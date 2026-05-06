Chấm điểm Atletico Madrid: Koke tận hiến, Griezmann và Alvarez bế tắc tại Emirates
Atletico Madrid chính thức khép lại hành trình Champions League sau thất bại trước Arsenal. Dù hàng thủ nỗ lực, sự nhạt nhòa của các ngôi sao tấn công đã khiến đại diện Tây Ban Nha nhận chén đắng.
Atletico Madrid vừa trải qua một đêm đáng quên tại Emirates khi chính thức bị loại khỏi Champions League, đánh dấu một mùa giải trắng tay đầy cay đắng. Trong trận đấu mà Arsenal đã thể hiện sự lấn lướt để lần đầu lọt vào chung kết sau hai thập kỷ, các học trò của HLV Diego Simeone đã bộc lộ nhiều khoảng trống cả về chiến thuật lẫn sự sắc bén cá nhân.
Hàng thủ: Những nỗ lực đơn độc
Jan Oblak tiếp tục chứng minh tại sao anh vẫn là điểm tựa tinh thần lớn nhất của Los Colchoneros. Dù không thể giữ sạch lưới, những pha phản xạ xuất thần của thủ thành người Slovenia đã ngăn cản trận đấu sớm an bài.
Ở phía trên, David Hancko và Matteo Ruggeri đã có một ngày làm việc vất vả. Đặc biệt là Ruggeri, người phải đối mặt trực diện với Bukayo Saka đang ở đỉnh cao phong độ. Dù nỗ lực phòng ngự kiên cường, sự thiếu kết nối trong những tình huống dàn xếp cố định đã khiến hệ thống của Simeone sụp đổ.
Tuyến giữa: Nguồn năng lượng của Koke và Llorente
Koke vẫn là trái tim của Atletico Madrid với khả năng điều tiết và luân chuyển bóng nhịp nhàng. Tuy nhiên, sự bền bỉ của người đội trưởng là chưa đủ khi thiếu đi những phương án xuyên phá mang tính đột biến cao.
Marcos Llorente có lẽ là điểm sáng hiếm hoi về mặt cường độ thi đấu. Anh di chuyển không mệt mỏi, có mặt tại mọi điểm nóng để hỗ trợ cả công lẫn thủ, thể hiện đúng tinh thần "Cholismo" nhất trên sân.
Hàng công: Đêm mưa buồn của Griezmann và Alvarez
Sự kỳ vọng đổ dồn vào Antoine Griezmann và tân binh Julian Alvarez, nhưng cả hai đều bị hệ thống phòng ngự của Arsenal phong tỏa hoàn toàn. Griezmann dù rất nỗ lực lùi sâu để kết nối lối chơi nhưng không thể tạo ra sự khác biệt trước sự tập trung của David Raya.
Với Julian Alvarez, tiền đạo người Argentina dường như chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Trước sự kèm cặp chặt chẽ của William Saliba, "El Arana" hoàn toàn mất liên lạc với các vệ tinh xung quanh.
Thất bại này không chỉ chấm dứt giấc mơ châu Âu của Atletico mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai và khả năng cải tổ đội hình của Diego Simeone trong kỳ chuyển nhượng tới.