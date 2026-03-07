Chấm điểm Liverpool thắng Wolves 3-1: Rio Ngumoha rực sáng, Gakpo gây thất vọng Liverpool tiến vào tứ kết FA Cup sau chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục tại Molineux. Trong khi tài năng trẻ Rio Ngumoha gây ấn tượng mạnh, Cody Gakpo lại có màn trình diễn lạc lõng.

Liverpool tiếp tục hành trình tại FA Cup bằng chiến thắng 3-1 đầy bản lĩnh ngay trên sân khách Molineux. Trận đấu không chỉ khẳng định vị thế của các trụ cột mà còn là sân khấu để những tài năng trẻ như Rio Ngumoha bước ra ánh sáng, bên cạnh những nốt trầm đáng lo ngại từ hàng công của "Lữ đoàn đỏ".

Điểm sáng từ sức trẻ và những "cỗ máy" hoạt động không mệt mỏi

Rio Ngumoha chính là phát hiện lớn nhất của Liverpool trong trận đấu này. Ngôi sao trẻ tuổi nhận điểm 8 - cao nhất trận - nhờ khả năng rê dắt đột biến và liên tục tạo ra sóng gió bên hành lang cánh. Sự tự tin của Ngumoha đã mang đến luồng sinh khí mới cho lối chơi tấn công của đội khách.

Đồng hành cùng sự tươi mới của Ngumoha là màn trình diễn đẳng cấp của Andy Robertson và Curtis Jones. Robertson chứng minh giá trị của một thủ lĩnh với siêu phẩm sút xa và một pha kiến tạo mẫu mực, chạm bóng tới 125 lần suốt cả trận. Trong khi đó, Curtis Jones có một ngày thi đấu hoàn hảo ở khu trung tuyến với tỷ lệ chuyền bóng chính xác tuyệt đối 100%.

Hệ thống phòng ngự và bài toán kiểm soát tuyến giữa

Bộ đôi Virgil van Dijk và Joe Gomez đã thiết lập một hệ thống phòng thủ điềm tĩnh, khóa chặt hoàn toàn mũi nhọn Tolu Arokodare bên phía Wolves. Dù có sai sót nhỏ về vị trí của Dominik Szoboszlai dẫn đến bàn thua ở phút bù giờ, nhưng nhìn chung hàng thủ Liverpool đã có một ngày làm việc hiệu quả, giúp Alisson Becker trải qua 90 phút tương đối nhàn rỗi.

Ở khu vực trung tuyến, Ryan Gravenberch tiếp tục cho thấy sự thăng hoa trong việc cầm nhịp và phân phối bóng. Tuy nhiên, Alexis Mac Allister lại bộc lộ dấu hiệu quá tải khi chỉ đạt tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi 36,3% trước lối đá áp sát rát từ các tiền vệ Wolves.

Nỗi thất vọng mang tên Cody Gakpo

Trái ngược với niềm vui chiến thắng, Cody Gakpo lại có một màn trình diễn đáng quên khi được xếp đá ở vị trí trung phong. Tiền đạo người Hà Lan hoàn toàn lạc lỏng trong hệ thống chiến thuật của Liverpool, chỉ chạm bóng vỏn vẹn 30 lần và không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Mohamed Salah dù đã điền tên mình lên bảng tỷ số để nâng tỷ số trận đấu, nhưng "Vua Ai Cập" cũng cho thấy sự thiếu sắc bén thường thấy trong các tình huống xử lý cuối cùng. Chiến thắng này giúp Liverpool tiến bước vào tứ kết, nhưng cũng để lại cho ban huấn luyện nhiều điều cần cải thiện về mặt nhân sự hàng công.