Chấm điểm Leverkusen 1-1 Arsenal: Bước ngoặt từ Madueke và bản lĩnh của Kai Havertz
Bukayo Saka mờ nhạt nhưng Arsenal vẫn hòa 1-1 trước Bayer Leverkusen nhờ sự bùng nổ của Noni Madueke và sự điềm tĩnh của Kai Havertz trên chấm 11m.
Arsenal đã rời nước Đức với một kết quả hòa đầy kịch tính trước Bayer Leverkusen tại vòng 16 đội Champions League. Trong một ngày mà hệ thống tấn công của Mikel Arteta vận hành không thực sự trơn tru, sự tỏa sáng của những nhân tố dự bị đã trở thành cứu cánh cho đại diện thành London.
Sự kiên cường nơi hàng phòng ngự
Dù phải đối mặt với sức ép nghẹt thở tại BayArena, hàng thủ Arsenal vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết. David Raya tiếp tục chứng minh tại sao anh là lựa chọn số một trong khung gỗ với những pha phản xạ xuất thần.
Phía trên Raya, bộ đôi trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes đã có một ngày làm việc vất vả nhưng hiệu quả. Trong khi Saliba duy trì sự điềm tĩnh thì Gabriel lại cho thấy sự quả cảm trong các tình huống tranh chấp tay đôi.
Tuyến giữa nỗ lực kiểm soát
Declan Rice vẫn là mỏ neo đáng tin cậy, trong khi tân binh Martin Zubimendi dù rất cố gắng nhưng vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn thích nghi với cường độ của Champions League trong màu áo mới.
Nỗi thất vọng từ hàng công và bước ngoặt thay người
Bukayo Saka đã có một trận đấu dưới trung bình khi liên tục thất thế trước Grimaldo. Viktor Gyokeres cũng không thể tận dụng những cơ hội hiếm hoi để kết liễu đối thủ. Chỉ đến khi Noni Madueke và Kai Havertz vào sân, cục diện mới thay đổi.
Sự bùng nổ của Madueke đã buộc hàng thủ Leverkusen phạm sai lầm trong vòng cấm, tạo điều kiện để Kai Havertz thực hiện thành công quả phạt đền đầy bản lĩnh trước đội bóng cũ.
Trận hòa 1-1 mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Arsenal trước khi trở về sân nhà Emirates. Tuy nhiên, Mikel Arteta chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm với phong độ của các ngôi sao trụ cột trên hàng công.