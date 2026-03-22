Chấm điểm Chelsea thua Everton 0-3: Wesley Fofana chạm đáy, Cole Palmer hoàn toàn bất lực Thất bại nặng nề 0-3 trước Everton tại vòng đấu Ngoại hạng Anh khiến dàn sao Chelsea nhận những điểm số thấp kỷ lục, đặc biệt là lỗi lầm tai hại từ Wesley Fofana.

Chelsea vừa trải qua một đêm kinh hoàng tại Goodison Park khi để thua trắng 3 bàn trước Everton. Trong một ngày mà hệ thống phòng ngự thi đấu như mơ ngủ và hàng công hoàn toàn bế tắc, đoàn quân của huấn luyện viên Chelsea đã phải nhận những điểm số thấp kỷ lục từ giới chuyên môn.

Hàng thủ thảm họa và sai lầm của Wesley Fofana

Tâm điểm của sự thất vọng đổ dồn vào Wesley Fofana. Trung vệ này đã có một màn trình diễn đáng quên khi trực tiếp mắc lỗi dẫn đến các bàn thua của đội nhà. Phản xạ chậm chạp và khả năng chọn vị trí yếu kém của anh đã biến Beto và các chân sút Everton thành những hung thần thực sự.

Wesley Fofana — 5.8 điểm: Bị Beto dễ dàng vượt mặt trong tình huống mở tỷ số và tiếp tục mắc lỗi vị trí ở bàn thua thứ hai.

Bên cạnh Fofana, thủ thành Robert Sanchez cũng không đem lại sự an tâm. Dù phải vào lưới nhặt bóng 3 lần, nhưng những tình huống xử lý chân thiếu an toàn của anh mới là điều khiến người hâm mộ lo lắng. Marc Cucurella và Malo Gusto cũng có một ngày thi đấu dưới sức khi thường xuyên bỏ vị trí, tạo điều kiện cho Everton khai thác triệt để hai hành lang cánh.

Tuyến giữa rời rạc và sự im hơi lặng tiếng của Cole Palmer

Được kỳ vọng sẽ là nguồn cảm hứng sáng tạo, nhưng Cole Palmer đã hoàn toàn bị chia cắt với các đồng đội. Trước lối đá áp sát quyết liệt của Everton, ngôi sao trẻ này không thể tạo ra bất kỳ khoảnh khắc đột biến nào. Trong khi đó, Enzo Fernandez dù rất nỗ lực dứt điểm nhưng sự kết nối của anh với hàng công lại vô cùng rời rạc.

Cole Palmer — 6.1 điểm: Ngôi sao mang nhiều kỳ vọng của đội khách đã có một ngày thi đấu bế tắc và thiếu tính bùng nổ.

Điểm sáng hiếm hoi có lẽ đến từ Romeo Lavia và Moises Caicedo. Cả hai đã thi đấu đầy nhiệt huyết trong hiệp một, tuy nhiên nỗ lực cá nhân của họ là không đủ để khỏa lấp những lỗ hổng quá lớn trong hệ thống vận hành của toàn đội.

Bảng điểm chi tiết cầu thủ Chelsea (Thang điểm 10)

Cầu thủ Điểm số Ghi chú Robert Sanchez 6.3 Xử lý thiếu an toàn Wesley Fofana 5.8 Thấp nhất đội Malo Gusto 5.9 Thi đấu nhạt nhòa Marc Cucurella 5.9 Hớ hênh trong phòng ngự Jorrel Hato 6.2 Thi đấu tròn vai Romeo Lavia 6.3 Có vài đường chuyền sắc nét Moises Caicedo 6.2 Càn quét nhiệt huyết Cole Palmer 6.1 Bị phong tỏa hoàn toàn Enzo Fernandez 6.1 Thiếu tính đột biến Pedro Neto 6.1 Lạc nhịp sau án treo giò Joao Pedro 6.2 Đói bóng ở tuyến trên

Chấm điểm các cầu thủ Chelsea theo đánh giá từ Bongda.com.vn.

Thất bại này không chỉ lấy đi 3 điểm mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý của các cầu thủ Chelsea. Nếu không sớm cải thiện phong độ, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, mục tiêu cạnh tranh vị trí cao của đội bóng thành London sẽ trở nên xa vời hơn bao giờ hết.