Chấm điểm Arsenal vs Atletico Madrid: Gyokeres bùng nổ, Gabriel rực sáng Viktor Gyokeres và Gabriel Magalhaes tỏa sáng giúp Arsenal đứng vững trước Atletico Madrid, dù những quyết định gây tranh cãi của trọng tài đã tước đi chiến thắng tại Madrid.

Trận đấu giữa Arsenal và Atletico Madrid đã kết thúc với sự tiếc nuối lớn cho đại diện nước Anh. Dù thể hiện một lối chơi gắn kết và có những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân, thầy trò Mikel Arteta đã phải chia điểm sau những tình huống VAR đầy kịch tính và gây tranh cãi. Dưới đây là phân tích chi tiết màn trình diễn của các cầu thủ Arsenal trong đêm Madrid đầy áp lực.

Hàng công: Viktor Gyokeres khẳng định giá trị

Trong một trận đấu đòi hỏi sức mạnh và khả năng độc lập tác chiến trên hàng công, Viktor Gyokeres đã chứng minh tại sao anh là mục tiêu săn đón hàng đầu. Tiền đạo này không chỉ là điểm đến của các đường bóng dài mà còn trực tiếp tạo ra đột biến.

Tiền đạo cắm: Viktor Gyokeres - 7.5 điểm Cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Arsenal.

Gyokeres đã tự mình mang về quả phạt đền và dứt điểm quyết đoán để mở tỷ số. Bên cạnh anh, Noni Madueke cũng có hiệp một đầy năng lượng với những pha leo biên tốc độ. Tuy nhiên, Gabriel Martinelli dù rất tích cực hỗ trợ phòng ngự nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo trong những pha tạt bóng cuối cùng.

Tiền đạo phải: Noni Madueke - 6.6 điểm

Tiền đạo trái: Gabriel Martinelli - 6.7 điểm

Tuyến giữa: Bản lĩnh và biến số thay người

Tuyến giữa của Arsenal đã có một hiệp thi đấu đầu tiên cực kỳ ổn định nhờ khả năng điều tiết của Declan Rice và sự linh hoạt từ Martin Zubimendi. Cầu thủ người Tây Ban Nha, Zubimendi, cho thấy khả năng thoát pressing ấn tượng trước vòng vây của các cầu thủ Atletico.

Tiền vệ: Declan Rice - 6.8 điểm

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của Eberechi Eze trong hiệp hai sau khi Martin Odegaard rời sân. Eze ngay lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng với những pha xử lý kỹ thuật và chính anh là nhân vật trung tâm trong tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.

Dự bị: Eberechi Eze (thay Odegaard) - 7.0 điểm

Tiền vệ: Martin Odegaard - 6.1 điểm

Tiền vệ: Martin Zubimendi - 6.6 điểm

Hàng thủ: Gabriel Magalhaes cứu rỗi Arsenal

Dưới sức ép khủng khiếp tại Madrid, Gabriel Magalhaes một lần nữa chứng minh vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự. Khoảnh khắc anh chặn bóng ngay trên vạch vôi sau cú sút của Antoine Griezmann được xem là bước ngoặt giúp Arsenal không phải nhận thất bại.

Trung vệ: Gabriel Magalhaes - 7.0 điểm Gabriel là điểm tựa vững chắc nhất nơi hàng phòng ngự Arsenal đêm nay.

Đồng hành cùng anh, William Saliba dần lấy lại sự tự tin sau khởi đầu chệch choạc. Ở hai biên, Piero Hincapie cho thấy sự xông xáo trong tấn công nhưng gặp khó khăn khi phải đối mặt với Marcus Llorente. Đáng tiếc nhất là Ben White, người đã có một đêm thi đấu kém may mắn khi để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền gỡ hòa của Atletico.

Thủ môn: David Raya - 7.4 điểm

Trung vệ: William Saliba - 6.9 điểm

Hậu vệ trái: Piero Hincapie - 6.9 điểm

Hậu vệ phải: Ben White - 6.0 điểm

Nhìn chung, Arsenal đã có một trận đấu tốt về mặt chiến thuật nhưng lại thiếu đi một chút may mắn và sự ổn định ở những vị trí trọng yếu để có thể ca khúc khải hoàn rời Madrid.