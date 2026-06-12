Chấm điểm Hàn Quốc 2-1 CH Séc: Hwang In-beom rực sáng, Son Heung-min mờ nhạt Hwang In-beom sắm vai người hùng với màn trình diễn đẳng cấp giúp Hàn Quốc ngược dòng kịch tính trước CH Séc trong ngày ra quân tại World Cup 2026.

Hàn Quốc vừa tạo nên một trong những cú lội ngược dòng ấn tượng nhất trong ngày khai màn World Cup 2026. Dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của CH Séc, các chiến binh Taeguk đã bùng nổ đúng lúc trong những phút cuối để giành trọn 3 điểm. Chiến thắng này không chỉ ghi dấu ấn chiến thuật của ban huấn luyện mà còn tôn vinh những cá nhân xuất sắc, đặc biệt là ở tuyến giữa.

Màn trình diễn điểm 10 của Hwang In-beom và Lee Kang-in

Hwang In-beom chính là sự khác biệt lớn nhất trên sân. Tiền vệ này không chỉ điều tiết nhịp độ trận đấu mà còn trực tiếp định đoạt số phận cuộc đối đầu bằng một siêu phẩm solo đẳng cấp. Với điểm số 8.2, anh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi đóng góp thêm một kiến tạo dọn cỗ quyết định.

Hwang In-beom - 8.2: Cầu thủ xuất sắc nhất trận với một siêu phẩm solo đẳng cấp và một kiến tạo dọn cỗ quyết định.

Bên cạnh Hwang, Lee Kang-in một lần nữa chứng minh vai trò nhạc trưởng đích thực. Nhãn quan sắc bén của cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu đã giúp Hàn Quốc tìm thấy kẽ hở trong hệ thống phòng ngự kiên cố của đối phương. Chính đường chuyền xé toang hàng thủ của anh đã mở ra cơ hội cho Hwang gỡ hòa, xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu.

Lee Kang-in - 7.4: Nhạc trưởng đích thực với nhãn quan sắc bén, kiến tạo đường chuyền xé toang hàng thủ giúp Hwang gỡ hòa.

Hàng thủ lỳ lợm và sự xuất sắc của Kim Min-jae

Ở phía dưới, Kim Min-jae tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. "Quái vật" của hàng thủ Hàn Quốc gần như không thể bị đánh bại trong các pha tranh chấp trên không và luôn có mặt đúng lúc để bẻ gãy các đợt phản công của CH Séc. Sự vững chãi của Kim (7.2 điểm) tạo nền tảng vững chắc để các đồng đội phía trên yên tâm dồn ép đối thủ.

Kim Min-jae - 7.2: Lá chắn thép vững chắc, liên tục chiến thắng trong các pha tranh chấp trên không và bẻ gãy đợt phản công của đối thủ.

Không thể không nhắc đến thủ thành Kim Seung-gyu. Dù không phải làm việc quá nhiều trong phần lớn thời gian, nhưng hai pha cứu thua xuất sắc ở những phút bù giờ cuối cùng của anh đã trực tiếp bảo toàn chiến thắng cho đại diện châu Á.

Kim Seung-gyu - 7.3: Người hùng thầm lặng với hai pha cứu thua xuất sắc ở cuối trận, bảo toàn trọn vẹn chiến thắng cho Hàn Quốc.

Nỗi lo mang tên Son Heung-min

Trái ngược với sự thăng hoa của các đồng đội, đội trưởng Son Heung-min lại có một ngày thi đấu dưới kỳ vọng. Dù vẫn giữ được sự xông xáo thường thấy, nhưng ngôi sao đang khoác áo Tottenham lại tỏ ra thiếu chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng. Việc bị thay ra ở phút 69 là minh chứng cho thấy Son chưa thực sự tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất trong ngày ra quân.

Son Heung-min - 6.7: Đội trưởng thi đấu xông xáo, kém may mắn khi bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn trước khi rời sân ở phút 69.

Nhìn chung, Hàn Quốc đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn khi biết cách vượt qua nghịch cảnh. Dù Son Heung-min mờ nhạt, sự tỏa sáng đúng lúc của Hwang In-beom và hệ thống phòng ngự kiên cố do Kim Min-jae chỉ huy đã mang về khởi đầu thuận lợi cho đội bóng xứ kim chi tại World Cup 2026.