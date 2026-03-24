CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố siêu trí tuệ AGI thực chất đã xuất hiện ngay lúc này Trong cuộc đối thoại với Lex Fridman, CEO Nvidia Jensen Huang gây bất ngờ khi khẳng định AGI đã đạt được dựa trên khả năng tạo ra giá trị kinh tế tỷ USD.

Tại chương trình podcast ngày 23/3, CEO Nvidia Jensen Huang đã đưa ra một góc nhìn mới lạ về trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Ông khẳng định rằng, tùy thuộc vào cách định nghĩa, siêu trí tuệ thực chất đã hiện diện trong đời sống công nghệ hiện nay, thay vì phải chờ đợi thêm hàng thập kỷ như nhiều dự báo trước đó.

Cột mốc 1 tỷ USD: Cách Jensen Huang định nghĩa về AGI

Câu hỏi về thời điểm xuất hiện của AGI được nhà khoa học máy tính Lex Fridman đặt ra trong bối cảnh giới công nghệ đang tranh luận gay gắt về giới hạn của AI. Khi được hỏi liệu AI có thể thay thế vai trò điều hành một doanh nghiệp tỷ đô như cách ông đang làm tại Nvidia hay không, Jensen Huang cho rằng điều này phụ thuộc hoàn toàn vào kỳ vọng của con người.

Theo ông Huang, nếu định nghĩa AGI là khả năng tạo ra một giá trị kinh tế đột phá, chẳng hạn như đạt mốc doanh thu 1 tỷ USD một lần duy nhất, thì mục tiêu này đã nằm trong tầm tay. Ông lấy ví dụ về một AI có thể tạo ra ứng dụng web đơn giản nhưng thu hút hàng tỷ người dùng với chi phí cực thấp, tương tự như thời kỳ bong bóng dot-com.

CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố: Siêu trí tuệ AGI đã xuất hiện (Nguồn: Internet)

Sự khác biệt giữa thành công tức thời và sự bền vững

Dù thừa nhận khả năng tạo ra dòng tiền của AI, người đứng đầu Nvidia vẫn vạch rõ ranh giới giữa một thuật toán thông minh và một tổ chức phức tạp. Ông nhấn mạnh rằng xác suất để các tác nhân AI hiện tại có thể tự xây dựng và duy trì một đế chế như Nvidia là 0%. Theo ông, trí tuệ nhân tạo hiện nay có thể tạo ra sản phẩm thành công, nhưng chưa thể quản lý nhân sự hay duy trì chiến lược kinh doanh dài hạn.

Góc nhìn này của Jensen Huang có phần khác biệt với các lãnh đạo công nghệ khác. Sam Altman, CEO của OpenAI, từng mô tả sự xuất hiện của AGI là một tiến trình tổng hợp từ nhiều bước tiến nhỏ thay vì một khoảnh khắc bùng nổ duy nhất. Trong khi đó, CEO Microsoft Satya Nadella nhận định thế giới vẫn còn một chặng đường dài mới có thể đạt tới siêu trí tuệ tổng quát hoàn thiện.

Những tranh cãi chưa có hồi kết về AGI

Hiện tại, cộng đồng công nghệ vẫn chưa thống nhất được một định nghĩa chung cho AGI. Thông thường, nó được hiểu là một hệ thống AI có khả năng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào mà con người có thể làm, thậm chí vượt trội hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận thực dụng của CEO Nvidia lại tập trung vào đầu ra kinh tế và hiệu quả thực tế thay vì các tiêu chuẩn học thuật thuần túy.

Bên cạnh những hứa hẹn về hiệu suất, sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống tiệm cận AGI cũng dấy lên nhiều lo ngại về an ninh việc làm và các tác động xã hội. Việc xác định AGI đã xuất hiện hay chưa không chỉ là một bài toán kỹ thuật, mà còn là sự chuẩn bị của xã hội trước những thay đổi mang tính bước ngoặt của công nghệ.