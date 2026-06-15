Chấm điểm Bờ Biển Ngà thắng Ecuador: Wilfried Singo rực sáng tại World Cup 2026 Bờ Biển Ngà có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 với chiến thắng 1-0 trước Ecuador. Wilfried Singo và Yan Diomande là những cái tên nổi bật nhất trong đội hình "Những chú voi".

Bờ Biển Ngà đã chính thức ra quân tại World Cup 2026 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đối thủ khó chịu Ecuador. Trận đấu chứng kiến sự lấn lướt của đại diện châu Phi ở các hành lang biên và sự vững chãi của hệ thống phòng ngự. Dưới đây là phân tích chi tiết màn trình diễn của các cầu thủ Bờ Biển Ngà theo hệ thống chấm điểm chuyên sâu.

Wilfried Singo và dấu ấn của một "Hòn đá tảng"

Hàng phòng ngự Bờ Biển Ngà đã có một ngày thi đấu cực kỳ tập trung, trong đó Wilfried Singo (8.1 điểm) xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương, Singo còn suýt tạo nên siêu phẩm với cú ngả người móc bóng đầy ngẫu hứng.

Wilfried Singo (8.1): Cầu thủ xuất sắc nhất hàng thủ. Không chỉ suýt ghi bàn từ cú ngả người móc bóng ngẫu hứng, anh còn dâng cao kiến tạo chuẩn xác cho Amad ghi bàn quyết định.

Đáng chú ý, chính pha dâng cao và kiến tạo chuẩn xác của Singo đã đặt Amad Diallo vào vị trí thuận lợi để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Hỗ trợ cho anh là Yahia Fofana (7.6 điểm), người đã có pha cứu thua xuất thần trước cú sút của Plata, giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Yahia Fofana (7.6): Chơi chắc chắn và tập trung trong khung gỗ. Anh có pha cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm sấm sét của Plata, góp công lớn giúp Bờ Biển Ngà giữ sạch lưới.

Sức ép nghẹt thở từ đôi cánh

Bên cạnh Singo, Yan Diomande (7.6 điểm) là nỗi khiếp sợ thực sự với hàng thủ Ecuador. Tốc độ vượt trội của anh khiến hậu vệ danh tiếng Hincapie có một ngày làm việc vất vả. Diomande là người tạo ra nhiều cơ hội nhất trận đấu, dù may mắn chưa mỉm cười với anh ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Yan Diomande (7.6): Là mối đe dọa lớn nhất bên cánh phải nhờ tốc độ vượt trội trước Hincapie. Anh tạo ra nhiều cơ hội nhất trận, nhưng đáng tiếc không ghi được bàn thắng nào.

Ở phía đối diện, Ghislain Konan (7.5 điểm) và Emmanuel Agbadou (7.5 điểm) tạo thành bức tường thành vững chắc. Konan gây ấn tượng với tình huống lăn xả chặn cú sút của đối phương ở những phút cuối, bảo toàn trọn vẹn 3 điểm cho Bờ Biển Ngà.

Amad Diallo - Bước ngoặt từ băng ghế dự bị

Dù không xuất phát trong đội hình chính, Amad Diallo (7.2 điểm) đã chứng minh giá trị của một "siêu dự bị". Vào sân trong hiệp hai, cầu thủ thuộc biên chế Manchester United ngay lập tức mang đến sự đột biến và kết liễu trận đấu bằng một pha dứt điểm lạnh lùng.

Amad Diallo (7.2): Vào sân từ ghế dự bị và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm bên góc phải. Anh cũng là người có pha dứt điểm lạnh lùng mang về thắng lợi đầu tay cho Bờ Biển Ngà.

Ngược lại, một số vị trí trên hàng công như Seko Fofana (6.4 điểm) hay Elye Wahi (6.4 điểm) lại chưa đáp ứng được kỳ vọng. Wahi đã có cơ hội ghi tên mình lên bảng điện tử nhưng cú dứt điểm cận thành của anh lại đưa bóng đi trúng xà ngang đầy đáng tiếc.

Nhìn chung, chiến thắng 1-0 là kết quả xứng đáng cho nỗ lực của Bờ Biển Ngà. Sự cân bằng giữa công và thủ giúp đại diện châu Phi tự tin hướng tới những vòng đấu tiếp theo tại World Cup 2026.