Cesc Fabregas và cuộc cách mạng tấn công phá vỡ sự bảo thủ tại Serie A Từ một tiền vệ tài hoa đến chiến lược gia 38 tuổi, Cesc Fabregas đang biến Como thành hiện tượng Serie A với triết lý pressing hiện đại, thách thức những quy chuẩn cũ của bóng đá Ý.

Tại trung tâm huấn luyện Mozzate của CLB Como, Cesc Fabregas – cựu tiền vệ lừng danh và giờ là nhà cầm quân 38 tuổi – vẫn miệt mài truyền tải triết lý thoát pressing cho các học trò. Sự xuất hiện của anh tại Serie A không chỉ là một thương vụ thương mại của những ông chủ giàu có, mà đang thực sự trở thành một cơn địa chấn về mặt tư duy chiến thuật tại xứ sở mỳ ống.

Fabregas đang rất thành công cùng Como.

Nghệ thuật tư duy đi trước một nhịp

"Tôi không có thể hình, tốc độ hay sức rướn để làm mọi thứ thật nhanh," Fabregas chia sẻ về thời còn thi đấu. Chính hạn chế về thể chất đã nhào nặn nên một bộ não chiến thuật ưu tú: "Tôi buộc phải tư duy đi trước một nhịp, định hình sẵn mọi đường bóng trong đầu trước cả khi bóng lăn đến chân mình." Tư duy này giờ đây được anh áp dụng triệt để vào công tác huấn luyện.

Sự uyên bác của Fabregas trong các buổi họp báo mang đến một luồng sinh khí mới cho thế hệ HLV trẻ tại Ý. Tuy nhiên, lối tiếp cận thẳng thắn và tư duy khác biệt này lại đang vấp phải làn sóng phản đối ngầm từ giới chuyên môn bảo thủ – những người vốn đã quen với sự thống trị của sơ đồ 3-5-2 thực dụng và sự luân chuyển nhân sự giữa các nhà cầm quân "lão làng".

Thách thức sự bảo thủ của bóng đá Ý

Trong một nền bóng đá coi trọng tính kỷ luật phòng ngự, triết lý tấn công rực lửa của Fabregas bị một số chuyên gia thế hệ trước coi là sự trịch thượng mang phong cách "Barcelona". Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh cựu tiền vệ Arsenal không hề rập khuôn máy móc. Anh từng đưa Como thăng hạng bằng thứ bóng đá thực dụng trước khi lột xác họ thành một cỗ máy pressing tầm cao tại Serie A.

Triết lý của Fabregas là sự giao thoa thú vị: anh chịu ảnh hưởng lớn từ Pep Guardiola và Arsene Wenger về khả năng kiểm soát, nhưng đồng thời cũng học hỏi sự gai góc, quyết liệt từ Jose Mourinho và Antonio Conte. Sự kết hợp này giúp Como không chỉ chơi đẹp mà còn cực kỳ hiệu quả.

Como đang có mùa bóng thăng hoa trong tay Fabregas.

Hành trình cổ tích và tấm vé Champions League

Chỉ sau 18 tháng thăng hạng, đội bóng nhỏ bé Como đang chễm chệ ở nhóm đầu bảng xếp hạng, cạnh tranh trực tiếp một suất tham dự Champions League mùa tới. Hiệu quả từ lối chơi hiện đại của họ đã khiến giới chuyên môn phải ngả mũ. Sau thất bại 0-5 trước Como, HLV Oscar Hiljemark của Pisa đã gọi họ là "một trong những đội bóng xuất sắc nhất nước Ý". Thậm chí, chiến lược gia lão luyện Luciano Spalletti cũng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự đổi mới mà Fabregas mang lại.

Đáng chú ý, thành công của Como không đến từ việc vung tiền mua những ngôi sao danh tiếng. Thay vào đó, sức mạnh nằm ở mạng lưới tuyển trạch xuất sắc và khả năng rèn giũa nhân tài của ban huấn luyện. Những tài năng trẻ như Nico Paz, Assane Diao, Martin Baturina và Jesus Rodriguez đã từ chối nhiều lời mời hấp dẫn để về dưới trướng Fabregas. Điển hình nhất là trường hợp của Anastasios Douvikas, người đang bám đuổi Lautaro Martinez trong cuộc đua Vua phá lưới Serie A.

Đối mặt với sự thù địch từ các "lão làng"

Sự trỗi dậy quá nhanh của Como khiến nhiều đội bóng lớn không khỏi nóng mặt. Những căng thẳng ngoài đường biên đã xuất hiện, từ việc HLV Gian Piero Gasperini từ chối bắt tay Fabregas sau trận thua của Roma, đến những nhận xét thiếu thiện chí từ Max Allegri. Mặc dù vậy, Fabregas chọn cách giữ im lặng và đáp trả bằng những thống kê ấn tượng trên sân cỏ.

Hiện tại, Como là một trong những đội bóng có cường độ pressing và hiệu quả tấn công tốt nhất Serie A – phong cách vốn thịnh hành tại Bayern Munich hay PSG nhưng lại là hàng hiếm tại Ý. Với những gì đang thể hiện, Fabregas không chỉ đang hồi sinh một câu lạc bộ, mà còn đang từng bước thay đổi cả một hệ tư tưởng lâu đời của nền bóng đá xứ sở mỳ ống. Việc anh bước vào hàng ngũ những chiến lược gia ưu tú nhất châu Âu có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.