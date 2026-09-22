CEO Nvidia Jensen Huang bác bỏ kịch bản AI hủy diệt nhân loại vào năm 2030: Đâu là sự thật? Lãnh đạo Nvidia khẳng định nguy cơ AI tuyệt chủng nhân loại vào năm 2030 là 0%, đồng thời nhấn mạnh việc kiểm soát an toàn thay vì kìm hãm cuộc đua công nghệ.

CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đến sự tuyệt chủng của con người trước khi thập kỷ này khép lại là hoàn toàn không thể xảy ra. Nhận định này được đưa ra nhằm phản hồi những cảnh báo ngày càng gia tăng từ một bộ phận chuyên gia công nghệ về rủi ro của các hệ thống tự học tiên tiến.

Trả lời phỏng vấn CBS News, người đứng đầu Nvidia khẳng định mốc thời gian năm 2030 chắc chắn không phải ngày tận thế và xác suất xảy ra thảm họa diệt vong do AI là 0%. Theo ông, các kịch bản cực đoan đang bị đẩy đi quá xa và tạo nên tâm lý hoang mang không đáng có cho xã hội.

CEO Nvidia nói rằng các dự báo về AI đang bị thổi phồng. Ảnh: Bloomberg.

Xung đột quan điểm về nguy cơ hiện hữu từ siêu trí tuệ

Tranh luận xung quanh mức độ nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo bùng phát trở lại sau phát biểu của Jacob Coxon, cựu nghiên cứu viên tại công ty Anthropic. Đầu tháng 9, chuyên gia này cho biết nhiều kỹ sư trực tiếp tham gia nghiên cứu tin rằng AI có thể gây ra thảm họa đối với văn minh nhân loại trước năm 2030.

Mối quan ngại lớn nhất từ phía các nhà nghiên cứu là sự hình thành của những hệ thống siêu trí tuệ có năng lực tự cải tiến thuật toán liên tục ngoài tầm kiểm soát của con người. Khi thuật toán vượt qua ngưỡng năng lực giám sát, hệ thống có thể tạo ra các hành vi sai lệch ngoài dự kiến.

Ngược lại, Jensen Huang cho rằng dù an toàn kỹ thuật là ưu tiên hàng đầu, điều đó không đồng nghĩa với việc các tổ chức phải hãm phanh tiến trình phát triển. Ông nhấn mạnh các doanh nghiệp công nghệ có động lực kinh tế to lớn để tự bảo vệ người dùng, bởi bất kỳ sự cố mất an toàn nghiêm trọng nào cũng sẽ trực tiếp phá hủy giá trị cốt lõi của chính công ty phát triển mô hình.

Jensen Huang tin AI nên được phát triển tối đa trong vùng kiểm soát. Ảnh: Bloomberg.

Vị thế phần cứng và định hướng quản lý công nghệ

Lập trường của Jensen Huang có sức ảnh hưởng đáng kể do Nvidia hiện là mắt xích quan trọng nhất của làn sóng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Các bộ xử lý đồ họa (GPU) do hãng sản xuất là nền tảng điện toán chủ lực phục vụ quá trình huấn luyện và vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn, đưa giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia chạm mốc khoảng 5.300 tỷ USD.

Về mặt chính sách, CEO Nvidia nhận định Mỹ không nhất thiết phải thiết lập ngay một khung pháp lý hoàn toàn mới để siết chặt công nghệ này. Thay vào đó, chính quyền có thể áp dụng các điều luật sẵn có về an ninh mạng, bảo vệ hệ thống trước truy cập trái phép và quy định trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm.

Tổng thống Trump và Jensen Huang có chung quan điểm trong cuộc đua AI. Ảnh: Bloomberg.

Cách tiếp cận cởi mở này đồng thuận với quan điểm phát triển công nghệ ít rào cản của Tổng thống Donald Trump, nhằm giữ vững lợi thế cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, ông Huang tiếp tục nhấn mạnh các giải pháp công nghệ của Mỹ cần được phép thương mại hóa trên phạm vi toàn cầu, ngoại trừ các ứng dụng gắn liền với an ninh quốc phòng trong bối cảnh nước này vẫn hạn chế xuất khẩu vi xử lý tân tiến sang thị trường Trung Quốc.

Đáng lưu ý, lãnh đạo tập đoàn bán dẫn cũng nhìn nhận một thách thức thực tế khác là sự phản đối của người dân địa phương đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Ông thừa nhận các tập đoàn công nghệ cần chủ động minh bạch và đối thoại sớm với cộng đồng để giải quyết các quan ngại môi trường, thay vì chỉ tập trung vào các giả định rủi ro lý thuyết chưa có cơ sở thực tế.