyun-Jun (International duty) ✚ J. van den Berg (Off the roster) Ferencvarosi TC ✚ B. Nagy (Off the roster) ✚ B. Otvos (Knee Injury) ✚ I. Pappoe (Knee Injury) ✚ G. Szecsi (Off the roster) ✚ E. Botka (Inactive) ✚ B. Nagy (Off the roster) ✚ B. Otvos (Knee Injury) ✚ I. Pappoe (Knee Injury)