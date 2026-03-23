Chấm điểm Arsenal chung kết Carabao Cup: Kepa sai lầm, Saliba và Gabriel đơn độc Arsenal lỡ hẹn với danh hiệu Carabao Cup sau màn trình diễn dưới sức trước Man City. Trong khi bộ đôi trung vệ nỗ lực, sai lầm của Kepa đã khiến Pháo thủ trả giá.

Arsenal đã trải qua một đêm đáng quên tại Wembley khi thất bại trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup. Một trận đấu mà đoàn quân của HLV Mikel Arteta không chỉ thua về mặt tỷ số mà còn bộc lộ sự hụt hơi của các trụ cột trong thời khắc quyết định, dẫn đến việc lỡ hẹn với danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Thảm họa nơi khung gỗ và sự lúng túng của hàng thủ

Điểm đen lớn nhất trong đội hình Pháo thủ chính là vị trí thủ môn. Kepa Arrizabalaga, người được tin tưởng bắt chính nhờ phong độ ở các vòng đấu trước, đã có một màn trình diễn thảm họa.

Kepa Arrizabalaga - 3 điểm. Kepa được tin dùng vì đã bắt chính ở các trận đấu trước, nhưng anh đã đền đáp sự tin tưởng đó bằng một màn trình diễn tồi tệ. Kepa trực tiếp biếu cho O'Reilly bàn mở tỷ số khi bắt hụt bóng sau quả tạt của Cherki.

Sai lầm trực tiếp của Kepa khi bắt hụt bóng sau quả tạt của Cherki đã biếu không cho Nico O'Reilly bàn mở tỷ số, giáng một đòn mạnh vào tâm lý thi đấu của toàn đội. Trong khi đó, ở hai hành lang cánh, Ben White và Piero Hincapie cũng gặp vô vàn khó khăn.

Ben White - 5 điểm. Trong bối cảnh Jurrien Timber vắng mặt vì chấn thương, Ben White được trao cơ hội đá chính. Anh thi đấu tương đối ổn định trong hiệp một khi phong tỏa được Jeremy Doku. Tuy nhiên, sang hiệp hai, anh dần bộc lộ sự hụt hơi và để cầu thủ người Bỉ dễ dàng vượt qua.

Piero Hincapie - 5 điểm. Hincapie có một ngày thi đấu vất vả khi không thể ngăn chặn được sự biến ảo của Semenyo. Hậu vệ này tỏ ra lúng túng trong việc phán đoán hướng di chuyển của đối phương và hoàn toàn mất tích trong cả hai tình huống dẫn đến bàn thắng của O'Reilly.

Điểm sáng hiếm hoi từ bộ đôi trung vệ

Trong một ngày hàng thủ chịu nhiều áp lực, William Saliba và Gabriel Magalhaes vẫn chứng minh tại sao họ là cặp trung vệ hàng đầu. Saliba gần như vô hiệu hóa Erling Haaland trong các pha tranh chấp tay đôi, trong khi Gabriel duy trì sự máu lửa cần thiết.

William Saliba - 7 điểm. Saliba là một trong số ít những cầu thủ phòng ngự chơi tròn vai. Anh thể hiện sức mạnh cơ bắp tuyệt vời khi gần như loại bỏ Erling Haaland ra khỏi cuộc chơi trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Gabriel Magalhaes - 7 điểm. Tương tự như người đồng đội Saliba, Gabriel có một trận đấu đầy máu lửa. Anh giành chiến thắng trong phần lớn các cuộc đấu tay đôi, nhưng ngoài những tình huống va chạm đó, Gabriel không đóng góp được nhiều vào việc tổ chức hàng thủ trước Man City.

Tuyến giữa và hàng công bế tắc

Sự thiếu gắn kết là điều dễ nhận thấy nhất ở khu vực trung tuyến. Martin Zubimendi tỏ ra bị ngợp trong trận chung kết lớn đầu tiên tại Anh, khiến Arsenal mất quyền kiểm soát khu vực giữa sân.

Martin Zubimendi - 6 điểm. Ngôi sao người Tây Ban Nha dường như bị ngợp trong trận chung kết cúp đầu tiên tại xứ sở sương mù. Zubimendi thi đấu thiếu gắn kết và đặc biệt để lại dấu hỏi lớn khi thua tranh chấp trước Nico O'Reilly trong tình huống Man City khai thông thế bế tắc.

Ngay cả khi Declan Rice đã nỗ lực chiến đấu không mệt mỏi với những cú tắc bóng quyết liệt, Arsenal vẫn không thể tạo ra sự đột biến cần thiết để lật ngược thế cờ.

Declan Rice -6 điểm. Rice chiến đấu không mệt mỏi với những cú tắc bóng quyết liệt nhằm vực dậy tinh thần cho toàn đội. Rice vẫn là mối đe dọa thường trực trong các tình huống cố định với những quả treo bóng khó chịu.

Trên hàng công, các ngôi sao đều có một ngày thi đấu mờ nhạt. Kai Havertz tỏ ra quá chậm chạp, trong khi Leandro Trossard hoàn toàn bị cô lập bên hành lang cánh.

Kai Havertz - 5 điểm. Một trận đấu mờ nhạt đến mức khó tin của Kai Havertz. Cầu thủ người Đức gần như không đóng góp được gì vào mặt trận tấn công và tỏ ra quá chậm chạp trong các tình huống phản công nhanh.

Leandro Trossard - 5 điểm. Trossard có một trận chung kết đáng thất vọng khi bị Matheus Nunes "khóa chặt" bên hành lang cánh. Anh không thể tìm thấy sợi dây liên lạc với các đồng đội trên hàng công.

Ngay cả Bukayo Saka và Viktor Gyokeres cũng không thể tìm thấy đường vào khung thành đối phương khi bị hệ thống phòng ngự của Man City phong tỏa chặt chẽ.

Bukayo Saka - 5 điểm. Saka sớm trở thành mục tiêu triệt hạ của các cầu thủ Man City với hàng loạt pha phạm lỗi thô bạo. Khi bối đối phương theo kèm quá chặt, Saka không thể tạo ra những đột biến thường thấy.