CF Montreal 0-2 Vancouver Whitecaps: Vancouver Whitecaps giành chiến thắng CF Montreal cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Vancouver Whitecaps, đội đứng đầu bảng với 61 điểm, tại Saputo Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026.

CF Montreal 0 - 2 Vancouver Whitecaps Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu CF Montreal tiếp đón Vancouver Whitecaps.

13' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: CF Montreal 33% - 67% Vancouver Whitecaps; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

25' Thẻ vàng Phút 25': M. Gherasimencov (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: CF Montreal 33% - 67% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

37' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: CF Montreal 37% - 63% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thẻ vàng Phút 45': Victor Loturi (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (CF Montreal): Noah Streit vào sân thay Gennadiy Synchuk.

45' Thay người Phút 45' (Vancouver Whitecaps): Bruno Caicedo vào sân thay Yadaly Diaby.

45' Thay người Phút 45' (Vancouver Whitecaps): Rui Modesto vào sân thay Édier Ocampo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (0-1) Phút 50': Cheikh Sabaly (Vancouver Whitecaps) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

50' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: CF Montreal 37% - 63% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 0.

62' Thẻ vàng Phút 62': Ralph Priso (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: CF Montreal 34% - 66% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 4 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Vancouver Whitecaps): Thomas Müller vào sân thay Ryan Gauld.

66' Thay người Phút 66' (CF Montreal): Fabian Herbers vào sân thay Olger Escobar.

66' Thay người Phút 66' (CF Montreal): Alexis Sanchez vào sân thay Daniel Rios.

66' Thay người Phút 66' (CF Montreal): Brayan Ceballos vào sân thay Dawid Bugaj.

71' Thay người Phút 71' (Vancouver Whitecaps): Tristan Blackmon vào sân thay Ralph Priso.

74' Thẻ vàng Phút 74': Luca Petrasso (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: CF Montreal 35% - 65% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 3 - 13 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 5 - 0.

83' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (0-2) Phút 83': M. Gherasimencov (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Bruno Caicedo). Tỷ số: 0 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Vancouver Whitecaps): Sebastián Ramírez vào sân thay Oliver Love Larraz.

90' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: CF Montreal 37% - 63% Vancouver Whitecaps, dứt điểm 6 - 15 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 15 - 15, cứu thua 6 - 3.

KT Kết thúc: CF Montreal 0-2 Vancouver Whitecaps Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 06:01 08/11/2026

Đội hình chính thức CF Montreal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Eullaffroy Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen 41 S. Keita 27 D. Bugaj 5 B. Craig 4 B. Vera 13 L. Petrasso 8 M. Longstaff 22 V. Loturi 18 H. Synchuk 29 O. Escobar 16 W. Carmona 14 D. Ríos 1 Y. Takaoka 18 É. Ocampo 4 Veselinović 6 R. Priso 29 Gherasimencov 8 O. Larraz 23 A. Cvetković 7 C. Sabaly 25 R. Gauld 77 Y. Diaby 19 R. Elloumi Dự bị CF Montreal 3 B. Ceballos 21 F. Herbers 24 E. Morales 36 Josh-Duc Nteziryayo 7 D. Pereira 6 S. Piette 23 N. Streit 1 S. Breza 10 A. Sánchez Vancouver Whitecaps 24 B. White 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 32 I. Boehmer 33 T. Blackmon 28 T. Johnson 70 Rui Modesto 13 T. Müller 15 S. Ramíirez 63 Johnny Selemani Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026

CF Montreal Thống kê Vancouver Whitecaps 36% Kiểm soát bóng 64% 8 Dứt điểm 16 3 Trúng đích 8 4 Phạt góc 5 15 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Gherasimencov Vancouver Whitecaps 1 bàn C. Sabaly Vancouver Whitecaps 1 bàn Bruno Steven Caicedo Quiñonez Vancouver Whitecaps 1 kiến tạo · điểm 7.51 R. Priso Vancouver Whitecaps Điểm 7.93 S. Keita CF Montreal Điểm 7.5 Veselinović Vancouver Whitecaps Điểm 7.48

CF Montreal đang cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Vancouver Whitecaps tại Saputo Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026. Đối thủ của họ lại đang ở trạng thái đối lập: dẫn đầu bảng xếp hạng với 61 điểm và có phong độ tốt hơn rõ rệt. Vì vậy, trận đấu này là phép thử đáng chú ý với đội chủ nhà.

CF Montreal cần phá vỡ chuỗi trận bế tắc

Trong 5 trận gần nhất, CF Montreal chưa thắng trận nào: hòa 3 trận và thua 2 trận. Hai trận gần đây nhất đều không mang lại niềm vui trọn vẹn, khi đội bóng có một trận hòa rồi một trận thua.

Điểm đáng chú ý là chủ nhà không sa sút hoàn toàn, bởi họ vẫn giành được điểm ở 3 trong 5 lần ra sân. Tuy nhiên, việc không thể chuyển những trận hòa thành chiến thắng khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ. Được thi đấu trên sân nhà, CF Montreal có lý do để tin đây là cơ hội phù hợp để tìm lại cảm giác thắng.

Vancouver Whitecaps mang theo phong độ ổn định

Vancouver Whitecaps đang đứng hạng 1 với 61 điểm. Phong độ gần đây của đội khách cũng phản ánh vị thế đó: thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội đã thắng 2 trận liên tiếp gần đây trước khi có một trận thua, rồi tiếp tục thắng và hòa ở những trận cũ hơn.

Với đội dẫn đầu bảng, kết quả tích cực như vậy cho thấy sự ổn định cần thiết. Vancouver Whitecaps nhiều khả năng sẽ bước vào trận với sự tự tin cao hơn so với chủ nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, CF Montreal thắng 1 trận, hòa 2 trận và Vancouver Whitecaps thắng 2 trận. Lợi thế nghiêng nhẹ về đội khách, nhưng khoảng cách rất nhỏ. Hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường không dễ ngã ngũ.

Đáng lưu ý, CF Montreal vẫn từng giành chiến thắng trong chuỗi đối đầu này. Đó là điểm tựa tinh thần để đội chủ nhà tin rằng họ hoàn toàn có thể gây khó cho đội đầu bảng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với CF Montreal, thách thức lớn nhất là chuyển sự cố gắng thành kết quả. Một đội liên tục có điểm nhưng thiếu chiến thắng thường cần sự dứt khoát hơn ở những thời điểm quyết định, và sân nhà là môi trường thuận lợi để làm điều đó.

Ở chiều ngược lại, Vancouver Whitecaps muốn duy trì phong độ để bảo vệ vị trí dẫn đầu. Nếu đội khách giữ được sự ổn định như những trận vừa qua, CF Montreal sẽ phải tìm cách khác để tạo khác biệt.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Vancouver Whitecaps đang được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà giúp CF Montreal có cơ sở để kỳ vọng vào một trận đấu giằng co. Nếu chủ nhà thi đấu quyết liệt và tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể chấm dứt chuỗi trận không thắng ngay trước đối thủ mạnh nhất bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất CF Montreal · 1 thắng 2 hòa Vancouver Whitecaps · 2 thắng CF Montreal 2 - 1 Vancouver Whitecaps CM Vancouver Whitecaps 1 - 1 CF Montreal Hòa Vancouver Whitecaps 2 - 0 CF Montreal VW CF Montreal 1 - 1 Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 2 - 1 CF Montreal VW

CF Montreal 5 trận gần nhất H B B H H 33 Trận 6-8-19 T-H-B 37 Ghi (TB 1.1) 67 Thủng lưới Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất T T B T H 33 Trận 18-7-8 T-H-B 72 Ghi (TB 2.2) 34 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 +38 61 T T B T H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H …