CF Montréal 0-1 Inter Miami: Inter Miami giành chiến thắng Inter Miami bước vào trận gặp CF Montréal với chuỗi 5 trận thắng, trong khi đối thủ chưa thắng ở 5 trận gần nhất và đứng hạng 13 trên bảng xếp hạng

CF Montréal 0 - 1 Inter Miami Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu CF Montréal tiếp đón Inter Miami.

12' Inter Miami ép sân Cầm bóng: CF Montréal 34 - 66 Inter Miami, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

23' Thẻ vàng Phút 23': Ian Fray () nhận thẻ vàng.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: CF Montréal 43 - 57 Inter Miami, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

36' Inter Miami ép sân Cầm bóng: CF Montréal 39 - 61 Inter Miami, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Inter Miami ép sân Cầm bóng: CF Montréal 37 - 63 Inter Miami, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

59' Thay người Phút 59' (): Noah Allen vào sân thay Sergio Reguilón.

60' Inter Miami ép sân Cầm bóng: CF Montréal 37 - 63 Inter Miami, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

61' Thay người Phút 61' (): Daniel Pereira vào sân thay Samuel Piette .

62' Thay người Phút 62' (): Noah Streit vào sân thay Daniel Ríos.

72' Inter Miami ép sân Cầm bóng: CF Montréal 39 - 61 Inter Miami, dứt điểm 7 - 18 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 2.

80' Thay người Phút 80' (): Fabian Herbers vào sân thay Matty Longstaff.

80' Thay người Phút 80' (): Preston Plambeck vào sân thay Germán Berterame.

81' BÀN THẮNG! Inter Miami (0-1) Phút 81': Luis Suárez () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

84' Thẻ vàng Phút 84': Telasco Segovia () nhận thẻ vàng.

84' Inter Miami ép sân Cầm bóng: CF Montréal 40 - 60 Inter Miami, dứt điểm 7 - 19 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 2.

90+6' Thay người Phút 90+6' (): Olger Escobar vào sân thay Victor Loturi.

90+8' Thay người Phút 90+8' (): David Ruíz vào sân thay Yannick Bright.

90+11' Thay người Phút 90+11' (): Brandan Craig vào sân thay Efraín Morales .

96' Inter Miami ép sân Cầm bóng: CF Montréal 42 - 58 Inter Miami, dứt điểm 8 - 20 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 1 - 3.

KT Kết thúc: CF Montréal 0-1 Inter Miami Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 08:42 26/07/2026

Đội hình chính thức CF Montréal Sơ đồ 4-3-3 Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 1 Sébastian Breza 27 Dawid Bugaj 2 Jalen Neal 4 Brayan Vera 13 Luca Petrasso 21 Fabian Herbers 8 Matty Longstaff 22 Victor Loturi 18 Gennadiy Synchuk 9 Prince Owusu 23 Noah Streit 34 Rocco Ríos Novo 4 Facundo Mura 17 Ian Fray 16 Micael 3 Sergio Reguilón 41 David Ruíz 42 Yannick Bright 8 Telasco Segovia 24 Mateo Silvetti 19 Germán Berterame 9 Luis Suárez Dự bị CF Montréal 5 Brandan Craig 6 Samuel Piette 14 Daniel Ríos 17 Dagur Dan Thórhallsson 24 Efraín Morales 25 Frankie Amaya 26 Ivan Losenko 29 Olger Escobar 41 Samsy Keita Inter Miami 32 Noah Allen 52 Diego Rey 55 Ian Urkidi 56 Dániel Pintér 59 Preston Plambeck 70 Daniel Sumalla 76 Ezequiel Abadia-Reda 97 Dayne St. Clair Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

CF Montréal Thống kê Inter Miami 43% Kiểm soát bóng 57% 8 Dứt điểm 20 2 Trúng đích 2 5 Phạt góc 6 7 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Luis Suárez Inter Miami 1 bàn Telasco Segovia Inter Miami Điểm 7.81 Rocco Ríos Novo Inter Miami Điểm 7.69 Sergio Reguilón Inter Miami Điểm 7.5 Micael Inter Miami Điểm 7.21

Thông tin trận đấu

CF Montréal sẽ đối đầu Inter Miami tại Stade Saputo lúc 06:30 ngày 26/07/2026, trong khuôn khổ MLS Nhà nghề Mỹ. Tương quan hiện tại đang nghiêng về đội khách khi Inter Miami đứng hạng 2 với 34 điểm, còn CF Montréal xếp hạng 13 với 15 điểm.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng cùng sự khác biệt về phong độ khiến trận đấu này trở thành bài kiểm tra đáng chú ý cho CF Montréal. Đội chủ nhà cần tìm cách ngăn đà tiến của Inter Miami, trong khi đội khách có cơ hội tiếp tục duy trì mạch kết quả tích cực.

Phong độ trái ngược

CF Montréal không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ gồm 3 trận hòa và 2 trận thua, cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng giành điểm nhưng thiếu sự ổn định cần thiết để tạo bước ngoặt.

Ngược lại, Inter Miami đang sở hữu 5 chiến thắng liên tiếp. Đây là nền tảng quan trọng trước chuyến làm khách tại Stade Saputo, đặc biệt khi đội bóng đứng hạng 2 với 34 điểm. Sự tự tin từ chuỗi trận này có thể giúp Inter Miami chủ động hơn trong cách nhập cuộc.

Đối đầu nghiêng về Inter Miami

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, CF Montréal thắng 1 trận, không có trận hòa nào, còn Inter Miami thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy Inter Miami đang chiếm ưu thế rõ rệt trong những cuộc đối đầu gần đây, dù trận đấu sắp tới vẫn được quyết định bởi màn trình diễn thực tế của hai đội.

Thế trận được chờ đợi

Với phong độ hiện tại, Inter Miami có cơ sở để hướng tới thế trận chủ động và tìm cách kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Đội khách cần tận dụng sự ổn định trong kết quả gần đây để gây sức ép, đồng thời tránh để đối thủ kéo trận đấu vào thế giằng co.

CF Montréal nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chặt chẽ và kiên nhẫn. Ba trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy họ không hoàn toàn dễ bị đánh bại, nhưng việc chưa thắng trong cùng quãng thời gian đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng chuyển hóa cơ hội và duy trì sức ép.

Điểm then chốt của trận đấu nằm ở cách CF Montréal xử lý những thời điểm Inter Miami tăng tốc. Nếu đội chủ nhà giữ được cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống, họ có thể tạo ra một cuộc so tài cân bằng hơn. Ngược lại, nếu để đội khách kiểm soát thế trận quá lâu, áp lực lên hàng phòng ngự sẽ tăng dần.

Nhận định trước trận

Inter Miami được đánh giá cao hơn nhờ chuỗi 5 trận thắng, vị trí hạng 2 với 34 điểm và thành tích đối đầu tích cực trước CF Montréal. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn có thể gây khó khăn nếu phát huy khả năng phòng ngự chặt chẽ và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà Inter Miami nắm nhiều lợi thế trên giấy tờ, còn CF Montréal cần một màn trình diễn kỷ luật để phá vỡ xu hướng bất lợi. Kết quả sẽ phụ thuộc lớn vào việc đội chủ nhà có ngăn được nhịp tấn công của đối thủ hay không.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất CF Montréal · 1 thắng 0 hòa Inter Miami · 3 thắng CF Montréal 1 - 4 Inter Miami IM Inter Miami 4 - 2 CF Montréal IM CF Montréal 2 - 3 Inter Miami IM Inter Miami 2 - 3 CF Montréal CM

CF Montréal 5 trận gần nhất B H H B H 16 Trận 4-3-9 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 32 Thủng lưới Inter Miami 5 trận gần nhất T T T T T 16 Trận 10-4-2 T-H-B 42 Ghi (TB 2.6) 30 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 12 Toronto 16 3 7 6 -7 16 B B B H H 13 CF Montréal 16 4 3 9 -10 15 H B H H B 14 Atlanta United 16 3 3 10 -10 12 B H B B H …

Tình hình lực lượng CF Montréal ✚ Ivan Losenko (Suspended) ✚ Olger Escobar (Called Up To National Team) ✚ Bode Hidalgo (Groin Injury) Inter Miami ✚ Rodrigo De Paul (Leg Injury) ✚ Tadeo Allende (Knee Injury) ✚ Telasco Segovia (Called Up To National Team)