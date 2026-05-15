CEO Xiaomi Lei Jun selfie cùng Elon Musk: Khoảnh khắc gây bão ngành công nghệ toàn cầu Bên lề buổi quốc yến tại Bắc Kinh, Giám đốc điều hành Xiaomi đã có cuộc gặp gỡ và chụp ảnh cùng tỷ phú Elon Musk, phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa hai đối thủ lớn trong ngành xe điện.

Một khoảnh khắc hiếm hoi vừa diễn ra bên lề buổi quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế. Giám đốc điều hành Xiaomi Lei Jun đã trực tiếp gặp gỡ và chụp ảnh tự sướng cùng tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla. Bức ảnh thu hút sự quan tâm lớn không chỉ bởi danh tiếng của hai nhân vật mà còn vì vị thế đối đầu trực tiếp của họ trên thị trường xe điện toàn cầu.

Sự giao thoa giữa người hâm mộ và đối thủ cạnh tranh

Lei Jun từ lâu đã được biết đến là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Elon Musk. Ông cũng là một trong những khách hàng đầu tiên tại Trung Quốc sở hữu mẫu Tesla Model S. Tại sự kiện lần này, sự hào hứng của người đứng đầu Xiaomi khi đứng cạnh thần tượng đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Khung hình gây bão toàn cầu với sự góp mặt của hai gã khổng lồ trong ngành công nghệ

Sự kiện càng thêm thu hút khi Elon Musk xuất hiện cùng cậu con trai 6 tuổi X Æ A-Xii ngay trước thềm cuộc gặp gỡ cấp cao giữa lãnh đạo chính phủ Trung Quốc và các đại diện doanh nghiệp Mỹ. Sự hiện diện này khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của Musk tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu nội địa.

Musk xuất hiện cùng cậu con trai 6 tuổi, chiếm trọn mọi ánh nhìn trước thềm cuộc gặp gỡ cấp cao

Vị thế của Tesla và áp lực từ thị trường xe điện Trung Quốc

Dù các thương hiệu xe điện Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ và chiến lược giá, Tesla vẫn duy trì được quyền lực mềm đáng kể. Tham vọng của Musk về trí tuệ nhân tạo, xe tự lái và robot hình người hiện đang tương đồng với chiến lược phát triển công nghệ tương lai của Bắc Kinh. Ngay cả những nhà lãnh đạo các hãng xe lớn như Yin Tongyue, Chủ tịch Chery, cũng thừa nhận Tesla là nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự đổi mới.

CEO Lei Jun của Xiaomi tỏ ra cực kỳ thích thú khi selfie cùng Elon Musk

Năm 2018, Tesla đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành hãng xe nước ngoài đầu tiên được phép vận hành nhà máy độc lập tại Trung Quốc mà không cần liên doanh. Trong năm qua, thị trường này đóng góp khoảng 1/5 tổng doanh thu toàn cầu của đế chế Tesla với hơn 626.000 xe được bàn giao.

Nghịch lý giữa tôn trọng cá nhân và cạnh tranh thương trường

Sự việc này cho thấy một khía cạnh thú vị trong giới công nghệ: sự tôn trọng dành cho các bộ óc tiên phong. Mặc dù Xiaomi của Lei Jun đang tung ra dòng xe SU7 để cạnh tranh trực tiếp và đe dọa thị phần của Tesla, nhưng ở góc độ cá nhân, Lei Jun vẫn thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Musk. Đây là minh chứng cho thấy các nhà lãnh đạo công nghệ có thể duy trì sự trân trọng lẫn nhau bất chấp những ranh giới về quốc gia hay sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường.