Chấm điểm Arsenal vs Wolves: Bukayo Saka rực sáng, sai lầm nghiệt ngã của David Raya Arsenal đánh rơi chiến thắng đầy nuối tiếc trước Wolves tại vòng 27 Ngoại hạng Anh khi những điểm sáng từ Saka bị lu mờ bởi sai sót cá nhân nơi hàng thủ.

Arsenal đã trải qua một kịch bản đầy nghiệt ngã tại vòng 27 Ngoại hạng Anh khi đánh rơi chiến thắng trước Wolves dù đã dẫn trước 2-0. Trong khi hàng công với sự dẫn dắt của Bukayo Saka thi đấu thăng hoa, những sai sót cá nhân ở hàng thủ, đặc biệt là vị trí của David Raya, đã khiến Pháo thủ phải chia điểm đầy cay đắng ngay trên sân nhà.

Bukayo Saka và điểm sáng từ hàng công thăng hoa

Bukayo Saka (7.9) tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một tại Emirates. Ngay sau khi cam kết tương lai bằng bản hợp đồng mới, tiền đạo người Anh đã đền đáp niềm tin bằng bàn mở tỷ số đầy nhạy bén. Kỹ thuật rê dắt điêu luyện của anh luôn đặt hàng thủ Wolves vào tình trạng báo động đỏ và là nguồn cảm hứng chính trong các đợt lên bóng của Arsenal.

Bukayo Saka (7.9) là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Arsenal với bàn mở tỷ số và lối chơi đột phá.

Đồng hành cùng Saka là nguồn năng lượng vô tận từ Declan Rice (7.1). Anh không chỉ kiểm soát tốt không gian tuyến giữa mà còn trực tiếp kiến tạo cho Saka lập công. Bên cạnh đó, Piero Hincapie (7.4) cũng để lại dấu ấn đậm nét với cú dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0, khép lại một hiệp đấu bùng nổ của đội chủ nhà.

Piero Hincapie (7.4) đã có một đêm thi đấu đầy cảm xúc với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Sai lầm khó tin của David Raya và hàng phòng ngự

Nếu hàng công chơi tốt bao nhiêu thì David Raya (6.1) lại gây thất vọng bấy nhiêu. Thủ thành người Tây Ban Nha gần như không phải làm việc trong 45 phút đầu tiên, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước cú sút của Bueno và đặc biệt là sai lầm sơ đẳng khi để bóng bật ra sau một quả tạt ở những phút cuối, trực tiếp dẫn đến bàn thua gỡ hòa 2-2 đầy nghiệt ngã.

David Raya (6.1) mắc sai lầm khó hiểu ở những phút cuối dẫn đến bàn thua nghiệt ngã của đội nhà.

Hàng thủ Arsenal cũng cho thấy sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định. Gabriel Magalhaes (6.9) dù có đường kiến tạo nhưng lại mắc lỗi thiếu phối hợp ăn ý với Raya trong tình huống then chốt. Trong khi đó, William Saliba (6.2) và Jurrien Timber (6.2) chỉ thi đấu ở mức tròn vai, chưa thực sự tạo ra sự an tâm tuyệt đối trước sức ép muộn từ đối thủ.

Nỗi lo từ những nhân tố mờ nhạt

Trái ngược với sự bùng nổ của Saka, Viktor Gyokeres (6.8) đã có một đêm đáng quên. Tiền đạo này hoàn toàn bị cô lập và chỉ có vỏn vẹn 6 lần chạm bóng trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên. Tình hình cũng không mấy khả quan hơn trong hiệp hai trước khi anh bị thay ra sân.

Viktor Gyokeres (6.8) hoàn toàn bị cô lập và không để lại nhiều dấu ấn trước khi bị thay ra.

Tương tự, Noni Madueke (6.8) và Gabriel Martinelli (6.4) cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống. Martinelli thường xuyên thất thế trong các cuộc đối đầu tay đôi ở hành lang cánh trái, khiến Arsenal mất đi một mũi khoan lợi hại thường thấy. Trận hòa này là bài học đắt giá cho thầy trò Mikel Arteta về việc duy trì sự tập trung cho đến tiếng còi mãn cuộc.