CEO ASUS thừa nhận MacBook Neo giá từ 16,49 triệu đồng gây sốc cho toàn ngành PC

Sự xuất hiện của MacBook Neo với mức giá khởi điểm từ 16,49 triệu đồng đã tạo ra một "cú sốc" lớn cho ngành công nghiệp PC truyền thống. Theo ông S.Y. Hsu, đồng CEO của ASUS, đây là lần hiếm hoi Apple trực tiếp tấn công vào phân khúc laptop giá rẻ, buộc các nhà sản xuất máy tính Windows phải đánh giá lại toàn bộ chiến lược kinh doanh của mình.

Áp lực cạnh tranh chưa từng có từ Apple

Trong cuộc họp báo cáo tài chính gần đây, lãnh đạo ASUS thừa nhận các sản phẩm của Apple trước đây thường nằm ở phân khúc cao cấp, ít khi đối đầu trực diện với máy tính Windows phổ thông. Tuy nhiên, việc tung ra MacBook Neo với mức giá dễ tiếp cận đang khiến Microsoft, Intel và AMD phải theo dõi sát sao. Những cuộc thảo luận về cách ứng phó với dòng máy này đã xuất hiện trong nội bộ các hãng công nghệ từ hơn một năm trước.

Mức giá phải chăng của MacBook Neo khiến thị trường laptop Windows choáng váng

Chip A18 Pro và những tranh cãi về hiệu năng thực tế

Về mặt kỹ thuật, MacBook Neo được trang bị dòng chip A18 Pro mạnh mẽ. Dù vậy, ông Hsu cho rằng sức hút của thiết bị này có thể bị giới hạn bởi cấu hình cố định 8GB RAM không thể nâng cấp. Lãnh đạo ASUS mô tả MacBook Neo giống như một thiết bị "tiêu thụ nội dung" tương tự iPad hơn là một chiếc laptop xử lý tác vụ nặng chuyên nghiệp.

MacBook Neo dùng chip A18 Pro

Bất chấp những nhận định trên, PCMag vẫn đánh giá MacBook Neo ở mức "xuất sắc" nhờ khả năng xử lý nhanh các tác vụ cơ bản và chơi game nhẹ mượt mà. Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa hệ điều hành macOS và Windows cũng là một rào cản khiến người dùng truyền thống cân nhắc khi muốn chuyển đổi hệ sinh thái.

Thách thức từ chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu

Một yếu tố quan trọng khác đang gây khó cho các hãng PC Windows là tình trạng thiếu hụt bộ nhớ do cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI). ASUS ghi nhận giá bộ nhớ đã tăng hơn 100% so với quý trước, điều này có thể dẫn đến việc tăng giá bán lẻ laptop Windows trong thời gian tới. Ngược lại, Apple dường như đang tận dụng tốt lợi thế chuỗi cung ứng để duy trì mức giá cạnh tranh cho MacBook Neo.

MacBook Neo là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn sinh viên

Thông số và giá bán chi tiết MacBook Neo

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật và giá bán dự kiến của dòng MacBook Neo mới tại thị trường Việt Nam:

Phiên bản Cấu hình chi tiết Giá tham khảo MacBook Neo 256GB 6-core CPU, 5-core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD 16.490.000đ MacBook Neo 512GB 6-core CPU, 5-core GPU, 8GB RAM, 512GB SSD, Touch ID 18.990.000đ

Tình trạng khan hiếm linh kiện dự báo sẽ kéo dài đến cuối năm 2027, điều này vô tình biến MacBook Neo trở thành lựa chọn đáng chú ý hơn trong bối cảnh giá laptop Windows có xu hướng tăng cao.