Chấm điểm Barcelona thắng Atletico Madrid: Rashford giải hạn và Cancelo rực sáng Marcus Rashford chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài từ tháng Một, trong khi Joao Cancelo kiến tạo đẳng cấp giúp Barcelona ngược dòng đánh bại Atletico Madrid tại Metropolitano.

Barcelona vừa có màn trình diễn đầy bản lĩnh khi ngược dòng đánh bại Atletico Madrid ngay tại Metropolitano. Trong một trận đấu mà hàng thủ có những giây phút chệch choạc đầu trận, sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao trên hàng công như Marcus Rashford và Joao Cancelo đã mang về 3 điểm quý giá cho thầy trò huấn luyện viên đội bóng xứ Catalan.

Marcus Rashford và Dani Olmo: Sự kết hợp hoàn hảo

Điểm nhấn lớn nhất trong trận đấu này chính là màn trình diễn của Marcus Rashford. Sau quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng, tiền đạo người Anh đã chính thức "giải hạn" bằng bàn thắng gỡ hòa quan trọng. Tốc độ và những pha bứt tốc của Rashford liên tục đặt hàng phòng ngự Atletico Madrid vào tình trạng báo động đỏ suốt cả buổi tối.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến Dani Olmo. Dù có phần mờ nhạt trong hiệp một, nhưng khi được kéo về đá ở vị trí số 10 sở trường, Olmo đã lột xác hoàn toàn. Pha phối hợp đập nhả tinh tế giữa anh và Rashford không chỉ mang về bàn thắng mà còn cho thấy sự thấu hiểu chiến thuật tuyệt vời giữa hai ngôi sao này.

Joao Cancelo và khoảnh khắc định đoạt của Lewandowski

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và tỷ số đang là 1-1, Joao Cancelo một lần nữa chứng minh tại sao Barcelona quyết tâm chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng tháng Một. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã có một pha kiến tạo được ví như "siêu đẳng", đặt Robert Lewandowski vào vị trí không thể không ghi bàn.

Dù thi đấu không quá nổi bật trong phần lớn thời gian, Lewandowski vẫn cho thấy bản năng sát thủ với pha lập công ở phút 87. Bàn thắng này không chỉ mang về chiến thắng mà còn khẳng định vị thế của tiền đạo người Ba Lan trong những trận cầu đinh.

Chi tiết bảng chấm điểm cầu thủ Barcelona

Dưới đây là thống kê điểm số chi tiết của đội hình Barcelona sau trận đấu với Atletico Madrid theo đánh giá từ chuyên gia:

Cầu thủ Điểm số Ghi chú chính Marcus Rashford 7.6 Cầu thủ xuất sắc nhất trận, ghi bàn gỡ hòa. Dani Olmo 7.5 Tỏa sáng trong hiệp hai ở vị trí số 10. Pedri 7.4 Trạm trung chuyển bóng nhịp nhàng. Lamine Yamal 7.4 Tạo ra nhiều cơ hội, một lần đưa bóng trúng cột dọc. Joao Cancelo 7.1 Kiến tạo siêu đẳng ở phút 87. Robert Lewandowski 7.1 Ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Joan Garcia 7.1 Chủ động xử lý các tình huống bóng bổng. Pau Cubarsi 7.0 Mắc lỗi bàn thua đầu nhưng chơi tốt trong hiệp hai. Ronald Araujo 5.8 Thiếu chắc chắn, rời sân sớm do chấn thương. Fermin Lopez 5.8 Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn đầu trận.

Đáng chú ý, thần đồng Lamine Yamal tiếp tục khiến các cổ động viên tại Metropolitano phải trầm trồ bằng những đường chuyền dọn cỗ. Nếu may mắn hơn, anh đã có thể điền tên mình lên bảng tỷ số nếu cú dứt điểm không đi trúng khung gỗ.

Trận đấu cũng chứng kiến những nốt trầm từ Ronald Araujo và Fermin Lopez khi cả hai đều nhận điểm số thấp nhất đội (5.8). Araujo buộc phải rời sân ở phút 40 do gặp vấn đề thể lực, trong khi Fermin Lopez bị thay ra ngay sau giờ nghỉ sau khi bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.