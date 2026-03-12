Chấm điểm Leverkusen 1-1 Arsenal: Bước ngoặt từ Madueke và bản lĩnh của Kai Havertz Bukayo Saka mờ nhạt nhưng Arsenal vẫn hòa 1-1 trước Bayer Leverkusen nhờ sự bùng nổ của Noni Madueke và sự điềm tĩnh của Kai Havertz trên chấm 11m.

Arsenal đã rời nước Đức với một kết quả hòa đầy kịch tính trước Bayer Leverkusen tại vòng 16 đội Champions League. Trong một ngày mà hệ thống tấn công của Mikel Arteta vận hành không thực sự trơn tru, sự tỏa sáng của những nhân tố dự bị đã trở thành cứu cánh cho đại diện thành London.

Sự kiên cường nơi hàng phòng ngự

Dù phải đối mặt với sức ép nghẹt thở tại BayArena, hàng thủ Arsenal vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết. David Raya tiếp tục chứng minh tại sao anh là lựa chọn số một trong khung gỗ với những pha phản xạ xuất thần.

David Raya - 7.0 điểm: Có pha cứu thua xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Terrier, dù Arsenal vẫn thủng lưới ở tình huống phạt góc ngay sau đó.

Phía trên Raya, bộ đôi trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes đã có một ngày làm việc vất vả nhưng hiệu quả. Trong khi Saliba duy trì sự điềm tĩnh thì Gabriel lại cho thấy sự quả cảm trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Jurrien Timber - 6.7 điểm: Thường xuyên có những pha bứt tốc dâng cao bên cánh phải và tung ra một quả tạt chất lượng.

William Saliba - 6.8 điểm: Khả năng phán đoán và bọc lót kịp thời của anh góp phần giúp hệ thống phòng ngự Arsenal đứng vững.

Gabriel Magalhaes - 6.7 điểm: Ghi dấu ấn với tình huống dũng cảm dùng mặt cản phá cú sút từ Quansah.

Tuyến giữa nỗ lực kiểm soát

Declan Rice vẫn là mỏ neo đáng tin cậy, trong khi tân binh Martin Zubimendi dù rất cố gắng nhưng vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn thích nghi với cường độ của Champions League trong màu áo mới.

Piero Hincapie - 6.7 điểm: Đảm nhận vai trò bó vào trung lộ và buộc thủ thành đối phương phải trổ tài.

Declan Rice - 6.7 điểm: Đảm đương tốt vai trò đánh chặn và tích cực đẩy cao nhịp độ trận đấu.

Martin Zubimendi - 6.6 điểm: Điểm nhấn là một tình huống đánh gót điệu nghệ mở ra cơ hội cho Timber.

Nỗi thất vọng từ hàng công và bước ngoặt thay người

Bukayo Saka đã có một trận đấu dưới trung bình khi liên tục thất thế trước Grimaldo. Viktor Gyokeres cũng không thể tận dụng những cơ hội hiếm hoi để kết liễu đối thủ. Chỉ đến khi Noni Madueke và Kai Havertz vào sân, cục diện mới thay đổi.

Gabriel Martinelli - 6.5 điểm: Có một đường chuyền xuất sắc nhưng đôi lúc nhịp xử lý cuối vẫn còn rườm rà.

Viktor Gyokeres - 6.4 điểm: Lấn lướt đối phương ở những phút đầu nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Bukayo Saka - 6.3 điểm: Thiếu đi sự quyết đoán thường thấy trong các pha đi bóng đối đầu.

Eberechi Eze - 6.2 điểm: Khởi đầu hứa hẹn nhưng gặp khó trong việc duy trì tầm ảnh hưởng.

Sự bùng nổ của Madueke đã buộc hàng thủ Leverkusen phạm sai lầm trong vòng cấm, tạo điều kiện để Kai Havertz thực hiện thành công quả phạt đền đầy bản lĩnh trước đội bóng cũ.

Noni Madueke - 6.4 điểm: Pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm mang về quả phạt đền quý giá.

Kai Havertz - 6.9 điểm: Giữ tinh thần thép giữa những tiếng la ó để ghi bàn quyết định giúp Arsenal hòa trận.

Gabriel Jesus - 5.0 điểm: May mắn khi trọng tài cắt còi, che lấp đi tình huống bỏ lỡ cơ hội cuối trận.

Trận hòa 1-1 mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Arsenal trước khi trở về sân nhà Emirates. Tuy nhiên, Mikel Arteta chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm với phong độ của các ngôi sao trụ cột trên hàng công.