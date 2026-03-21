Chấm điểm Bournemouth 2-2 Man Utd: Bruno Fernandes rực sáng, Harry Maguire hóa tội đồ
Bruno Fernandes tiếp tục sắm vai linh hồn trong lối chơi của Quỷ đỏ, song tấm thẻ đỏ của Harry Maguire đã phá hỏng nỗ lực giành 3 điểm của Manchester United tại Vitality.
Manchester United đã phải chia điểm đầy tiếc nuối trước Bournemouth trong một trận cầu mà những sai số ở hàng phòng ngự đã che mờ màn trình diễn đẳng cấp của đội trưởng Bruno Fernandes. Trong khi hàng công nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, sự thiếu tập trung của hệ thống phòng ngự, tiêu biểu là Harry Maguire, đã khiến Quỷ đỏ rời sân với kết quả không như ý.
Sự tương phản ở hàng phòng ngự
Hàng thủ của Man Utd trong trận đấu này thể hiện hai bộ mặt trái ngược. Ở vị trí khung gỗ, Senne Lammens đã có một ngày làm việc vất vả nhưng hiệu quả.
Ở hai bên hành lang cánh, Diogo Dalot và Luke Shaw mang lại những đóng góp khác nhau. Dalot năng nổ trong tấn công nhưng còn sơ hở, trong khi Shaw tập trung nhiều hơn cho mặt trận phòng ngự trước những mũi khoan tốc độ của chủ nhà.
Bi kịch của Harry Maguire và điểm sáng Leny Yoro
Tâm điểm của sự chỉ trích đổ dồn về Harry Maguire. Dù vừa trở lại đội tuyển, trung vệ người Anh đã có một buổi tối đáng quên với những quyết định sai lầm liên tiếp.
Trái ngược với người đàn anh, tài năng trẻ Leny Yoro lại cho thấy sự điềm tĩnh cần thiết, giúp hạn chế đáng kể sức ép từ các chân sút Bournemouth trong phần lớn thời gian thi đấu.
Tuyến giữa và hàng công: Bruno Fernandes sắm vai đầu tàu
Trong bối cảnh hàng thủ gặp khó, Bruno Fernandes một lần nữa chứng minh tại sao anh là cầu thủ không thể thay thế. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi dấu giày vào cả hai bàn thắng của đội khách.
Hỗ trợ cho Bruno là sự chững chạc của Kobbie Mainoo và sự lanh lẹ của Matheus Cunha. Tuy nhiên, sự thiếu quyết liệt của Casemiro sau khi nhận thẻ vàng sớm đã khiến khả năng đánh chặn của Man Utd bị ảnh hưởng.
Trên hàng công, dù tạo ra nhiều đột biến nhưng Amad Diallo và Bryan Mbeumo vẫn thiếu đi sự sắc sảo cuối cùng để kết liễu trận đấu.
Trận hòa này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính kỷ luật của hàng phòng ngự Man Utd, dù hàng công vẫn đang vận hành tương đối ổn định dưới sự dẫn dắt của Bruno Fernandes.