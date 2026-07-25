Celtic 2-2 AC Milan: Hai đội chia điểm Celtic tiếp đón AC Milan tại Celtic Park trong trận giao hữu ngày 25/07/2026, với ưu thế đối đầu nghiêng hoàn toàn về đội bóng Italy.

Celtic 2 - 2 AC Milan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Celtic tiếp đón AC Milan.

11' BÀN THẮNG! Celtic (1-0) Phút 11': Camilo Durán () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

12' AC Milan ép sân Cầm bóng: Celtic 30 - 70 AC Milan, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

24' AC Milan ép sân Cầm bóng: Celtic 34 - 66 AC Milan, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 3.

28' BÀN THẮNG! Celtic (2-0) Phút 28': James Forrest () lập công (kiến tạo: Camilo Durán). Tỷ số: 2 - 0.

36' AC Milan ép sân Cầm bóng: Celtic 40 - 60 AC Milan, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Francesco Camarda vào sân thay Andrej Kostic.

46' Thay người Phút 46' (): Alex Oxlade-Chamberlain vào sân thay James Forrest.

46' Thay người Phút 46' (): Samuel Chukwueze vào sân thay Zachary Athekame.

46' Thay người Phút 46' (): Youssouf Fofana vào sân thay Samuele Ricci.

46' Thay người Phút 46' (): Mario Gila vào sân thay Fikayo Tomori.

46' Thay người Phút 46' (): Aurelien Guernier vào sân thay Christian Comotto.

46' Thay người Phút 46' (): Sean Mcardle vào sân thay Luke McCowan.

46' Thay người Phút 46' (): Yunus Musah vào sân thay Lorenzo Ossola.

46' Thay người Phút 46' (): David Odogu vào sân thay Matteo Gabbia.

46' Thay người Phút 46' (): Filippo Terracciano vào sân thay Strahinja Pavlović.

47' BÀN THẮNG! AC Milan (2-1) Phút 47': Francesco Camarda () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Celtic 44 - 56 AC Milan, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 1.

51' Thẻ vàng Phút 51': Kieran Tierney () nhận thẻ vàng.

52' BÀN THẮNG! AC Milan (2-2) Phút 52': Francesco Camarda () lập công (kiến tạo: Samuel Chukwueze). Tỷ số: 2 - 2.

60' Thay người Phút 60' (): Emanuele Borsani vào sân thay Davide Bartesaghi.

60' Thay người Phút 60' (): Silvano Vos vào sân thay Ruben Loftus-Cheek.

60' AC Milan ép sân Cầm bóng: Celtic 44 - 56 AC Milan, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 1 - 1.

62' Thay người Phút 62' (): Liam Scales vào sân thay Cameron Carter-Vickers .

63' Thay người Phút 63' (): Callum Osmand vào sân thay Sebastian Tounekti.

63' Thay người Phút 63' (): Anthony Ralston vào sân thay Kieran Tierney.

68' Thay người Phút 68' (): Valeri Vladimirov vào sân thay Mario Gila.

72' AC Milan ép sân Cầm bóng: Celtic 42 - 58 AC Milan, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 1 - 1.

75' Thay người Phút 75' (): Paulo Bernardo vào sân thay Callum McGregor.

75' Thay người Phút 75' (): Reo Hatate vào sân thay Camilo Durán.

76' Thay người Phút 76' (): Alphadjo Cissè vào sân thay Aurelien Guernier.

76' Thay người Phút 76' (): Thomas Hatton vào sân thay Arne Engels.

84' AC Milan ép sân Cầm bóng: Celtic 41 - 59 AC Milan, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 2 - 1.

KT Kết thúc: Celtic 2-2 AC Milan Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 22:50 25/07/2026

Đội hình chính thức Celtic Sơ đồ 4-3-3 AC Milan Sơ đồ 3-4-2-1 1 Viljami Sinisalo 51 Colby Donovan 20 Cameron Carter-Vickers 63 Kieran Tierney 47 Dane Murray 42 Callum McGregor 23 Sebastian Tounekti 27 Arne Engels 49 James Forrest 11 Camilo Durán 14 Luke McCowan 96 Lorenzo Torriani 23 Fikayo Tomori 46 Matteo Gabbia 31 Strahinja Pavlović 24 Zachary Athekame 4 Samuele Ricci 28 Christian Comotto 33 Davide Bartesaghi 8 Ruben Loftus-Cheek 40 Lorenzo Ossola 47 Andrej Kostic Dự bị Celtic 5 Liam Scales 10 Michel-Ange Balikwisha 19 Callum Osmand 21 Alex Oxlade-Chamberlain 28 Paulo Bernardo 31 Ross Doohan 37 Adam Montgomery 41 Reo Hatate 50 Sean Mcardle AC Milan 19 Youssouf Fofana 21 Samuel Chukwueze 27 David Odogu 34 Valeri Vladimirov 37 Matteo Pittarella 44 Emanuele Borsani 55 Silvano Vos 80 Yunus Musah 93 Léo Paul Bouyer Cập nhật đội hình lúc 20:50 25/07/2026

Celtic Thống kê AC Milan 44% Kiểm soát bóng 56% 7 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 4 3 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Francesco Camarda AC Milan 2 bàn Camilo Durán Celtic 1 bàn · 1 kiến tạo James Forrest Celtic 1 bàn Samuel Chukwueze AC Milan 1 kiến tạo · điểm 7.75

Thông tin trận đấu

Celtic sẽ đối đầu AC Milan tại Celtic Park lúc 21h00 ngày 25/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là màn so tài đáng chú ý giữa hai đội giàu truyền thống, trong đó lịch sử đối đầu gần đây tạo ra ưu thế rõ rệt cho đại diện Italy.

AC Milan chiếm ưu thế tuyệt đối trong đối đầu

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Celtic chưa giành được chiến thắng hay trận hòa nào trước AC Milan. Đội bóng Italy toàn thắng cả 5 trận, cho thấy sự vượt trội rõ ràng khi hai bên gặp nhau trong giai đoạn này.

Chuỗi kết quả đó sẽ tạo thêm sức nặng cho AC Milan trước chuyến làm khách tại Celtic Park. Tuy nhiên, một trận giao hữu thường đặt trọng tâm vào quá trình chuẩn bị, khả năng vận hành đội hình và mức độ sẵn sàng của các cầu thủ hơn là áp lực thành tích thuần túy.

Celtic có lợi thế sân nhà

Celtic sẽ được thi đấu trên sân nhà Celtic Park, yếu tố có thể giúp đội bóng Scotland nhập cuộc chủ động và duy trì cường độ cao hơn. Sự cổ vũ từ khán giả nhà cũng có thể tạo ra động lực để Celtic tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi trong những lần đối đầu gần đây.

Trong khi đó, AC Milan có thể bước vào trận đấu với tâm thế tự tin nhờ thành tích toàn thắng ở 5 lần chạm trán gần nhất. Đội khách nhiều khả năng sẽ hướng tới việc kiểm soát thế trận bằng cách duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời tận dụng những thời điểm Celtic dâng cao.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trọng tâm của trận đấu sẽ nằm ở cách Celtic xử lý sức ép khi đối đầu một đối thủ có ưu thế rõ rệt về kết quả đối đầu. Đội chủ nhà cần giữ cự ly đội hình hợp lý, tránh để những khoảng trống xuất hiện sau các pha dâng cao và tận dụng tốt lợi thế sân nhà trong các tình huống chuyển trạng thái.

Với AC Milan, khả năng duy trì sự ổn định trong cách triển khai bóng sẽ là yếu tố quan trọng. Nếu đội khách kiểm soát được nhịp độ và hạn chế các tình huống tấn công trực diện của Celtic, ưu thế tâm lý từ 5 chiến thắng liên tiếp có thể tiếp tục đóng vai trò đáng kể.

Nhận định Celtic vs AC Milan

Celtic có lợi thế sân nhà, nhưng AC Milan sở hữu ưu thế đối đầu áp đảo với 5 chiến thắng trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng Celtic hóa giải sức ép và mức độ kiểm soát thế trận của AC Milan.

Đây là cuộc so tài mà Celtic cần thể hiện sự chủ động và tính kỷ luật để tạo khác biệt, trong khi AC Milan có cơ sở để duy trì sự tự tin. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội tiếp cận một trận giao hữu và mức độ ưu tiên dành cho thử nghiệm đội hình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Celtic · 0 thắng 0 hòa AC Milan · 5 thắng AC Milan 4 - 2 Celtic AM Celtic 1 - 3 AC Milan AM Celtic 0 - 3 AC Milan AM AC Milan 2 - 0 Celtic AM AC Milan 1 - 0 Celtic AM

Celtic 5 trận gần nhất H B H T B AC Milan 5 trận gần nhất B T B B H

Tình hình lực lượng Celtic ✚ Alex Oxlade-Chamberlain (Unknown Injury) ✚ Cameron Carter-Vickers (Achilles tendon problems) AC Milan ✚ Santiago Gimenez (Ankle Sprain) ✚ Warren Bondo (Unknown Injury) ✚ Christian Pulisic (Broken Leg)