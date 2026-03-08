Về Báo Hà Tĩnh

Chấm điểm Chelsea thắng Wrexham 4-2: Garnacho rực sáng, Lavia tái xuất thất vọng

Văn Thể08/03/2026 13:03

Chelsea nhọc nhằn vượt qua Wrexham với tỷ số 4-2 tại vòng 5 FA Cup sau 120 phút thi đấu. Alejandro Garnacho tỏa sáng rực rỡ trong khi Romeo Lavia có màn trình diễn mờ nhạt.

Chelsea vừa ghi tên mình vào vòng tiếp theo của FA Cup sau chiến thắng nhọc nhằn 4-2 trước Wrexham. Dù giành vé đi tiếp, đoàn quân của đội bóng London đã trải qua 120 phút đầy sóng gió trên sân khách với những màn trình diễn tương phản giữa các cá nhân.

Hàng công rực sáng cứu rỗi Chelsea

Alejandro Garnacho là cái tên nổi bật nhất trong đội hình Chelsea ở trận đấu này. Cựu sao Manchester United không chỉ tạo ra sức ép dẫn đến bàn mở tỷ số mà còn trực tiếp lập công trong hiệp phụ, thể hiện nguồn thể lực dồi dào và khả năng bứt tốc ấn tượng.

Alejandro Garnacho - 7 điểm: Cầu thủ chơi chói sáng nhất của Chelsea tại Wrexham.
Alejandro Garnacho nhận điểm cao nhất nhờ sự nhiệt huyết và bàn thắng quan trọng trong hiệp phụ.

Bên cạnh Garnacho, Liam Delap cũng để lại dấu ấn đậm nét với vai trò làm tường. Pha đột phá dũng mãnh của anh chính là khởi nguồn cho bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Liam Delap - 6 điểm: Thi đấu cực kỳ trách nhiệm trong khâu làm tường giữ bóng.
Liam Delap góp công lớn trong bàn mở tỷ số của Chelsea.

Nỗi lo từ hàng phòng ngự và tuyến giữa

Ngược lại với sự thăng hoa của hàng công, hàng thủ Chelsea đã có một ngày thi đấu dưới sức. Thủ thành Robert Sanchez và tiền vệ Romeo Lavia là hai cái tên gây thất vọng nhất khi cùng nhận mức điểm 4.

Robert Sanchez - 4 điểm: Thi đấu vô cùng rụt rè và căng cứng.
Robert Sanchez có màn trình diễn thiếu tự tin sau khi trở lại đội hình chính.

Romeo Lavia, trong lần đá chính đầu tiên sau 4 tháng, đã tỏ ra hụt hơi trước nhịp độ của trận đấu và phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo. Ở phía dưới, các trung vệ như Benoit Badiashile hay Mamadou Sarr cũng gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ Wrexham.

Romeo Lavia - 4 điểm: Nhịp độ trận đấu dường như là quá sức đối với tiền vệ người Bỉ.
Romeo Lavia chưa tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất sau thời gian dài chấn thương.

Tuy nhiên, điểm sáng hiếm hoi ở hàng thủ là sức trẻ của Josh Acheampong. Cú dứt điểm quyết đoán của anh đã giúp Chelsea gỡ hòa, qua đó kéo trận đấu vào hiệp phụ để định đoạt kết quả.

Josh Acheampong - 6 điểm: Cú dứt điểm tuyệt đẹp của Acheampong đã cứu rỗi đội bóng.
Acheampong ghi bàn thắng quan trọng giúp Chelsea tránh khỏi thất bại sớm.

Bảng điểm chi tiết cầu thủ Chelsea (Thang điểm 10)

Cầu thủĐiểm sốGhi chú chính
Alejandro Garnacho7Xuất sắc nhất trận, ghi bàn hiệp phụ.
Tosin Adarabioyo6Cản phá xuất thần trong hiệp phụ.
Josh Acheampong6Ghi bàn gỡ hòa quan trọng.
Liam Delap6Làm tường tốt, kiến tạo bàn mở tỷ số.
Pedro Neto6Năng nổ, dứt điểm dội xà ngang.
Jorrel Hato6Phòng ngự mẫn cán.
Benoit Badiashile5Thiếu an toàn trong phòng ngự.
Mamadou Sarr5Non kinh nghiệm, gặp nhiều khó khăn.
Andrey Santos5Tròn vai mỏ neo.
Robert Sanchez4Mắc lỗi trong các bàn thua.
Romeo Lavia4Hụt hơi, nhận thẻ vàng.
Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thể thao
              Chấm điểm Chelsea thắng Wrexham 4-2: Garnacho rực sáng, Lavia tái xuất thất vọng
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO