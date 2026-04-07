CEO JPMorgan Chase cảnh báo lãi suất có thể tăng cao do xung đột Mỹ - Iran Ông Jamie Dimon nhận định căng thẳng địa chính trị đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu, gây sốc giá dầu và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao.

Ông Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, vừa đưa ra những cảnh báo quan trọng về rủi ro kinh tế toàn cầu phát sinh từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Trong bức thư thường niên gửi cổ đông của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, ông nhấn mạnh khả năng xảy ra các cú sốc giá hàng hóa và lạm phát dai dẳng.

Áp lực địa chính trị và rủi ro lạm phát dai dẳng

Theo ông Dimon, căng thẳng Mỹ - Iran là nhân tố mới nhất gia tăng vào danh sách các thách thức địa chính trị lớn, bên cạnh chiến tranh tại Ukraine và quan hệ căng thẳng Mỹ - Trung. Vị CEO nhận định các xung đột này có nguy cơ gây ra những cú sốc về giá dầu, làm thay đổi chuỗi cung ứng và đẩy lãi suất lên cao hơn mức dự báo hiện tại của thị trường.

Lời cảnh báo được đưa ra vào ngày 6/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (giờ Mỹ), nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công vào hạ tầng trọng yếu. Ông Dimon đặc biệt lo ngại về khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, coi đây là mối đe dọa lớn nhất đối với ổn định toàn cầu.

Tác động tiêu cực đến thị trường tài chính

Dưới áp lực từ triển vọng lạm phát, thị trường đã loại bỏ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trước khi xung đột nổ ra, giới đầu tư từng kỳ vọng Fed sẽ có 2 đợt giảm lãi suất trong năm 2026. Chỉ số S&P 500 đã ghi nhận mức giảm hàng quý mạnh nhất kể từ năm 2022 khi kết thúc quý 1/2026.

Mặc dù kinh tế Mỹ vẫn duy trì sự kiên cường nhờ thu nhập ổn định của người tiêu dùng và hoạt động doanh nghiệp tích cực, ông Dimon cho rằng đà tăng trưởng này phần lớn dựa vào thâm hụt ngân sách chính phủ và các gói kích thích cũ. Ông cũng nhắc đến các động lực tích cực khác như chính sách giảm thuế, nới lỏng quy chế và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Rủi ro từ thị trường tín dụng tư nhân

Đề cập đến thị trường tín dụng tư nhân trị giá 1.800 tỷ USD, người đứng đầu JPMorgan Chase cảnh báo các khoản lỗ từ vay ký quỹ có thể cao hơn dự kiến do tiêu chuẩn tín dụng đang suy yếu. Việc thiếu minh bạch và định giá không nghiêm ngặt có thể dẫn đến làn sóng bán tháo nếu môi trường kinh tế xấu đi.

Điển hình cho sự bất ổn này là trường hợp của Blue Owl, công ty vừa phải hạn chế rút tiền từ hai quỹ sau khi nhận lượng yêu cầu rút vốn kỷ lục trong quý 1/2026. Sự thoái vốn này chủ yếu đến từ các lo ngại liên quan đến hoạt động đầu tư vào lĩnh vực AI.