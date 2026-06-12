CH Séc trừng phạt Hàn Quốc: Ladislav Krejci ghi bàn từ tình huống cố định Đội trưởng Krejci tận dụng sai lầm phòng ngự của Hàn Quốc để ghi bàn từ quả ném biên, trừng phạt sự phung phí cơ hội của Son Heung Min và các đồng đội.

Phút 59 trận đối đầu giữa Hàn Quốc và CH Séc, kịch bản nghiệt ngã nhất của bóng đá đã xảy ra khi đại diện châu Á bị trừng phạt bởi chính điểm yếu cố hữu. Bàn thắng duy nhất của Ladislav Krejci không chỉ phản ánh sự thực dụng của bóng đá châu Âu mà còn phơi bày sự lơ là trong hệ thống phòng ngự của thầy trò HLV Hong Myung Bo.

Đòn trừng phạt từ tình huống cố định

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội tuyển Hàn Quốc đã phải nhận "trái đắng" từ một kịch bản đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Hậu vệ Vladimir Coufal thực hiện cú ném biên rất mạnh đưa bóng thẳng vào khu vực cấm địa. Tận dụng sự mất tập trung của các hậu vệ đối phương, đội trưởng Ladislav Krejci đã thực hiện pha di chuyển thông minh, đón đúng điểm rơi và đánh đầu tung lưới Hàn Quốc.

CH Séc tỏ ra khá mạnh ở các tình huống bóng chết.

Lời cảnh báo từ chuyên gia Clinton Morrison

Phát biểu trên sóng BBC Radio 5 Live, cựu tiền đạo đội tuyển Cộng hòa Ireland, Clinton Morrison, đã đưa ra những phân tích gay gắt về cách tổ chức phòng ngự của đại diện xứ Kim Chi. Ông nhấn mạnh rằng việc để lọt lưới trong tình huống này là điều khó chấp nhận khi các thông số trước trận đều chỉ ra sức mạnh của CH Séc trong các pha bóng cố định.

"Đó là một cú đánh đầu tuyệt vời, nhưng bạn tuyệt đối không được phép để Krejci thực hiện pha chạy chỗ tự do như vậy", Morrison phân tích. "Chúng tôi đã cảnh báo về khả năng ghi bàn từ bóng chết của Cộng hòa Séc. Hàn Quốc đã phải trả giá đắt vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và phòng ngự hời hợt."

Sự phung phí của Son Heung Min

Trước khi phải nhận bàn thua, Hàn Quốc đã có hiệp một áp đảo hoàn toàn. Ngôi sao sáng nhất Son Heung Min và các đồng đội liên tục bắn phá khung thành đối phương nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến họ không thể khai thông thế bế tắc. Đặc biệt, nếu chân sút thuộc biên chế Tottenham tận dụng tốt hơn các thời cơ mười mươi, cục diện trận đấu có lẽ đã rẽ sang hướng khác.

Thất bại này là bài học đắt giá về sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội tại đấu trường quốc tế. Sự tàn nhẫn của bóng đá đã được thể hiện rõ: một đội bóng có thể áp đảo về quyền kiểm soát bóng, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung trong tình huống bóng chết, mọi nỗ lực đều có thể trở nên vô nghĩa.