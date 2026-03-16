Chấm điểm Liverpool hòa Tottenham 1-1: Szoboszlai rực sáng, hàng thủ bộc lộ lỗ hổng Dù Dominik Szoboszlai lập siêu phẩm sút phạt đẹp mắt, Liverpool vẫn để Tottenham chia điểm ngay tại Anfield trong một trận đấu mà hàng phòng ngự thi đấu thiếu tập trung.

Liverpool vừa trải qua một trận hòa đầy tiếc nuối trước Tottenham với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà Anfield. Dù kiểm soát bóng tốt và có bàn dẫn trước nhờ khoảnh khắc thiên tài của cá nhân, nhưng sự thiếu quyết liệt trong hệ thống phòng ngự đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên không thể giữ lại 3 điểm trọn vẹn.

Điểm sáng rực rỡ từ Dominik Szoboszlai

Trong một ngày mà các mũi nhọn tấn công gặp khó trước lối đá áp sát của đối phương, Dominik Szoboszlai đã chứng minh giá trị của một ngôi sao lớn. Tiền vệ người Hungary không chỉ là cầu thủ nhận điểm số cao nhất trận mà còn là nguồn cảm hứng duy nhất trong lối chơi của The Kop.

Cụ thể, Szoboszlai đã hoạt động không mệt mỏi ở khu vực trung tuyến, tham gia hỗ trợ đắc lực cho cả hai mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Cú sút phạt thành bàn của anh được xem là điểm nhấn kỹ thuật đẳng cấp nhất trận đấu này.

Hàng thủ gây lo âu cho cổ động viên Anfield

Trái ngược với sự thăng hoa của tuyến giữa, hàng phòng ngự Liverpool lại có một ngày thi đấu dưới sức. Dù Alisson Becker đã làm tất cả những gì có thể với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng ở những phút cuối do lỗi hệ thống của các đồng đội phía trên.

Đáng chú ý, đội trưởng Virgil van Dijk và hậu vệ Andy Robertson đã có những tình huống xử lý thiếu an toàn. Van Dijk cần quyết liệt hơn trong pha bóng dẫn đến bàn gỡ hòa của Tottenham, trong khi Robertson mắc sai lầm vị trí nghiêm trọng dẫn đến bàn thua đáng tiếc.

Sự bế tắc của các nhân tố tấn công

Trên mặt trận tấn công, Cody Gakpo dù rất nỗ lực trong việc làm tường và liên kết các tuyến nhưng lại thiếu đi bản năng sát thủ cần thiết ở những pha dứt điểm cuối cùng. Tương tự, Alexis Mac Allister cũng có một trận đấu dưới trung bình khi hoàn toàn bị phong tỏa bởi lối chơi áp sát quyết liệt từ phía Tottenham.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhân tố như Florian Wirtz hay tài năng trẻ Rio Ngumoha mang lại một chút khởi sắc về tốc độ, nhưng chưa đủ để xuyên phá hàng thủ lùi sâu của đội khách.

Thống kê điểm số chi tiết các cầu thủ Liverpool:

Cầu thủ Điểm số Vai trò/Ghi chú Dominik Szoboszlai 7.9 Cầu thủ xuất sắc nhất trận, ghi 1 bàn thắng. Alisson Becker 7.6 Thủ môn, có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Jeremie Frimpong 7.0 Tạo áp lực tốt bên hành lang cánh phải. Cody Gakpo 7.0 Làm tường tốt nhưng dứt điểm kém sắc sảo. Virgil van Dijk 6.9 Hậu vệ, thiếu quyết liệt ở tình huống quyết định. Florian Wirtz 6.9 Nhãn quan tốt nhưng thiếu đột biến. Rio Ngumoha 6.9 Tài năng trẻ, thi đấu tự tin. Ryan Gravenberch 6.8 Nỗ lực nhưng chưa tạo được tầm ảnh hưởng. Joe Gomez 6.7 Tròn vai nhưng yếu trong không chiến. Andy Robertson 6.6 Mắc lỗi vị trí dẫn đến bàn thua. Alexis Mac Allister 6.6 Thi đấu bế tắc, thiếu thanh thoát.

Trận hòa này khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và để lại nhiều dấu hỏi về khả năng duy trì sự tập trung của hàng thủ trong những giai đoạn quyết định của trận đấu.