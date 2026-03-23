Chấm điểm Arsenal chung kết Carabao Cup: Kepa sai lầm, Saliba và Gabriel đơn độc
Văn Thể•23/03/2026 09:08
Arsenal lỡ hẹn với danh hiệu Carabao Cup sau màn trình diễn dưới sức trước Man City. Trong khi bộ đôi trung vệ nỗ lực, sai lầm của Kepa đã khiến Pháo thủ trả giá.
Arsenal đã trải qua một đêm đáng quên tại Wembley khi thất bại trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup. Một trận đấu mà đoàn quân của HLV Mikel Arteta không chỉ thua về mặt tỷ số mà còn bộc lộ sự hụt hơi của các trụ cột trong thời khắc quyết định, dẫn đến việc lỡ hẹn với danh hiệu đầu tiên của mùa giải.
Thảm họa nơi khung gỗ và sự lúng túng của hàng thủ
Điểm đen lớn nhất trong đội hình Pháo thủ chính là vị trí thủ môn. Kepa Arrizabalaga, người được tin tưởng bắt chính nhờ phong độ ở các vòng đấu trước, đã có một màn trình diễn thảm họa.
Sai lầm trực tiếp của Kepa khi bắt hụt bóng sau quả tạt của Cherki đã biếu không cho Nico O'Reilly bàn mở tỷ số, giáng một đòn mạnh vào tâm lý thi đấu của toàn đội. Trong khi đó, ở hai hành lang cánh, Ben White và Piero Hincapie cũng gặp vô vàn khó khăn.
Điểm sáng hiếm hoi từ bộ đôi trung vệ
Trong một ngày hàng thủ chịu nhiều áp lực, William Saliba và Gabriel Magalhaes vẫn chứng minh tại sao họ là cặp trung vệ hàng đầu. Saliba gần như vô hiệu hóa Erling Haaland trong các pha tranh chấp tay đôi, trong khi Gabriel duy trì sự máu lửa cần thiết.
Tuyến giữa và hàng công bế tắc
Sự thiếu gắn kết là điều dễ nhận thấy nhất ở khu vực trung tuyến. Martin Zubimendi tỏ ra bị ngợp trong trận chung kết lớn đầu tiên tại Anh, khiến Arsenal mất quyền kiểm soát khu vực giữa sân.
Ngay cả khi Declan Rice đã nỗ lực chiến đấu không mệt mỏi với những cú tắc bóng quyết liệt, Arsenal vẫn không thể tạo ra sự đột biến cần thiết để lật ngược thế cờ.
Trên hàng công, các ngôi sao đều có một ngày thi đấu mờ nhạt. Kai Havertz tỏ ra quá chậm chạp, trong khi Leandro Trossard hoàn toàn bị cô lập bên hành lang cánh.
Ngay cả Bukayo Saka và Viktor Gyokeres cũng không thể tìm thấy đường vào khung thành đối phương khi bị hệ thống phòng ngự của Man City phong tỏa chặt chẽ.