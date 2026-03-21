Chấm điểm Bournemouth 2-2 Man Utd: Bruno Fernandes rực sáng, Harry Maguire hóa tội đồ Bruno Fernandes tiếp tục sắm vai linh hồn trong lối chơi của Quỷ đỏ, song tấm thẻ đỏ của Harry Maguire đã phá hỏng nỗ lực giành 3 điểm của Manchester United tại Vitality.

Manchester United đã phải chia điểm đầy tiếc nuối trước Bournemouth trong một trận cầu mà những sai số ở hàng phòng ngự đã che mờ màn trình diễn đẳng cấp của đội trưởng Bruno Fernandes. Trong khi hàng công nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, sự thiếu tập trung của hệ thống phòng ngự, tiêu biểu là Harry Maguire, đã khiến Quỷ đỏ rời sân với kết quả không như ý.

Sự tương phản ở hàng phòng ngự

Hàng thủ của Man Utd trong trận đấu này thể hiện hai bộ mặt trái ngược. Ở vị trí khung gỗ, Senne Lammens đã có một ngày làm việc vất vả nhưng hiệu quả.

Thủ môn Senne Lammens (6.9 điểm) đã có một màn trình diễn tương đối ổn định giữa khung gỗ với pha cứu thua xuất sắc sau nỗ lực dứt điểm của Rayan.

Ở hai bên hành lang cánh, Diogo Dalot và Luke Shaw mang lại những đóng góp khác nhau. Dalot năng nổ trong tấn công nhưng còn sơ hở, trong khi Shaw tập trung nhiều hơn cho mặt trận phòng ngự trước những mũi khoan tốc độ của chủ nhà.

Diogo Dalot (6.7 điểm) đóng góp tích cực vào lối chơi chung nhưng vẫn còn những vết gợn với hai pha xử lý thiếu chuẩn xác đặt hàng thủ vào thế báo động.

Hậu vệ trái Luke Shaw (6.8 điểm) hoàn thành tốt nhiệm vụ bọc lót và ngăn chặn các đợt lên bóng ở hành lang cánh của Bournemouth.

Bi kịch của Harry Maguire và điểm sáng Leny Yoro

Tâm điểm của sự chỉ trích đổ dồn về Harry Maguire. Dù vừa trở lại đội tuyển, trung vệ người Anh đã có một buổi tối đáng quên với những quyết định sai lầm liên tiếp.

Harry Maguire (5.9 điểm) đã trải qua một buổi tối thảm họa khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, phá hỏng nỗ lực của toàn đội.

Trái ngược với người đàn anh, tài năng trẻ Leny Yoro lại cho thấy sự điềm tĩnh cần thiết, giúp hạn chế đáng kể sức ép từ các chân sút Bournemouth trong phần lớn thời gian thi đấu.

Leny Yoro (6.4 điểm) thi đấu khá điềm tĩnh và chắc chắn, góp phần hạn chế sức ép từ các chân sút chủ nhà dù có một sai sót nhỏ ở biên.

Tuyến giữa và hàng công: Bruno Fernandes sắm vai đầu tàu

Trong bối cảnh hàng thủ gặp khó, Bruno Fernandes một lần nữa chứng minh tại sao anh là cầu thủ không thể thay thế. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi dấu giày vào cả hai bàn thắng của đội khách.

Bruno Fernandes (7.6 điểm) khẳng định vai trò linh hồn khi thực hiện thành công quả phạt đền và tạo ra tình huống dẫn đến bàn phản lưới của đối thủ.

Hỗ trợ cho Bruno là sự chững chạc của Kobbie Mainoo và sự lanh lẹ của Matheus Cunha. Tuy nhiên, sự thiếu quyết liệt của Casemiro sau khi nhận thẻ vàng sớm đã khiến khả năng đánh chặn của Man Utd bị ảnh hưởng.

Tài năng trẻ Kobbie Mainoo (6.6 điểm) tiếp tục thể hiện sự chững chạc và nhãn quan chiến thuật nhạy bén trong việc luân chuyển bóng.

Casemiro (6.3 điểm) bị ảnh hưởng tâm lý sau tấm thẻ vàng sớm, khiến khả năng đánh chặn từ xa của Quỷ đỏ giảm sút đáng kể.

Trên hàng công, dù tạo ra nhiều đột biến nhưng Amad Diallo và Bryan Mbeumo vẫn thiếu đi sự sắc sảo cuối cùng để kết liễu trận đấu.

Matheus Cunha (6.6 điểm) liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái và là người mang về quả phạt đền cho Fernandes.

Amad Diallo (6.6 điểm) là mũi khoan nguy hiểm nhưng lại thiếu đi sự điềm tĩnh cần thiết ở những khoảnh khắc quyết định.

Tiền đạo Bryan Mbeumo (6.9 điểm) di chuyển rộng và kết nối tốt nhưng thiếu sự sắc bén cần thiết của một trung phong trong vòng cấm.

Trận hòa này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính kỷ luật của hàng phòng ngự Man Utd, dù hàng công vẫn đang vận hành tương đối ổn định dưới sự dẫn dắt của Bruno Fernandes.