CEO Xiaomi livestream mổ xẻ SU7 Pro: Minh chứng chất lượng thép cường độ cao 2.200 MPa CEO Lôi Quân trực tiếp tháo rời Xiaomi SU7 Pro trong 3,5 giờ, công khai chi tiết khung gầm thép cường độ cao và hệ thống 9 túi khí để chứng minh độ bền thực tế.

Trong một động thái nhằm khẳng định độ bền và độ an toàn của xe điện Trung Quốc, CEO Lôi Quân đã thực hiện buổi livestream tháo rời hoàn toàn chiếc Xiaomi SU7 Pro phiên bản 2026. Buổi phát sóng kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, thu hút hàng triệu lượt xem, tập trung vào việc phô diễn cấu trúc khung gầm, vật liệu thân vỏ và các giải pháp bảo vệ pin tối tân.

CEO Lôi Quân tham gia trực tiếp vào quá trình tháo xe cùng chuyên gia an toàn Zhu Xichan.

Công nghệ vật liệu hàng không trên khung vỏ

Thay vì sử dụng các phương thức quảng cáo truyền thống, Xiaomi chọn cách minh bạch hóa quá trình sản xuất. Thân xe SU7 Pro được xử lý qua quy trình điện di chống ăn mòn và sơn ba lớp, trong đó lớp sơn bóng được nung ở nhiệt độ 140 độ C để tối ưu độ bền. Đáng chú ý, dầm cản trước của xe được chế tạo từ nhôm hàng không series 7 với chiều rộng gần 1,5 mét, bao phủ tới 79% chiều ngang xe nhằm tăng khả năng hấp thụ xung lực khi xảy ra va chạm trực diện.

Tỷ lệ thép cường độ cao và hợp kim nhôm trên Xiaomi SU7 Pro đạt mức 90,3%. Tại các vị trí trọng yếu như khung cửa, trụ A và trụ C, hãng sử dụng thép chịu lực lên tới 2.200 MPa. Cấu trúc sàn sau được thiết kế ba phần riêng biệt, một giải pháp thông minh giúp giảm đáng kể chi phí sửa chữa khi có va chạm từ phía sau.

Quy trình sơn và vật liệu nhôm hàng không được trình diễn chi tiết trong buổi tháo rời.

Hệ thống an toàn và bảo vệ pin

An toàn cho bộ pin là ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của SU7 Pro. Khối pin LFP dung lượng 96,3 kWh được bảo vệ bởi một hệ thống khung xương vững chắc, bao gồm hai dầm ngang thép 1.500 MPa và hai dầm sàn lên đến 2.000 MPa. Thiết kế này tạo ra một "lớp giáp" kiên cố, ngăn chặn các tác động ngoại lực xâm nhập vào các cell pin.

Trong buổi livestream, Xiaomi cũng tái hiện tình huống va chạm lệch 50% ở tốc độ 60 km/h. Kết quả thực tế cho thấy dầm cản biến dạng theo đúng tính toán kỹ thuật để hấp thụ lực, trong khi khoang cabin và các trụ chịu lực chính vẫn giữ nguyên cấu trúc, đảm bảo không gian sống cho hành khách. Xe được trang bị tiêu chuẩn 9 túi khí, bao gồm cả túi khí rèm toàn diện và túi khí bên hông cho hàng ghế sau.

Khung gầm xe sử dụng tỷ lệ thép cường độ cao vượt trội để bảo vệ bộ pin và hành khách.

Thông số kỹ thuật và hiệu năng thị trường

Mặc dù là phiên bản tầm trung trong dải sản phẩm, Xiaomi SU7 Pro vẫn sở hữu những thông số vận hành ấn tượng. Xe trang bị một mô-tơ điện đặt sau, cung cấp công suất 315 mã lực, cho phép phạm vi di chuyển từ 720 đến hơn 900 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Thông số Chi tiết trên Xiaomi SU7 Pro Công suất tối đa 315 mã lực Dung lượng pin 96,3 kWh (LFP) Tầm vận hành (CLTC) 720 – 900 km Tỷ lệ thép cường độ cao 90,3% Số lượng túi khí 9 túi khí tiêu chuẩn Giá bán tại Trung Quốc 249.900 nhân dân tệ

Sự minh bạch trong việc phô diễn chất lượng đã mang lại kết quả kinh doanh khả quan cho Xiaomi. Chỉ sau hai tuần ra mắt, phiên bản SU7 Pro 2026 đã nhận được hơn 40.000 đơn đặt hàng. Chiến lược đối mặt trực tiếp với những nghi ngại về độ bền của xe điện đang giúp thương hiệu công nghệ này xây dựng lòng tin vững chắc tại thị trường nội địa.