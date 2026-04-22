Chấm điểm Brighton 3-0 Chelsea: Hàng phòng ngự thảm họa và nỗi lo Fofana Thất bại 0-3 trước Brighton khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ 6, trong khi những sai lầm cá nhân liên tiếp đang trở thành bài toán khó giải cho Liam Rosenior.

Chelsea vừa trải qua một buổi tối kinh hoàng tại Amex khi để thua bạc nhược 0-3 trước Brighton. Kết quả này không chỉ khiến "The Blues" nối dài chuỗi phong độ tệ hại mà còn đẩy họ xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Sự bế tắc trong khâu tấn công cùng những sai số nghiêm trọng ở hệ thống phòng ngự đã phác họa một bức tranh u ám cho đoàn quân của HLV Liam Rosenior.

Hàng thủ 'mơ ngủ' và sự lúng túng của Fofana

Điểm yếu lớn nhất của Chelsea trong trận đấu này chính là sự thiếu tập trung của các trung vệ. Wesley Fofana đã có một ngày thi đấu đáng quên khi liên tục để lộ khoảng trống và tỏ ra lúng túng trước áp lực từ hàng công đối phương. Trong khi đó, Malo Gusto cũng có màn trình diễn dưới sức khi dễ dàng bị Mitoma vượt qua trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Dù phải vào lưới nhặt bóng ba lần, thủ thành Robert Sanchez vẫn được đánh giá là một trong những người chơi ổn định nhất. Nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của anh ở đầu hiệp một, tỷ số có lẽ đã sớm được mở cho đội chủ nhà.

Nghịch lý Caicedo và sự bế tắc của hàng công

Moises Caicedo nhận điểm số cao nhất đội (6.6) nhờ khả năng thu hồi bóng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính tiền vệ này lại là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai khi để Rutter cướp bóng quá dễ dàng. Điều này phản ánh sự thiếu ổn định chung của hệ thống mà Rosenior đang vận hành.

Trên mặt trận tấn công, sự thiếu vắng Joao Pedro đã để lại khoảng trống quá lớn. Liam Delap dù nỗ lực di chuyển nhưng lại tỏ ra vụng về trong khâu xử lý bước một, khiến Chelsea lỡ mất nhiều thời cơ phản công quý giá. Pedro Neto và Marc Cucurella cũng thi đấu đầy cố gắng nhưng các pha bóng cuối cùng lại thiếu đi sự đột biến và chính xác cần thiết.

Chi tiết điểm số của đội hình Chelsea

Dưới đây là bảng tổng hợp điểm số chi tiết của các cầu thủ Chelsea theo phân tích từ giới chuyên môn:

Cầu thủ Vị trí Điểm số Ghi chú chính Robert Sanchez Thủ môn 6.5 Ổn định, nhiều pha cứu thua quan trọng. Moises Caicedo Tiền vệ 6.6 Thu hồi bóng tốt nhưng mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Marc Cucurella Tiền vệ cánh 6.5 Năng nổ nhưng tạt bóng thiếu hiệu quả. Enzo Fernandez Tiền vệ 6.4 Nỗ lực kiến thiết với nhãn quan tốt. Trevoh Chalobah Hậu vệ 6.4 Điểm sáng hàng thủ, cứu thua trên vạch vôi. Liam Delap Tiền đạo 6.2 Vụng về trong khâu dứt điểm/xử lý. Pedro Neto Tiền đạo cánh 6.2 Tốc độ nhưng thiếu sự đột biến. Romeo Lavia Tiền vệ 6.2 Thi đấu an toàn nhưng mờ nhạt. Jorrel Hato Hậu vệ 6.1 Có tinh thần chiến đấu tốt. Malo Gusto Hậu vệ 6.1 Thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Wesley Fofana Hậu vệ 5.7 Lúng túng, mắc nhiều sai lầm vị trí.

Thất bại này là hồi chuông cảnh báo cho Chelsea. Nếu không sớm cải thiện khả năng tập trung của hàng thủ và sự sắc bén của hàng công, mục tiêu cạnh tranh top đầu sẽ ngày càng xa rời tầm tay của đội bóng thành London.