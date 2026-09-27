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CF Montreal 3-1 FC Cincinnati: CF Montreal giành chiến thắng

Văn Thể27/09/2026 02:06

CF Montreal tiếp đón FC Cincinnati tại sân Saputo Stadium khi cả hai đội đều hướng tới kết quả tích cực để giải tỏa áp lực sau giai đoạn thi đấu không như ý.

CF Montreal3 - 1FC CincinnatiKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    CF Montreal tiếp đón FC Cincinnati.

  • 11'Thay người

    Phút 11' (CF Montreal): Fabian Herbers vào sân thay Brayan Ceballos.

  • 13'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 28% - 72% FC Cincinnati, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

  • 25'BÀN THẮNG! CF Montreal (1-0)

    Phút 25': Daniel Rios (CF Montreal) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 41% - 59% FC Cincinnati, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Matthew Longstaff (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: CF Montreal 49% - 51% FC Cincinnati, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Fabian Herbers (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: CF Montreal 46% - 54% FC Cincinnati, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (FC Cincinnati): David Douděra vào sân thay Ayoub Jabbari.

  • 61'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 41% - 59% FC Cincinnati, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 64'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-1)

    Phút 64': Tom Barlow (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Gerardo Valenzuela). Tỷ số: 1 - 1.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Roman Celentano (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'BÀN THẮNG! CF Montreal (2-1)

    Phút 72': Prince-Osei Owusu (CF Montreal) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

  • 73'FC Cincinnati ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 40% - 60% FC Cincinnati, dứt điểm 10 - 14 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 75'BÀN THẮNG! CF Montreal (3-1)

    Phút 75': Prince-Osei Owusu (CF Montreal) lập công (kiến tạo: Daniel Rios). Tỷ số: 3 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FC Cincinnati): Kristian Fletcher vào sân thay Bryan Ramirez.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FC Cincinnati): Kyle Smith vào sân thay Obinna Nwobodo.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: CF Montreal 43% - 57% FC Cincinnati, dứt điểm 13 - 16 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 3 - 1.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Teenage Hadebe (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Thay người

    Phút 86' (FC Cincinnati): Alvas Powell vào sân thay Nick Hagglund.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (FC Cincinnati): Tah Anunga vào sân thay Samuel Mawuena Gidi.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (CF Montreal): Frankie Amaya vào sân thay Prince-Osei Owusu.

  • KTKết thúc: CF Montreal 3-1 FC Cincinnati

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 08:40 27/09/2026

Đội hình chính thức
CF Montreal
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Philippe Eullaffroy
FC Cincinnati
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan
1
S. Breza
2
J. Neal
3
B. Ceballos
13
L. Petrasso
5
B. Craig
8
M. Longstaff
22
V. Loturi
27
D. Bugaj
10
A. Sánchez
9
P. Owusu
14
D. Ríos
18
R. Celentano
4
N. Hagglund
11
S. Gidi
15
T. Hadebe
17
K. Mboma Dem
22
G. Valenzuela
10
Evander
5
O. Nwobodo
29
Bryan Josías Ramírez León
99
A. Jabbari
16
T. Barlow
Dự bị
CF Montreal
25 F. Amaya26 I. Losenko21 F. Herbers31 T. Gillier33 E. Gazdov
FC Cincinnati
6 J. Malatini2 A. Powell50 Felix Samson24 K. Smith13 E. Louro14 K. Fletcher23 D. Douděra27 B. Anunga19 Stefan Chirila
Cập nhật đội hình lúc 06:04 27/09/2026
CF MontrealThống kêFC Cincinnati
45%
Kiểm soát bóng
55%
15
Dứt điểm
18
5
Trúng đích
4
4
Phạt góc
6
8
Phạm lỗi
7
2
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
P. Owusu
P. Owusu
CF Montreal
2 bàn
D. Ríos
D. Ríos
CF Montreal
1 bàn · 1 kiến tạo
T. Barlow
T. Barlow
FC Cincinnati
1 bàn
G. Valenzuela
G. Valenzuela
FC Cincinnati
1 kiến tạo · điểm 7.7
J. Neal
J. Neal
CF Montreal
Điểm 7.39
Bryan Josías Ramírez León
Bryan Josías Ramírez León
FC Cincinnati
Điểm 7.2

Cuộc chạm trán giữa CF Montreal và FC Cincinnati diễn ra vào lúc 06:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Saputo Stadium, nơi cả hai đội bóng đều bước vào màn so tài với mục tiêu tìm lại niềm vui sau chuỗi ngày thi đấu khó khăn. Với điểm số và phong độ hiện tại, áp lực đang đè nặng lên đôi vai của cả hai ban huấn luyện trong nỗ lực tìm kiếm một kết quả tích cực.

Áp lực bủa vây CF Montreal sau chuỗi trận ảm đạm

Đội chủ nhà CF Montreal đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải khi phải nhận thất bại trong cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi phong độ nghèo nàn này đã đẩy đội bóng xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 21 điểm có được.

Việc liên tiếp trắng tay khiến các cầu thủ chủ sân Saputo Stadium gặp nhiều sức ép về mặt tâm lý. Lối chơi của CF Montreal thời gian qua bộc lộ nhiều lỗ hổng, đặc biệt là sự thiếu liên kết giữa các tuyến. Trở về sân nhà lần này, đại diện Canada buộc phải nỗ lực siết chặt lại đội ngũ và thi đấu tập trung tối đa nếu muốn ngăn chặn đà trượt dốc.

FC Cincinnati nỗ lực tìm lại mạch thắng

Ở bên kia chiến tuyến, FC Cincinnati cũng không có được phong độ thực sự thuyết phục trong thời gian qua. Đội khách chưa thể giành trọn vẹn điểm số nào ở 5 vòng đấu gần nhất, với kết quả cụ thể là 3 trận hòa và 2 trận thua.

Dẫu vậy, tình thế của FC Cincinnati vẫn khả quan hơn so với đối thủ. Hiện tại, họ đang xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 33 điểm tích lũy được, duy trì cách biệt 12 điểm so với CF Montreal. Dù vậy, việc liên tục để mất điểm trong các vòng đấu vừa qua khiến đội bóng này rất quyết tâm tận dụng chuyến làm khách tới Saputo Stadium để chấm dứt mạch trận thất vọng.

Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu

Bên cạnh vị trí tốt hơn trên bảng tổng sắp, yếu tố lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ các vị khách. Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên ghi nhận sự áp đảo tuyệt đối của FC Cincinnati khi họ giành trọn vẹn cả 5 chiến thắng, trong khi CF Montreal không có nổi một trận hòa hay thắng lợi nào.

Sự kỵ dơ này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ FC Cincinnati trong chuyến hành quân xa nhà. Ngược lại, ký ức từ những lần đối đầu không thành công trước đây sẽ là rào cản tâm lý mà CF Montreal phải tìm cách vượt qua nếu muốn giữ lại điểm số trên sân nhà.

Nhận định xu hướng thế trận

Cả hai câu lạc bộ đều đang rất khát điểm để vực dậy tinh thần thi đấu. CF Montreal có lợi thế địa lợi tại Saputo Stadium, nhưng điểm tựa này khó lòng bù đắp ngay lập tức cho những hạn chế sau chuỗi 5 thất bại liên tiếp.

Trong khi đó, dù phong độ gần đây chưa thật sự bùng nổ với 3 trận hòa và 2 trận thua, FC Cincinnati vẫn cho thấy sự ổn định hơn cùng bản lĩnh vững vàng mỗi khi đối đầu CF Montreal. Nếu tận dụng tốt các cơ hội phản công và khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đội chủ nhà, FC Cincinnati hoàn toàn có cơ hội hướng tới một kết quả khả quan để cải thiện mạch thi đấu của mình.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
CF Montreal · 0 thắng0 hòaFC Cincinnati · 5 thắng
23/03/2026
FC Cincinnati
4 - 3
CF Montreal
FC
19/10/2025
FC Cincinnati
3 - 0
CF Montreal
FC
26/06/2025
CF Montreal
1 - 3
FC Cincinnati
FC
25/01/2025
FC Cincinnati
1 - 0
CF Montreal
FC
01/09/2024
FC Cincinnati
4 - 1
CF Montreal
FC
CF Montreal
5 trận gần nhất
BTBBB
26
Trận
5-6-15
T-H-B
31
Ghi (TB 1.2)
53
Thủng lưới
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
HHBBH
25
Trận
8-9-8
T-H-B
54
Ghi (TB 2.2)
61
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC261763+3257THBHT
2New England Revolution261448+1246TTTBT
3Inter Miami2612104+1546HHHHT
8New York Red Bulls269611-1433TTBHB
9FC Cincinnati25898-733HHBBH
10New York City FC268810+532BTBHH
14Atlanta United FC267514-1326THBHB
15CF Montreal265615-2221BBBBB
Tình hình lực lượng
CF Montreal
W. Carmona (International duty)
O. Escobar (International duty)
B. Hidalgo (Groin Injury)
E. Morales (International duty)
D. Pereira (Lower-Body Injury)
S. Piette (Yellow Cards)
V. Radojevic (International duty)
D. Sealy (International duty)
FC Cincinnati
P. Bucha (International duty)
A. Chirila (International duty)
K. Denkey (International duty)
E. Echenique (Inactive)
M. Robinson (International duty)
P. Bucha (International duty)
A. Chirila (International duty)
K. Denkey (International duty)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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