Chấm điểm Atletico Madrid: Koke tận hiến, Griezmann và Alvarez bế tắc tại Emirates Atletico Madrid chính thức khép lại hành trình Champions League sau thất bại trước Arsenal. Dù hàng thủ nỗ lực, sự nhạt nhòa của các ngôi sao tấn công đã khiến đại diện Tây Ban Nha nhận chén đắng.

Atletico Madrid vừa trải qua một đêm đáng quên tại Emirates khi chính thức bị loại khỏi Champions League, đánh dấu một mùa giải trắng tay đầy cay đắng. Trong trận đấu mà Arsenal đã thể hiện sự lấn lướt để lần đầu lọt vào chung kết sau hai thập kỷ, các học trò của HLV Diego Simeone đã bộc lộ nhiều khoảng trống cả về chiến thuật lẫn sự sắc bén cá nhân.

Hàng thủ: Những nỗ lực đơn độc

Jan Oblak tiếp tục chứng minh tại sao anh vẫn là điểm tựa tinh thần lớn nhất của Los Colchoneros. Dù không thể giữ sạch lưới, những pha phản xạ xuất thần của thủ thành người Slovenia đã ngăn cản trận đấu sớm an bài.

Jan Oblak (6.5 điểm): Dù phải nhận bàn thua, Oblak vẫn cho thấy đẳng cấp với pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của Trossard.

Ở phía trên, David Hancko và Matteo Ruggeri đã có một ngày làm việc vất vả. Đặc biệt là Ruggeri, người phải đối mặt trực diện với Bukayo Saka đang ở đỉnh cao phong độ. Dù nỗ lực phòng ngự kiên cường, sự thiếu kết nối trong những tình huống dàn xếp cố định đã khiến hệ thống của Simeone sụp đổ.

David Hancko (6.5 điểm): Bù đắp sai sót dẫn đến bàn thua bằng màn trình diễn mạnh mẽ và khả năng phát triển bóng ấn tượng.

Matteo Ruggeri (6.5 điểm): Hoàn thành khá tốt nhiệm vụ phòng ngự với 3 lần phá bóng dù không thể dâng cao hỗ trợ tấn công.

Tuyến giữa: Nguồn năng lượng của Koke và Llorente

Koke vẫn là trái tim của Atletico Madrid với khả năng điều tiết và luân chuyển bóng nhịp nhàng. Tuy nhiên, sự bền bỉ của người đội trưởng là chưa đủ khi thiếu đi những phương án xuyên phá mang tính đột biến cao.

Koke (6.1 điểm): Giữ vai trò điều tiết nhịp độ và là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất đội, nhưng thiếu các đường chuyền đột biến.

Marcos Llorente có lẽ là điểm sáng hiếm hoi về mặt cường độ thi đấu. Anh di chuyển không mệt mỏi, có mặt tại mọi điểm nóng để hỗ trợ cả công lẫn thủ, thể hiện đúng tinh thần "Cholismo" nhất trên sân.

Marcos Llorente (6.5 điểm): Một trong những cầu thủ hay nhất đội khách với nguồn năng lượng vô tận và nhiều pha cản phá quan trọng.

Hàng công: Đêm mưa buồn của Griezmann và Alvarez

Sự kỳ vọng đổ dồn vào Antoine Griezmann và tân binh Julian Alvarez, nhưng cả hai đều bị hệ thống phòng ngự của Arsenal phong tỏa hoàn toàn. Griezmann dù rất nỗ lực lùi sâu để kết nối lối chơi nhưng không thể tạo ra sự khác biệt trước sự tập trung của David Raya.

Antoine Griezmann (6.4 điểm): Thi đấu trách nhiệm, thường xuyên lùi sâu hỗ trợ nhưng không thể đánh bại được sự tập trung của David Raya.

Với Julian Alvarez, tiền đạo người Argentina dường như chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Trước sự kèm cặp chặt chẽ của William Saliba, "El Arana" hoàn toàn mất liên lạc với các vệ tinh xung quanh.

Julian Alvarez (6.3 điểm): Dù nén đau thi đấu và có những pha chạy chỗ thông minh, anh vẫn không có đủ không gian để tỏa sáng.

Thất bại này không chỉ chấm dứt giấc mơ châu Âu của Atletico mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai và khả năng cải tổ đội hình của Diego Simeone trong kỳ chuyển nhượng tới.