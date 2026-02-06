Chấm điểm chuyển nhượng Arsenal 2025/26: Những quân bài đưa Pháo thủ lên đỉnh Ngoại hạng Anh Arsenal đã chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm nhờ một chiến lược chuyển nhượng sắc bén. Cùng phân tích hiệu quả của những tân binh đã làm thay đổi diện mạo đội bóng.

Khép lại một chiến dịch lịch sử với chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn hai thập kỷ và ngôi á quân Champions League, Arsenal đang sở hữu một trong những đội hình mạnh nhất xứ sở sương mù. Thành công này không đến từ sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một kỳ chuyển nhượng đầy toan tính từ HLV Mikel Arteta.

Các tân binh góp công lớn vào chức vô địch của Arsenal.

Những mảnh ghép then chốt trên hàng công và tuyến giữa

Martin Zubimendi - Điểm B (69,3 triệu euro): Tiền vệ người Tây Ban Nha đã nhanh chóng chứng minh giá trị như một "mỏ neo" đẳng cấp. Sự kết hợp giữa anh và Declan Rice đã tạo ra một trong những cặp tiền vệ trung tâm toàn diện nhất giải đấu. Dù có phần sa sút thể lực ở giai đoạn nước rút, nhưng đóng góp của Zubimendi trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu là không thể phủ nhận.

Viktor Gyokeres - Điểm B (63 triệu euro): Giải quyết bài toán trung phong, tiền đạo người Thụy Điển đã ghi tới hơn 20 bàn thắng ngay trong mùa giải ra mắt – thành tích tốt nhất của một tân binh Arsenal kể từ thời Alexis Sanchez mùa 2014-15. Hai pha lập công trước Everton chính là chìa khóa mở ra cánh cửa đến ngôi vương cho Pháo thủ.

Eberechi Eze - Điểm B (69,3 triệu euro): Eze đã trở thành nỗi khiếp sợ của các đối thủ tại London. Với 5 bàn thắng ghi được chỉ riêng trong các trận derby với Tottenham và pha lập công định đoạt trận đấu trước Newcastle, anh chính là mẫu cầu thủ của những khoảnh khắc lớn.

Sự linh hoạt trong hệ thống phòng ngự

Piero Hincapie - Điểm B (Mượn từ Bayer Leverkusen): Hậu vệ người Ecuador là sự bổ sung lý tưởng cho hành lang cánh trái. Không chỉ vững chắc trong phòng ngự, Hincapie còn đóng góp tích cực vào lối chơi tấn công, tiêu biểu là pha kiến tạo cho Gyokeres ghi bàn hồi tháng 3.

Cristhian Mosquera - Điểm B (15 triệu euro): Arsenal đã thực hiện một thương vụ "hời" khi chiêu mộ Mosquera từ Valencia. Ở tuổi 21, anh thể hiện sự chững chạc đáng kinh ngạc khi đảm nhiệm tốt cả vai trò trung vệ lẫn hậu vệ phải. Điểm nhấn đáng chú ý là màn trình diễn khóa chặt Khvicha Kvaratskhelia trong phần lớn thời gian trận chung kết Champions League.

Những nốt trầm và chiều sâu đội hình

Bên cạnh những bản hợp đồng rực rỡ, Arsenal vẫn có những phương án chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng về mặt chuyên môn hoặc thời lượng thi đấu:

Noni Madueke (Điểm C): Được mang về để xoay tua cho Bukayo Saka, Madueke chơi tốt ở các giải đấu cúp nhưng lại thiếu đi sự ổn định cần thiết tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Kepa Arrizabalaga (Điểm C): Dù đóng vai trò dự phòng, sai lầm trong trận chung kết Carabao Cup đã khiến Kepa đánh mất điểm trong mắt người hâm mộ.

Christian Norgaard (Điểm D): Đây là bản hợp đồng gây thất vọng nhất. Tiền vệ 32 tuổi gần như không thể cạnh tranh vị trí, thậm chí xếp sau cả tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly trong danh sách ưu tiên của Arteta.

Nhìn chung, kỳ chuyển nhượng 2025/26 là một thắng lợi lớn của ban lãnh đạo Arsenal. Việc kết hợp giữa những ngôi sao đã khẳng định tên tuổi và các cầu thủ tiềm năng giá rẻ đã tạo nên một tập thể đủ sức chinh phục những đỉnh cao mới.