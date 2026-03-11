Chấm điểm Galatasaray 1-0 Liverpool: Szoboszlai gây thất vọng, The Kop không có điểm 7

Về Báo Hà Tĩnh

Thất bại tối thiểu trước Galatasaray tại lượt đi vòng 16 đội Champions League phơi bày phong độ kém cỏi của dàn sao Liverpool khi không một cầu thủ nào chạm đến cột mốc 7 điểm.

Liverpool vừa trải qua một đêm đáng quên tại đấu trường Champions League khi để thua 0-1 trước Galatasaray trong trận lượt đi vòng 16 đội. Trong một ngày mà hệ thống của HLV Arne Slot vận hành thiếu trơn tru, dàn sao của đội bóng vùng Merseyside đã có màn trình diễn dưới sức, phản ánh qua những điểm số lẹt đẹt từ các chuyên gia.

Điểm sáng hiếm hoi nơi hàng phòng ngự

Dù phải vào lưới nhặt bóng, Giorgi Mamardashvili vẫn là cái tên thi đấu ổn định nhất bên phía đại diện nước Anh. Trong lần hiếm hoi được bắt chính kể từ giữa tháng 1, thủ thành người Georgia đã chứng minh được giá trị bằng những pha phản xạ xuất thần trước sức ép nghẹt thở tại Istanbul.

Giorgi Mamardashvili thi đấu tập trung trước sức ép từ Galatasaray
Giorgi Mamardashvili - 6.8 điểm: Có lần ra sân đầu tiên kể từ ngày 12 tháng 1, thủ thành người Georgia đã thực hiện một vài pha cản phá xuất sắc. Anh thi đấu khá nhạy bén và thể hiện được sự tập trung cần thiết trước sức ép từ đối thủ.

Trái ngược với sự vững chãi của Mamardashvili, bộ tứ vệ của Liverpool đã có một ngày làm việc vất vả. Joe Gomez, dù được kỳ vọng mang lại sự an toàn hơn Jeremie Frimpong, lại thường xuyên để lộ khoảng trống chết người ở hành lang cánh phải. Trong khi đó, Virgil van Dijk đơn độc trong nỗ lực kìm tỏa một Victor Osimhen đang ở trạng thái bùng nổ nhất.

Virgil van Dijk nỗ lực ngăn chặn Victor Osimhen
Virgil van Dijk - 6.3 điểm: Phải đối mặt với một Osimhen thi đấu bùng nổ hơn bất kỳ tiền đạo nào khác ở Champions League mùa này, Van Dijk đã nỗ lực hết sức trong bối cảnh hàng thủ xung quanh liên tục rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Hàng tiền vệ lạc nhịp và sự sa sút của Szoboszlai

Tuyến giữa từng là niềm tự hào của Liverpool mùa này nay lại trở thành điểm yếu chí tử. Dominik Szoboszlai chính là nỗi thất vọng lớn nhất khi anh liên tục chuyền hỏng trong các tình huống phản công mang tính quyết định. Sự thiếu chính xác của tiền vệ người Hungary khiến nhịp độ tấn công của The Kop bị bẻ gãy hoàn toàn.

Dominik Szoboszlai gây thất vọng với những đường chuyền thiếu chuẩn xác
Dominik Szoboszlai - 6.2 điểm: Bỏ lỡ một vài cơ hội phản công ngon ăn do không thực hiện được những đường chuyền quyết định một cách chuẩn xác. Tiền vệ này đã thi đấu kém hiệu quả hơn trong vài tuần qua so với giai đoạn thăng hoa trước đó.

Bên cạnh Szoboszlai, Alexis Mac Allister cũng cho thấy dấu hiệu hụt hơi. Tiền vệ người Argentina thường xuyên chậm hơn đối thủ một nhịp trong các pha tranh chấp, buộc anh phải phạm lỗi để ngăn chặn các tình huống phản công của đội chủ nhà.

Hàng công cùn mòn và những cơ hội bị bỏ lỡ

Trên mặt trận tấn công, Mohamed Salah hoàn toàn bị cô lập và thiếu đi tốc độ xé gió thường thấy. Tuy nhiên, sự tiếc nuối lớn nhất phải kể đến Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Nếu như Wirtz bỏ lỡ cơ hội ngay từ phút thứ 2 thì Ekitike lại gây thất vọng với pha dứt điểm hỏng ăn trong tư thế đối mặt mười mươi.

Hugo Ekitike bỏ lỡ cơ hội đối mặt khung thành
Hugo Ekitike - 6.3 điểm: Tiền đạo này khởi đầu tốt với khả năng tì đè và giữ bóng ấn tượng, nhưng sau đó nhạt nhòa dần. Anh không tìm được nhiều khoảng trống để dứt điểm và đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ cơ hội vô cùng mười mươi trong tư thế đối mặt.

Thất bại 0-1 chưa phải là dấu chấm hết, nhưng nó là hồi chuông cảnh báo cho HLV Arne Slot về sự ổn định của các trụ cột khi bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Thống kê điểm số chi tiết các cầu thủ Liverpool

Cầu thủVị tríĐiểm số
Giorgi MamardashviliThủ môn6.8
Mohamed SalahTiền đạo6.4
Florian WirtzTiền vệ cánh6.4
Ibrahima KonateTrung vệ6.3
Virgil van DijkTrung vệ6.3
Hugo EkitikeTiền đạo6.3
Joe GomezHậu vệ cánh6.2
Ryan GravenberchTiền vệ6.2
Alexis Mac AllisterTiền vệ6.2
Dominik SzoboszlaiTiền vệ6.2
Milos KerkezHậu vệ cánh6.1
Bảng điểm tổng quát các cầu thủ Liverpool
Chấm điểm các cầu thủ Liverpool theo đánh giá từ Bongda.com.vn.
