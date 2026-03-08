Chấm điểm Chelsea thắng Wrexham 4-2: Garnacho rực sáng, Lavia tái xuất thất vọng Chelsea nhọc nhằn vượt qua Wrexham với tỷ số 4-2 tại vòng 5 FA Cup sau 120 phút thi đấu. Alejandro Garnacho tỏa sáng rực rỡ trong khi Romeo Lavia có màn trình diễn mờ nhạt.

Chelsea vừa ghi tên mình vào vòng tiếp theo của FA Cup sau chiến thắng nhọc nhằn 4-2 trước Wrexham. Dù giành vé đi tiếp, đoàn quân của đội bóng London đã trải qua 120 phút đầy sóng gió trên sân khách với những màn trình diễn tương phản giữa các cá nhân.

Hàng công rực sáng cứu rỗi Chelsea

Alejandro Garnacho là cái tên nổi bật nhất trong đội hình Chelsea ở trận đấu này. Cựu sao Manchester United không chỉ tạo ra sức ép dẫn đến bàn mở tỷ số mà còn trực tiếp lập công trong hiệp phụ, thể hiện nguồn thể lực dồi dào và khả năng bứt tốc ấn tượng.

Alejandro Garnacho nhận điểm cao nhất nhờ sự nhiệt huyết và bàn thắng quan trọng trong hiệp phụ.

Bên cạnh Garnacho, Liam Delap cũng để lại dấu ấn đậm nét với vai trò làm tường. Pha đột phá dũng mãnh của anh chính là khởi nguồn cho bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Liam Delap góp công lớn trong bàn mở tỷ số của Chelsea.

Nỗi lo từ hàng phòng ngự và tuyến giữa

Ngược lại với sự thăng hoa của hàng công, hàng thủ Chelsea đã có một ngày thi đấu dưới sức. Thủ thành Robert Sanchez và tiền vệ Romeo Lavia là hai cái tên gây thất vọng nhất khi cùng nhận mức điểm 4.

Robert Sanchez có màn trình diễn thiếu tự tin sau khi trở lại đội hình chính.

Romeo Lavia, trong lần đá chính đầu tiên sau 4 tháng, đã tỏ ra hụt hơi trước nhịp độ của trận đấu và phải nhận một thẻ vàng cảnh cáo. Ở phía dưới, các trung vệ như Benoit Badiashile hay Mamadou Sarr cũng gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ Wrexham.

Romeo Lavia chưa tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất sau thời gian dài chấn thương.

Tuy nhiên, điểm sáng hiếm hoi ở hàng thủ là sức trẻ của Josh Acheampong. Cú dứt điểm quyết đoán của anh đã giúp Chelsea gỡ hòa, qua đó kéo trận đấu vào hiệp phụ để định đoạt kết quả.

Acheampong ghi bàn thắng quan trọng giúp Chelsea tránh khỏi thất bại sớm.

Bảng điểm chi tiết cầu thủ Chelsea (Thang điểm 10)