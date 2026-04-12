Chấm điểm Liverpool thắng Fulham 2-0: Rio Ngumoha rực sáng, Salah giải cơn khát bàn thắng Liverpool đánh bại Fulham 2-0 để thắp lại hy vọng dự Champions League. Tài năng trẻ Rio Ngumoha ghi dấu ấn đậm nét bên cạnh sự trở lại đầy tự tin của Mohamed Salah.

Chiến thắng 2-0 trước Fulham tại vòng đấu mới đây không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là cú hích tinh thần cực lớn cho Liverpool trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Trong một ngày mà các trụ cột hàng thủ chơi vững chãi, những điểm sáng trên hàng công như Rio Ngumoha và Mohamed Salah đã biết cách lên tiếng đúng lúc để kết liễu đối thủ.

Hàng công: Sự bùng nổ của sức trẻ và đẳng cấp

Tâm điểm của trận đấu chính là Rio Ngumoha. Tài năng trẻ này được đánh giá là "phát hiện" lớn nhất mùa giải của The Reds khi mang đến một lối chơi đầy đột biến và giàu năng lượng. Bàn thắng mở tỷ số của anh không chỉ khai thông bế tắc mà còn cho thấy sự tự tin hiếm có ở một cầu thủ trẻ.

Rio Ngumoha (8,1): "Phát hiện" lớn nhất trong mùa giải của Liverpool đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn, ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu.

Bên cạnh Ngumoha, Mohamed Salah cũng có một ngày thi đấu đáng nhớ. Sau chuỗi ngày dài đánh mất cảm giác bóng, pha lập công vào lưới Fulham được kỳ vọng sẽ giúp ngôi sao người Ai Cập khôi phục bản năng sát thủ. Sự hỗ trợ từ Cody Gakpo với pha tì đè và làm tường ấn tượng đã tạo điều kiện tối đa để Salah tỏa sáng.

Mohamed Salah (7,8): Bàn thắng dường như đã khôi phục lại phần nào sự tự tin mà anh đã đánh mất trong những tuần và những tháng gần đây.

Cody Gakpo (7,3): Anh có pha tì đè và làm tường ấn tượng trong vòng cấm để dọn cỗ cho Salah ghi bàn.

Hàng thủ: Sự chắc chắn tạo nên điểm tựa

Hệ thống phòng ngự của Liverpool đã có một ngày làm việc hiệu quả để bảo toàn màng lưới. Thủ thành Giorgi Mamardashvili dù không phải đối mặt với quá nhiều áp lực nhưng vẫn chứng minh được đẳng cấp bằng những pha cứu thua xuất thần trong hiệp một, đảm bảo sự an tâm cho các đồng đội tuyến trên.

Giorgi Mamardashvili (8,1): Không phải hoạt động quá vất vả, nhưng thủ thành người Georgia vẫn có một vài pha cứu thua chắc chắn và quan trọng trong hiệp một.

Phía trên anh, bộ đôi Ibrahima Konate và Virgil van Dijk đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong tỏa các mũi nhọn của Fulham. Đặc biệt, đội trưởng Van Dijk vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối với những tình huống đánh chặn và khả năng luân chuyển bóng lên tuyến trên vô cùng mượt mà.

Virgil van Dijk (7,8): Anh đã chơi xuất sắc ở trận này, có nhiều pha cản phá quan trọng và luân chuyển bóng cực kỳ tốt.

Thống kê chi tiết điểm số cầu thủ Liverpool

Cầu thủ Vị trí Điểm số Ghi chú chính Rio Ngumoha Tiền đạo 8,1 Ghi bàn mở tỷ số, cầu thủ hay nhất trận. G. Mamardashvili Thủ môn 8,1 Giữ sạch lưới, cứu thua quan trọng hiệp 1. Virgil van Dijk Trung vệ 7,8 Chỉ huy hàng thủ, luân chuyển bóng tốt. Mohamed Salah Tiền đạo 7,8 Ghi bàn ấn định tỷ số, tìm lại tự tin. Ibrahima Konate Trung vệ 7,7 Thi đấu chắc chắn, ít sai sót. Andy Robertson Hậu vệ trái 7,5 Năng lượng dồi dào, chuẩn bị cho trận PSG. Curtis Jones Tiền vệ 6,4 Rời sân sớm do chấn thương cơ bắp.

Điểm trừ duy nhất của Liverpool trong trận thắng này là chấn thương của Curtis Jones. Tiền vệ người Anh buộc phải rời sân sớm sau hiệp một do nghi ngờ gặp vấn đề về cơ bắp. Đây sẽ là bài toán nhân sự đau đầu cho ban huấn luyện khi lịch thi đấu trước mắt, đặc biệt là cuộc chạm trán với PSG, đang trở nên vô cùng căng thẳng.